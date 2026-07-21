Maaş Alamayan İşçiler Yürüdü - Son Dakika
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Maaş Alamayan İşçiler Yürüdü

21.07.2026 23:28
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Giresun'daki maden işçileri, beş aydır alamadıkları maaşlar için yürüyüş düzenledi.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesko Maden'de çalışan ve mart ayından bu yana maaşlarını alamayan işçiler, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yürüyüş düzenledi. Beş aydır sonuç alamadıklarını belirten işçiler, "Üreten biziz ama yanımızda kimse yok. Maaşlarımızı aldığımızda kazandığımız para yine Şebinkarahisar'da kalıyor. Biz sadaka değil, emeğimizin ve alın terimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Nesko Maden'de çalışan işçilerin ödenmeyen maaşları için başlattığı mücadele beşinci ayına girdi. Mart ayından bu yana maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, daha önce maden işletmesinde gerçekleştirdikleri eylemin ardından bu kez Şebinkarahisar ilçe merkezinde yürüdü.

İşçiler yürüyüş boyunca, "İşçiler açken patronlara huzur yok", "İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız" ve "Direne direne, direnişten zafere" sloganları attı.

İşçilerin yürüyüşüne CHP Şebinkarahisar İlçe Başkanı Sezai Şenol ile ilçe yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdi.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ, MAĞDURİYET KATLANARAK ARTTI"

Yürüyüşün ardından işçiler adına yapılan basın açıklamasında, seslerini ulusal ve yerel basın ile sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştıkları ancak bugüne kadar sonuç alamadıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, aylardır süren emek mücadelemizin beşinci ayındayız. Ulusal basın, yerel basın, sosyal medya ve kendi imkanlarımızla sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadık."

Yıldızlar SSS Holding yönetimi tarafından alacaklarımızla ilgili verilen sözler yerine getirilmedi. Aradan geçen beş aylık süreçte işçi mağduriyeti katlanarak arttı. Bu süreç artık dayanılmaz hale geldi. İşçi arkadaşlarımız aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kaldı. Bizler bugün burada emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almak istiyoruz."

BAKANLARA, VALİYE VE MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Açıklamada yetkililer, işçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için sorumluluk almaya çağrılarak şu ifadelere yer verildi:

"Haklı mücadelemizde Sayın Kaymakamımızı, Sayın Valimizi, Giresun milletvekillerimizi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, İçişleri Bakanımızı ve hemşehrimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı bizlere destek olmaya ve bu sorunun çözümü için çalışmaya davet ediyoruz."

"MADDİ OLARAK BİTTİK, MANEVİ OLARAK ÇÖKTÜK"

Maaşlarını alamadıkları için borçlarını ödeyemez hale geldiklerini anlatan bir maden işçisi, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Burada bunca insan var. Kaç tanesi bayram yaşadı? Kaç tanesinin bakkala borcu yok? Kaç tanemizin kredi kartı dolu değil? Daha ne kadar mağdur olabiliriz? Biz maddi olarak bittik, manevi olarak zaten çöktük."

"ÜRETEN İŞÇİ AMA YANIMIZDA KİMSE YOK"

Bir başka işçi ise maden işletmesinin Şebinkarahisar ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekerek siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, esnafı ve ilçe halkını dayanışmaya çağırdı.

Maaşların ödenmesi halinde işçilerden Şebinkarahisar ekonomisine aylık yaklaşık 12 milyon liralık girdi sağlandığını belirten işçi, şöyle konuştu:

"Emeğimiz hazır, iş yerimiz var. Şebinkarahisar'a katkımız var. Üreten biziz. Üreten işçi ama yanımızda kimse yok. Halkın, esnafın, sivil toplum kuruluşlarının ve bütün siyasilerin bizim yanımızda durması lazım. Çünkü biz üretiyoruz, kimseye kötülük yapmıyoruz. Maaşımızı aldığımız zaman yine Şebinkarahisar'da harcıyoruz. İşçilerin maaşlarıyla ilçeye aylık 12 milyon lira girdi sağlanıyor ve bu para bu memlekette kalıyor."

"SALI GÜNÜ, CUMA GÜNÜ DENİLEREK SÜREKLİ ERTELENDİ"

Şirket yönetiminin ödeme konusunda sürekli farklı tarihler verdiğini ancak hiçbir sözün yerine getirilmediğini belirten bir işçi, yetkililerden de kendilerine somut bir dönüş yapılmadığını söyledi.

"Sadece söylemlerine devam ettiler. 'Salı günü yatacak', 'Cuma günü yatacak' denilerek sürekli ertelendi. Şimdi ise hiçbir açıklama yapılmıyor. Ucu görünmeyen bir bekleyişin içindeyiz" diyen işçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Yetkililer süreci takip ettiklerini, hatta konunun bakanlarla görüşüldüğünü söylediler. Giresun milletvekillerimiz de bunu bize aktardı. Ancak hiçbir çözüm olmadı. Hala aynı yerdeyiz."

"MAAŞ ALMADAN HAYATTA KALMAYI ÖĞRETTİLER"

İşçi, Yıldızlar SSS Holding yönetimine yönelik tepkisini ironik sözlerle dile getirerek şöyle konuştu:

"Yıldızlar SSS Holding'e teşekkür ediyorum. Bu kadar insana maaş almadan geçinebilmeyi, hayatta kalabilmeyi ve yeni bir beceri kazanmayı öğrettikleri için teşekkür ediyorum. Bu kadar insana maaş vermeden hayatta kalmayı öğrettiler."

Mart 2026 maaşlarının hala ödenmediğini belirten işçi, işletmede üretimi sürdürebilecek cevher ve iş gücünün bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz mart ayının maaşını alamadık. Öncelikle hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini istiyoruz. Burası çalışan bir iş yeri. Cevherimiz var; belki 50 yıllık rezerv dağın altında yatıyor. Yer altı ocaklarında da tesiste de bu işi yapabiliyoruz. Maaşlarımız ödensin, bir an önce işimizin başına dönelim."

AVUKAT ŞAHİN: TARTIŞILMASI BİLE ABES OLAN TEMEL BİR HAK İÇİN BURADAYIZ

İşçilerin mücadelesine destek veren avukat Sevda Karataş Şahin, işçilerin talebinin yalnızca emeklerinin karşılığı olan ücretlerin ödenmesi olduğunu söyledi.

Ücret hakkının kanunla güvence altına alındığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Talepler çok basit. Ücret gibi en temel, doğrudan kanunda tanımlanmış; üzerine konuşulması ve tartışılması bile abes olan bir hak için buradayız. İşçiler maaşlarını alamıyor, zorunlu biçimde ücretsiz izne çıkarılıyor."

"YILDIZLAR SSS HOLDİNG BUNU YALNIZCA ŞEBİNKARAHİSAR'DA YAPMIYOR"

Benzer mağduriyetlerin holdingin faaliyet yürüttüğü başka kentlerde de yaşandığını ifade eden Şahin, Elazığ ve Eskişehir'deki işçilerin eylemlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Burada duyan, dinleyen ve gören herkese şunu söylemek istiyorum; Yıldızlar SSS Holding sanmayın ki bunu sadece Şebinkarahisar'da yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında aynı hikayeyi görüyoruz. Önce toprağımıza geliyor, 'Burada maden işleteceğim' diyor; havamıza, suyumuza ve toprağımıza çöküyor. Buradaki insanları madende, sefalet koşullarında işçileştiriyor. Sonra o sefalet ücretlerini dahi ödemiyor."

Sadece Şebinkarahisar'da değil; Eskişehir'de, Elazığ'da da işçiler direniyor. Elazığ'daki maden işçileri de günlerdir maaşlarını alamadıkları için mücadele ediyor. Doruk Maden işçileri direndi, Türkiye'nin dört bir yanında maden işçileri 'Ücretlerimiz ödenmiyor' diyerek direniyor."

"BAKANLIK BU DURUMA NASIL MÜDAHALE ETMEZ?"

Yetkili kurumların işçilerin yaşadığı mağduriyete sessiz kaldığını söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim bizim eşimize, dostumuza, kardeşimize bu sefaleti reva görüyor? Biz bunu bir yıldır anlatıyoruz. Bakanlık bu duruma nasıl müdahale etmez? Yetkililer nasıl görmezden gelir? Evinize bir ay maaş girmediğinde ne olacağını düşünün, empati kurun."

Bu maden işçileri, başka seçenek bırakılmadığı için burada çalışmak zorunda. Bize yoksulluğu ve ücretsizliği reva görüyorlar. 'Sesiniz çıkmasın, konuşmayın; biz sizin emeğinizin üzerinden geçinelim' istiyorlar. Hayır. Bugün Şebinkarahisar'da belki de yıllardır görülmemiş biçimde maden işçileri haklarını istemek için yürüdü. Konuştular, anlatıyorlar ve anlatmaya devam edecekler."

"PAŞA PAŞA YATIRACAKSINIZ O PARAYI"

Yıldızlar SSS Holding yönetimine seslenen Şahin, işçilerin mücadeleyi büyütmeye kararlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Buradan Yıldızlar SSS Holding'e sesleniyoruz: Paşa paşa yatıracaksınız o parayı. Yatırmazsanız biz de mücadeleyi büyütür, başka eylemler planlarız. Burada çocuklarına bayramda harçlık veremeyen işçiler varken köşklerinizde, saraylarınızda huzur içinde uyumanıza izin vermeyeceğiz. Yıldızlar SSS Holding ve diğer bütün holding patronları bizi dinlesin."

Kaynak: ANKA

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