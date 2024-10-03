Malatya\'da Park Tartışması Polisi Karıştırdı

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(MALATYA) - Malatya Umut Konteyner Kent'te bir vatandaşla emniyet ekipleri arasında 'araç park etme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası gözaltına alınan vatandaş, polisin kendisini ve ailesini darp ettiğini ileri sürerken; Malatya Emniyet Müdürlüğü, "Olaya müdahale eden 3 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Cemal Gürsel Mahallesi'nde AFAD'a bağlı Kuyuönü-2 Umut Konteyner Kent'te yaşayan Korkusuz ailesi, hırsızlık olaylarıyla sık sık karşılaşmaları nedeniyle arabalarını konteyner kent içine park etmeleri nedeniyle bekçi ile aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Tartışmanın ardından gözaltına alınan vatandaş, devletin memuruna en ufak hakaret etmediklerini ancak konteyner kentten taşınmaları için kendilerine yazı gönderildiğini ileri sürdü. A. Korkusuz, şunları söyledi:

"29 Eylül'de hırsızlık olaylarından dolayı, arabamızı keşfetmelerinden dolayı arabamızı mecburen konteyner kent arası olmayan yola çektim. Ondan sonra bekçinin 'Kuyuönü-2 Whatsapp' grubunda paylaştığını gördüm, aşağı indim, dedim ki 'Benim arabamı paylaşmışsınız fakat ben arabamı dün gece buraya çektim. Mecburiyetten çekmek zorundayım. Şahitlerim de var neden çektiğime dair, ispatlayabilirim size. Yukarıdaki tellerin açık olduğunu, lambaların yanmadığını ve AFAD'ı arayarak bildirdiğimi' söyledim. O da bana 'Ben 2 gündür geldim, lan bekle halledeceğim' dedi. Bende 'Benimle böyle konuşmaya hakkınız yok' dedim. Ondan sonra ağız dalaşı yaptık. Kesinlikle ben devletin bekçisine, memuruna küfür, hakarette bulunmadım. O da ağız tartışmasından dolayı 'bekle, görüşeceğiz' dedi. Anons etti, dört ekip arabası, 10 dakika sürmeden geldi. Ondan sonra polislerde gelince bu bekçi onlardan biraz daha güven alarak benimle tekrar ağız dalaşına girdi. Akabinde polislerde bekçinin tarafında oldu.

Bende kendimizi ispat edemeyeceğimizi anlayınca hemen video kaydına girdim. Video kaydımda elimde mevcuttur. Ondan sonra bekçi bana 'kapat kapat' dedi. Kapatmayacağımızı söyledim. Telefonu elimden aldı, elimden almak isterken telefonum yere düştü. Telefonumu almak isterken polis beni itekledi. Telefonumu alıp ekran kilidini kilitledim. Ondan sonra video kapandı orada. Ayağa kalktım, polis bana vurdu. Ben yere düştüm. Zaten yerde baygınken oradakilerin yardımıyla kendime geldim. Ayağa kalktığımda polis bana biber gazını sıkıp, apar topar arabaya bindirdi. Ondan sonra öğreniyorum ki bekçi annemi itekliyor, polis annemi tekmeliyor. Annemin de bundan dolayı darp raporu vardır. Biz bu olayda mağduruz, biz kesinlikle devletin memuruna en ufak hakaret, tehdit, küfürde bulunmadık. Konteyner kent giriş çıkışları serbest, kesinlikle bir tane güvenlik kamerası yok."

"Konteyner kentinden bizi çıkaracaklar"

29 Eylül'de yaşanan bu olaya tanık olduğunu söyleyen anne Leyla Korkusuz ise iki oğlunun ve eşinin ters kelepçeyle gözaltına alındığını ileri sürdü. Leyla Korkusuz, "Elimizde su şişesi bile yok. Şeker-tansiyon hastasıyım, raporlu hastayım. Ben diyorum su şişesi bile yok. Elimizde silah şeklinde hiçbir şey yoktur. Ben önüne geçtim diye bekçi itekledi düşürdü, polis geldi tekmeledi 'Kalk, bağırma' diye. Benim dizimde morluklar var. Diyorum ki 'oğlum size ne yaptı?' Tansiyon şeker hastayım, ağzımdan bir şey de çıkmış olabilir ama ben kesinlikle kötü bir şey söylemedim. Oğullarım nerede dedim. Yaptığımız budur. Bir bayanı darp etmek, Türkiye Cumhuriyeti'nde doğal bir şeyse herkesi darp etsinler. Bir bayan olarak, anne olarak sesimi duyurmak istiyorum. Gereken yerlere, mercilere sesimi duyurmak istiyorum. Şu anda da bir belge gelmiş 'Konteyner kentten çıkaracağız' diyorlar. Benim oğlum ne yapmış?"

"Olaya müdahale eden 3 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır"

Malatya Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"01.10.2024 tarihinde bir basın/yayın organının ana haber bülteninde, 'Malatya'daki bir konteyner kentte hırsızlık olaylarının artmasına öfkelenenler polisler ile tartıştı' yönündeki haberi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde; 30.09.2024 tarihinde Yeşilyurt İlçemiz Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan Kuyuönü-2 Umut Konteyner Kentte olaya taraf olan A.K. isimli şahsın belirtilen konteyner kente araç girişinin yasak olmasına rağmen aracı ile girmeye çalışması üzerine konteyner kentteki güvenlik görevlileri kendisini uyarmış, Şüpheli A.K. isimli şahıs ikazlara aldırış etmeden güvenlik görevlileri ile sözlü tartışmaya girmiştir.

Şüpheli A.K. isimli şahıs güvenlik görevlilerine karşı önce sözlü olarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuş akabinde fiziki olarak saldırmıştır. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ve takviye amaçlı giden ekiplere de fiziki olarak saldırıda bulunan A.K. isimli şahıs kademeli olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir. Şüpheli A.K. isimli şahıs gerekli adli işlemler için Polis Merkezine sevk edilmek üzere araca bindirildiği esnada şüpheli şahsın yakınları olan Ö.K. va A.K. isimli şahıslar da olay yerine gelerek güvenlik görevlilerimize sözlü ve fiziki olarak mukavemette bulunmuşlardır. Şüpheli Ö.K. ve A.K. isimli şahıslar da kademeli olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olaya müdahale eden 3 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır.

Değerli Kamuoyunca bilinmelidir ki; Haber içeriğinde belirtilen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, iddiaların aksine İlimizde bulunan konteyner kentlerin etrafı tamamen tel örgüyle çevrilmiş, konteyner kent girişlerinde nizamiyeler oluşturularak giriş ve çıkışlarda gerekli kimlik kontrolü yapılmakta olup, 546 kamera sistemiyle konteyner kentlerimiz gece ve gündüz izlenmeye devam edilmektedir. Depremzede vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Meydana gelen olay hakkında gerekli adli ve idari işlemler büyük bir titizlikle yürütülmektedir."