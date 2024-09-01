Köylüler, ekilen meralar nedeniyle hayvanlarını otlatamıyor - Son Dakika
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Yerel

Köylüler, ekilen meralar nedeniyle hayvanlarını otlatamıyor

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Kadirli'nin Hardallık köyünde köylüler, köy merasının ekilip biçildiği için hayvanlarını otlatamadıklarını belirtti. Hayvan besicileri, mera alanına farklı ürünler ekildiği için meradan faydalanamadıklarını söyledi. Köy muhtarı ise köylülerin mağdur olduğunu ve hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Hayvan yemlerinin pahalılığı da sorunun bir diğer nedeni olarak gösterildi.

01.09.2024 14:31
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Kadirli'nin Hardallık köyünde vatandaşlar, köylerinin merası yıllardır ekilip biçildiği için hayvanlarını otlatamadıklarından yakındı. Besici Mustafa Arı "Meramız var burada otlatamıyoruz, ekiyorlar. Yem aldı başını gitti" dedi. Köy Muhtarı Ragıp Sarıaslan ise "Köy merası üç, beş kişi tarafından sürekli ekiliyor, biçiliyor. Köylülerimiz mağdur, hayvanlarını otlatamıyor. Köylülerimiz hayvanlarını kesime gönderiyor"diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Hardallık Köyü'nde köylüler, köyün merasını kullanamadıkları için duruma tepki gösterdi. Hayvan yemlerinin pahalılığından yakınan hayvan besicileri meradan faydalanmak istediklerini ancak birileri tarafından mera alanına farklı farklı ürünler ekildiği için yararlanamadıklarını söyledi.

"Köylülerimiz mağdur"

Köy Muhtarı Ragıp Sarıaslan şunları söyledi:

"Şu an arkamızda gördüğünüz alan 150 dönüm köy merası. Köy merası üç, beş kişi tarafından sürekli ekiliyor biçiliyor. Köylülerimiz mağdur. Köylülerimiz hayvanlarını otlatamıyor. Köylülerimiz hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu mera alanını hazineye çevirip size köy önünden mera vereceğiz diye bizi kandırıyorlar. 150 dönüm burada meramız var. Biz meramıza sahip çıkmak istiyoruz. Meramızı istiyoruz."

Elif Güntürk ise "Başkaları tarafından bakın sürülmüş tarla haline getirilmiş bu yanlış bir uygulama. Bu haksızlığa 'dur' diyoruz. Yarınlarımız için buradayız. Haklı mücadelemizde sonuna kadar direniyoruz" diye konuştu.

"Meramız var burada otlatamıyoruz"

Besici Mustafa Arı "Meramız var burada otlatamıyoruz, ekiyorlar. Yem fiyatları aldı başını gitti. İnekler 10 ise 3'e düşüyor. İşte acı durum, besliyoruz" şeklinde konuştu. Başka bir hayvan besicisi Sedat Zavran "Bizimde hayvanlarımız var. Girdiler ortada. Sadece hayvanlarıyla evini geçindiren var. Yem fiyatları zaten yüksek. Yani herkes sıkıntılı. Çiftçi de sıkıntılı hayvancı da sıkıntılı. Haliyle hiç bir tamamen hayvana mehilli olupta sadece hayvanla geçimini yürüten insanlar çok zor durumda" diye konuştu.

Mustafa Eroğlu "Böyle olmasa hayvancılık nerede olacak? Hayvancılık mı olur? Yayacak yer olmazsa ne yapacaksın? Hayvanı nerede yayacaksın? Mera yok mecbur satacaksın. Yem fiyatları biri beş oldu, beşi on oldu. Milletin gücüde yetmiyor, kolay mı? Bir kötü yem 500-600 lira bir torba yem. Milletin gücü yetmiyor alacağı 3 kilogram süt bir inekten beş kilogram, on kilogram en fazla süt, sütün on katı yem. İnsanların gücü yetmiyor. Vatandaş çok perişan" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Köylüler, ekilen meralar nedeniyle hayvanlarını otlatamıyor - Son Dakika

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