İstanbul'da bir binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

7 YARALI VAR

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katında patlama oldu. İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlama anında 1 kişinin yola savrulduğu görüldü.

"TAHKİKAT DEVAM ETMEKTE"

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 7 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"İÇERDE ANTİBAKTERİYEL 20 SANTİM UZUNLUĞUNDA TÜPLERİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Çebi, "Patlamanın tam sebebini yetkililerden öğrenmeye çalışıyorum. İlk bilgiler teyide muhtaçtı. Doğal gaz patlaması olduğu söyleniyor. Ancak yapılan çalışmalarda içerde antibakteriyel yaklaşık 20 santim uzunluğunda tüplerin olduğunu gördük. Bu tip tüplerin havayla ve ateşle temas ettiğinde patlama özelliği olan tüpler.

"NE AMAÇLA BURAYA GELDİ BİLMİYORUZ"

Ne amaçla buraya geldi, ne amaçla dolduruldu bunları bilmiyoruz. Onlardan kaynaklanan bir patlamanın daha yüksek olduğunun kanaatindeyiz. İlgililerden almış olduğum bilgiye göre. Son durum içerden molozlar dışarı atılıyor. Temizlik devam ediyor. Toplam altı kişi yaralandı bir kişi öldü. Altı kişiden beşi patlamanın olduğu bölgede bunlar yabancı uyruklu kişiler bunların biri kız çocuğu. Arka binadaki dairede dumandan etkilendi. Altı kişi hastanede tedavi altında bir kişi vefat etti . İtfaiye, AFAD, Emniyet burada. Onlardan detayları öğrenmeye çalışıyoruz. Doğal gaz mı, yoksa içeride bulunan kimyasallardan mı çıktığını içerideki ekipten öğreneceğiz" dedi.