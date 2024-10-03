İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Yerel

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

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İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan kaçan farklı ülkelerden yaklaşık 1000 kişi, Mersin'deki Taşucu Limanı'na geldi. Lübnan'dan çıkışlarını sağlayan Türkiye'ye teşekkür eden yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

03.10.2024 14:03
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İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından Lübnan'da yaşayan başka ülke vatandaşları, havayolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşçu Limanı'na gelmeye devam ediyor. Daha önce iki gemiyle Taşucu Limanı'na gelen çok sayıda kişi, buradan ülkelerine gitti. Bugün ise aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu farklı ülkelerden 320 kişinin bulunduğu gemi limana girdi. Savaştan kaçan yolcular, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

"ÜLKEMİZE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDIK"

Savaştan kaçıp deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşan Gülsüm Sak, patlamalardan ötürü korktuklarını belirterek, "Özellikle çocuklarımız çok korktu. Biz de o nedenle ülkemize geri dönmek zorunda kaldık. Beyrut'ta ikamet ediyorduk. Evimiz yüksek bir tepede bulunuyor. Bombaları gördük, çok korktuk" dedi.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

"HER YAN KAN GÖLÜ"

Çalışmak için Samsun'dan Lübnan'a giden ve savaşın ardından dönmek zorunda kalan Baki Çidem, iki farklı ülkenin savaşında ölmemek için döndüğünü ifade ederek, "Çalışmak için gitmiştim. Her yerde bombalar patlıyor. Kaldığımız otelin yanında da bombalar patladı. Yaşananlar TV'de görüldüğü gibi değil, her yan kan gölü. Dağlarda saklanmak zorunda kaldık.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

Bir savaşta öleceksem kendi ülkemde ölmek isterim. İki farklı ülkenin savaşında ölmemek için dönmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

Pasaport işlemlerinin ardından Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu yolcular ise, Lübnan'dan çıkışlarını sağlayan Türkiye'ye teşekkür ettiler.

İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
İsrail saldırıları sonrası Lübnan\'dan kaçan 1000 kişi Mersin\'e ulaştı
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Taşucu Limanı, Türkiye, İsrail, Lübnan, mersin, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • tezcan çakamak:
    Gelin bi siz eksiktiniz 44 9 Yanıtla
  • EST WEST:
    1000 kişi kesmez bizi 39 7 Yanıtla
  • Serdar Cebeci:
    heh siz eksiktiniz güzel ülkem ne halde yazık 29 5 Yanıtla
  • Nihat Ince:
    Bir lübnanlımız eksikti tam oldu 26 4 Yanıtla
  • Yılmaz Dinç:
    Yani olan gene bize olacak. .. Bizim sınırımız yok mı? İsteyen herkez istediği gibi geliyor.. 20 2 Yanıtla
  • Celil Başer:
    aptalca yorum yapmayın gelenler turk vatandaşı diğer gelenler Türkiye üzerinden ülkelerine gidecek boş yorumda üstünüze yok sanki sizin turkiyeye ne faydanız varsa 13 6 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Alın alın, çalışan adam maaşı kiraya veriyor zaten, iyice zam gelsin ki vatandaşlarımız oturamasın evde. 13 2 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    1000 neki milyon bekliyoruz. 2 milyonda İran dan. Dünyanın süper gücü olacağız 4 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MÜLTECİ KAMPINA HOŞ GELDİNİZ 4 0 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    gelin su iş aş çok 3 0 Yanıtla
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