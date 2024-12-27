KESK Düzce'de Asgari Ücret Protestosu - Son Dakika
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KESK Düzce'de Asgari Ücret Protestosu

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KESK Düzce, 2025'te belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi.

27.12.2024 23:10
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Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Düzce Şubeler Platformu,  2025 yılı için belirlenen asgari ücreti protesto etti.

KESK Düzce Şubeler Platormu, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi. Millet Bahçesi'nde toplanan sendika üyeleri, "İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz" diyerek açıklamalarda bulundu. KESK adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Emek karşıtı şer ittifakı; iktidar-IMF-işveren konfederasyonları ittifakı 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücreti çocuklarına 'harçlık' diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. Böylece iktidar, önümüzdeki günlerde 16 milyon emeklinin, 5 milyon kamu emekçisinin maaşlarında yapılacak artışa ilişkin tutumunun sinyalini de vermiş oldu. Tüm kamuoyunun da bildiği üzere ülkeyi 22 yıldır yönetenler her ağızlarını açtıklarında 'işçiyi, memuru, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' nutukları atmaktadır. Ancak her şey apaçık ortadadır. Yıllardır TÜİK vasıtası ile Ali Cengiz oyunları oynanmakta, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen suni rakamlar önümüze resmi enflasyon olarak konulmaktadır. 22 yıllık iktidar seçim öncesi dönemler dışında ücret artışlarını TÜİK'in sahte enflasyon oranları ile sınırlamıştır. Seçim öncesi dönemlerde ise bunların üzerine eklediği üç beş puanı 'refah payı' diye yutturmak istemiştir. Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde çalışanların sadece yüzde 4'ü asgari ücrete yakın ücretlerle çalışırken, OECD ülkelerinde ise bu oran yüzde 5 civarındadır. Türkiye'de ise her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Her üç çalışandan ikisinin aldığı ücret, asgari ücretin sadece yüzde 20 fazlasını, bugünkü rakamla 20 bin 400 TL'yi geçmemektedir.

'Siyasi iktidar çalışanlara yüzde 30'luk sefalet artışını reva görmüştür'

Tüm bunlara rağmen siyasi iktidar son bir yıldır gelmiş geçmiş en büyük yalanlarından birine sarılmış, hemen her gün çalışanların ücretlerindeki artışın enflasyonu körüklediğini iddia etmiştir. Ücret artışlarının enflasyonu körüklediği iddiası koskoca bir yalandan ibarettir. Nitekim bu iktidarın akıl hocası IMF bile çalışanların ücretlerinin enflasyona etkisinin yüzde 5 ile sınırlı olduğunu açıklamıştır. IMF yazarlarının geçtiğimiz yıl yayımlanan raporunda enflasyonu asıl körükleyen şeyin holdinglerin, şirketlerin, işverenlerin yüksek kar oranları olduğuna dikkat çekilmiştir. Kısacası gözünü daha fazla kar hırsı bürüyen sermaye çevreleri ürünlerini, hizmetleri enflasyonun çok üzerinde fiyatlandırarak enflasyonu tırmandırmaya devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon ücretler arttığı için artmamaktadır. Tam tersine ücretler artan enflasyona yetişmeye çalışmaktadır. Ancak TÜİK'in çarpık rakamlarına göre artırılan ücretler, maaşlar her seferinde yaşanan gerçek enflasyonun altında kalmaya devam etmektedir. Sermayenin, patronların, paradan para kazanan finans çevrelerinin, faizcilerin, bankaların aşırı karını denetlemek, sınırlamak bir yana bu çevrelere ballı teşvikler yağdıran siyasi iktidar çalışanlara yüzde 30'luk sefalet artışını reva görmüştür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel KESK Düzce'de Asgari Ücret Protestosu - Son Dakika

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