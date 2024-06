Kayseri Ticaret Odası'nda Ticaret Müşavirleri Buluşmaları düzenlendi

Yerel

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ticaret Müşavirleri Buluşmaları programında 11 ülkede görev yapmış ateşeler, oda üyesi girişimcilerle bir araya gelerek ihracat pazarları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

KTO Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Daire Başkanı Evren Subaşı, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurutuluş Karamustafa, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Kayseri Ticaret Odası olarak her üyemizin ihracat yapması en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir döviz ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve geleceğini inşa edecektir. Biz de bu sürece destek olmak için birçok etkinlik gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Üyelerimizin ihracatlarına katkı sağlamak, gelişimlerine destek olmak için Kayseri e-ticaret ve e-ihracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Şehrimizdeki e-ticaret yapan 9 bin 632 firmamızla 2023 yılı e-ticaret Uyum Endeksi raporunda İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almanın gururunu yaşadık. Bir başka projemiz olan ve Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız kısa adı KAGUTİM olan 'Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi'ni odamız bünyesinde kurduk. Her iki merkezimizde de bütünleşik ve tamamlayıcı bir anlayış içerisinde, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, girişimcilik, dijitalleşme, dijital pazarlama ve ihracat konusunda kapasitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bugün burada yaptığımız etkinliğimizi de Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi'mizin organizasyonu ile gerçekleştiriyoruz. Siz değerli üyelerimizi Almanya, Bangladeş, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Ürdün olmak üzere 11 ülkede görev yapmış olan Ticaret Ateşelerimizle bir araya getiriyoruz. 2023 TÜİK verilerine göre; bu 11 ülke toplamda 3,3 milyar nüfusa, 7.5 trilyon dolarlık ithalat pazarına hakim. Ülke olarak 140 milyar dolarlık, şehir olarak 1.5 milyar dolarlık ticaret hacmimizin olduğu bu ülkelerde ticaret müşavirlerimiz, Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadılar. Bizde bugün bu tecrübelerini ihracat yapacak üyelerimize aktarabilecekleri bir zemin oluşturturduk. Samimi bir ortamda geçecek olan bu etkinliğimizde birbirinden değerli Ticaret Ateşelerimiz sizlere hedef pazarlara giriş yöntemleri, iş yapma kültürü, dış ticaret mevzuatı konularında deneyimlerini paylaşacaklar. Çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapacaklar" dedi.

Gülsoy, programın Türkiye ve Kayseri için faydalı olacağını söyleyerek, "Ülkemizin dış ticarette ve döviz gelirlerinde yakaladığı tarihi başarının mihmandarlarından birisi kuşkusuz ticaret müşavirlerimizdir. Ülkemizin ihracatının rekor seviyelere ulaşmasında, uluslararası yatırımların her yıl yükselmesinde ticaret müşavirlerimizin büyük katkısı var. Ben, ticaret ataşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, gerek onların yatırımcılarının ülkemize getirilmesini veya buradaki yatırımcıların yurt dışına götürülmesi noktasında üstlendi misyonun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlerde bu etkinlikle, şehrimizin potansiyelinin harekete geçirilmesi, yeni ticari araçlarla desteklenmesi bakımından önemli bir kazanım olarak görüyorum. Uluslararası alandaki belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının gündemi işgal ettiği bir dönemde yapılan bu etkinlik, hiç şüphesiz her zamankinden daha fazla ehemmiyet kazanmıştır. Verecekleri değerli bilgiler için bugün bu etkinliğimize katılan tüm ticaret ateşelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin ihracat yapacak üyelerimiz açısından katkı sağlayacağına, inşallah sonuçları itibariyle de ülkemizin ve şehrimizin faydasına olacağına inanıyorum. Buradan özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Ticaret Müşavirleri ile buluşma etkinlikleri bugüne kadar sadece İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilirken, Odalar bazında ilk kez Kayseri Ticaret Odası'nda yapılıyor olması da ayrı bir gurur kaynağıdır. Etkinliğimizin ülkemiz, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise, "Geçtiğimiz günlerde burada İş Dünyası Buluşmaları adı altında yine aynı salonda çok değerli bir etkinlik yaptık ve bugün de Ticaret Müşavirleri Buluşmaları'nı yapıyoruz. Bütün bunların proje bağlamında birbirini tamamlayan faaliyetler olduğunu düşünüyorum. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına bölgemize yatırımların geliştirilmesi, iş dünyasının desteklenmesi adına her türlü faaliyetin sonuna kadar destekçisi olacağımızı da buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu alanda paydaşlarımızla beraber hareket etme arzusunda olduğumuzu tekrar arz ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Daire Başkanı Evren Subaşı da, "Görevlendirilen ticaret müşavirlerimizin farklı ülkelerde 4 senelik bir tecrübe ve bilgi birikimi oluyor. Biz bu bilgi birikimini firmalarımızla fiziksel ortamda gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla da aktarmak istiyoruz. Bunlar dışında başka etkinliklerimizde var. Ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbet toplantılarımızı her hafta gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında yurtdışında görevli ticaret müşavirlerimiz edindikleri bilgileri dijital mecralar aracılığıyla da sürekli olarak firmalarımızla paylaşıyorlar. Ben programımızın faydalı olmasını temenni ediyorum. Umarım yeni ufuklar açar. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin hamurunda samimiyet olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, "Kayseri hakikaten çok farklı bir şehir. Kayseri her zaman çevresindeki illere rol model olmuş, hami şehir rolünde bir il ve Kayseri'yi ticaret şehri olarak biliyoruz. Aslında Kayseri olarak neden ön planda olduğumuzu bu programlarla görmüş oluyoruz. Bu ilin hamurunda samimiyet var. Hamurunda samimiyet olan bir aşın da lezzetsiz olma imkanı yok. Ben bu konuda Ticaret Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Birçok projeyi burada elini taşın altına koyarak yapıyorlar. Allah razı olsun çünkü Kayseri için gecesini gündüzüne katan bir ekip var. Ben programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ateşeler tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumları yapıldı. - KAYSERİ