Maltepe'de organ bağışı seminerinde eşinin organları yaklaşık 4 kişiye umut oldu - Son Dakika
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Maltepe'de organ bağışı seminerinde eşinin organları yaklaşık 4 kişiye umut oldu

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Maltepe\'de organ bağışı seminerinde eşinin organları yaklaşık 4 kişiye umut oldu
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Maltepe\'de organ bağışı seminerinde eşinin organları yaklaşık 4 kişiye umut oldu
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Maltepe'deki organ bağışı seminerinde eşini beyin kanaması nedeniyle kaybeden Ebru Gökdere, eşinin organlarının yaklaşık 4 kişiye umut olduğunu söyledi. Gökdere, dini kaygılar nedeniyle başta kararsız kaldığını, Alo 190 Fetva Hattı'ndan bilgi alınca bağışı kabul ettiğini anlattı.

İstanbul Maltepe'de organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi. Yaklaşık bir yıl önce eşini beyin kanaması nedeniyle kaybeden ve organlarını bağışlama kararı alan Ebru Gökdere, eşinin organlarının yaklaşık 4 kişiye umut olduğunu belirterek, "Benim en kötü günüm başka insanların en güzel günü olacaktı. Yaşarken eşim benim kahramanımdı, vefat ettiğinde de başka insanların kahramanı oldu" dedi.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Hayat Ver Sağlıklı Yaşam, Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Programda organ bağışının önemi, kimlerin bağışçı olabileceği, organ nakli bekleyen hastaların yaşadığı zorluklar ve toplumdaki dini kaygılar ele alındı. Seminere katılan konuşmacılar, organ bağışına ilişkin deneyimlerini ve değerlendirmelerini davetlilerle paylaştı.

"EŞİM YAŞARKEN BENİM KAHRAMANIMDI, VEFAT ETTİĞİNDE BAŞKA İNSANLARIN KAHRAMANI OLDU"

Yaklaşık bir yıl önce eşini beyin kanaması nedeniyle kaybettiğini anlatan Ebru Gökdere, eşinin 7 gün yoğun bakımda kaldığını ve ardından beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Hastanenin organ nakli koordinasyon ekibinin eşinin yaklaşık 8 organının bağışlanabileceğini bildirdiğini belirten Gökdere, yakınlarının dini gerekçelerle dile getirdiği endişeler nedeniyle başlangıçta kararsız kaldığını ifade etti.

Dayısının önerisi üzerine Alo 190 Fetva Hattı'nı aradığını ve aldığı bilgilendirmenin ardından organ bağışını kabul ettiğini anlatan Gökdere, eşinin organları sayesinde yaklaşık 4 kişinin hayatına umut olduğunu söyledi.

Gökdere, "Ben hala eşim için iyilikler ve hayırlar yapmaya çalışıyorum. Ancak o insanlar nefes aldığı sürece eşim için dua etmeye devam edecekler" dedi.

Eşinin organlarının alınması için ameliyata götürüldüğü sırada yaşadığı duyguları anlatan Gökdere, "Çok büyük bir kayıp içerisindeydim ama başka insanlar yaşayacaktı. Benim en kötü günüm başka insanların en güzel günü olacaktı. Bayram öncesiydi, o insanların çifte bayram yapacağını düşünmek bana huzur verdi. Yaşarken gerçekten eşim benim kahramanımdı. Vefat ettiğinde de başka insanların kahramanı oldu. Mirasınız hayat olsun" ifadelerini kullandı.

"20-25 YIL ÖNCE ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM"

Seminere katılan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kart, yaklaşık 20-25 yıl önce organlarını bağışladığını belirterek organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Hayat Ver Derneği'nin çalışmalarını kıymetli bulduğunu ifade eden Kart, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de derneğin faaliyetlerini yakından takip ederek desteklediğini belirtti. Kart, farkındalık çalışması dolayısıyla dernek yöneticilerine teşekkür etti.

"BİNLERCE HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR"

Hayat Ver Sağlıklı Yaşam, Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Köse, organ bağışı konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye genelinde 600'ün üzerinde çocuk olmak üzere 5 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini ifade eden Köse, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Toplumda organ bağışına ilişkin dini kaygıların bulunduğunu belirten Köse, seminerde müftü tarafından da bu konuda bilgilendirme yapıldığını söyledi. Köse, "Bugün bir hastamıza umut olabilirsek, bir hastamıza destek verebiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

"ORGAN NAKLİ HAYAT KURTARIR"

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karaca ise ailesinde organ nakli bekleyen bir yakınının bulunduğunu belirterek konunun kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. Organ nakli bekleyen hastaların ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Karaca, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda farkındalık çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Karaca, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Organ nakli hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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