LÖSEV Gönüllüleri Sağlık Bakanı\'nın açıklamasına tepki gösterdi

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

LÖSEV Gönüllüleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın LÖSANTE Hastanesi için "Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır" açıklamasına Eskişehir'de tepki gösterdi. Gönüllüler adına açıklama yapan Özlem Ulukoca, "Sağlık Bakanı İstanbul ve Ankara'da kendine ait tüm özel hastanelerine ruhsat almıştır. Özel hastaneler açıp dev gibi inşaatlara başlamıştır. Ama LÖSANTE'ye yatak yok. LÖSANTE'ye doktor kadrosu yok. Kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve doktor kadrosunu nereden bulduğunu merak ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSEV'in LÖSANTE Hastanesi'ne tam ruhsat talebiyle ilgili "Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın ifadelerine tepki gösteren LÖSEV Gönüllüleri ve aileleri Eskişehir'de basın açıklaması yaptı.

"LÖSEV'E İSTİSMARCI YAKIŞTIRMASI YAPMAK HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

Özlem Ulukoca, şunları söyledi:

"LÖSEV aileleri olarak soruyoruz. Halkın bağışlarıyla varlığını sürdüren, 7 milyon gönüllüsüyle Türkiye'deki en güvenilir sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV'e istismarcı yakıştırması yapmak hangi vicdana sığar? Bu sadece lösemi ve kanser tedavisi gören evlatlarımızın anne ve babaları olarak bizleri değil, LÖSEV'e inanan ve güvenen binlerce gönüllü ve bağışçısını da üzmüştür. Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatında da açıkça belirtildiği üzere lösemi ve kanser multidisipliner hastalıklardır. Yani her branştan, her daldan uzman doktorun ortak tedavisi şarttır. Biz lösemi ve kanser ile mücadele eden aileler olarak yine soruyoruz ve tam ruhsatımızı alana kadar da sormaya devam edeceğiz.

"KENDİ ÖZEL HASTANELERİNE NEREDEN KADRO BULDUĞUNU MERAK EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı İstanbul ve Ankara'da kendine ait tüm özel hastanelerine ruhsat almıştır. Özel hastaneler açıp dev gibi inşaatlara başlamıştır. Ama LÖSANTE'ye yatak yok. LÖSANTE'ye doktor kadrosu yok. Kendi özel hastanelerine binlerce yatak ve doktor kadrosunu nereden bulduğunu merak ediyoruz. Mucizeler yaratarak, tek kuruş almadan yüzde 94 tedavi başarısına ulaşmış ve Lösemi ve Kanser tedavisi gören Çocuk Hastalarına her şey dahil tamamen parasız hizmet sunan, hayat veren ve bütün dünya tarafından taktir edilen LÖSEV'e ve LÖSEV'in 400 yataklı LÖSANTE Hastanesi'ne neden 7 yıldır tam ruhsat verilmiyor?

"TAM RUHSAT VERİLENE KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sağlık Bakanı sadece kendi hastanelerini değil herkesi eşit düşünmelidir. LÖSEV aileleri olarak bugüne kadar sabırla bekledik. Bizim yüreğimiz yanıyor, çocuklarımız ölüyor. Bu çocuklar sizin de çocuğunuz olabilirdi. Türk halkının bağışları ile tuğla tuğla inşa edilen LÖSANTE Hastanemize artık engel olmayın. Tüm çocuklarımız iyileşsin, çocuklarımız lösemi ve kanserden ölmesin. LÖSANTE bizimdir, hepimizin hastanesidir. LÖSANTE'mize tam ruhsat verilene kadar sahip çıkacağız, susmayacağız ve pes etmeyeceğiz."