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Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı - Son Dakika
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Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı

Kocaeli'de faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz fabrikasında işçilerin yemek ve servis hakları kesildi. Bunun üzerine fabrikanın patronu, bir işçiye hakaretler savurarak elindeki kağıtları suratına fırlattı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.01.2024 - 12:47,  Güncelleme: 12:49
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Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İŞÇİLER KIŞLIK KIYAFET İSTEDİ, PATRON YEMEK VE SERVİSİ KESTİ

Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı.

Patronun skandalları bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı

YARDIMLARINA KARTEPE BELEDİYESİ YETİŞTİ

Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

Patronun skandalları bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı

FABRİKA PATRONU KAĞITLARI İŞÇİNİN SURATINA ATTI

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patronun skandalları bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı

BAKANLIK FABRİKAYA MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli\'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası\'nda İşçiye Hakaret Skandalı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • İkbal Güneş: BÜTÜN İŞCİLER İŞİ BIRAKSIN BAŞKA FİRMAYA GİTSİN BİR MUHASEBECİ OLARAK KESİNLİKLE BUNU YAPMA HAKKI YOK YEMEK VERMEK ZORUNDA FABRİKA OLDUĞU İÇİNDE SERVİS ZORUNLULUĞU VAR ANLAŞMA NE İSE BUNA UYMAK ZORUNDA CEZA YESİN YÜKSEK MİKTARDA Yanıtla 0 0

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