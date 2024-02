Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi Lara Konseriyle Açıldı

Yerel

Manavgat Belediyesi, Ulualan Kum mevkinde yapımını tamamladığı yeni Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nin açılışını, Lara konseriyle yaptı.

Şarkıcı Lara'nın konseriyle yapılan Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nin açılışına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşlar katıldı.

CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi'nin kente birçok yatırım yaptığını ve göreve gelmeleri halinde Manavgat'ı daha ileri taşımak için çalışma yapacaklarını söyledi. Başkan Adayı Kara, şöyle konuştu:

"Manavgat Belediyesi kentin birçok sorunun çözdü. Çözülmeyi bekleyen başka sorunları da göreve gelmemiz durumunda biz çözeceğiz. Bu alanı kente kazandırdığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, Manavgat'ta çıta yükseldi ve hak ettiği yere gelecek diyor. Manavgat'ı Manavgat yapan o emekçi kardeşlerimin alın terini öpüyorum ve onlara saygılar sunuyorum. Onlarla birlikte Manavgat'ı güzel yerlere taşıyacağız. 'Biz biriz ve birlikteyiz' diyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum."

Başkan Sözen de görev süresi boyunca Manavgat Belediyesi'nin imkanlarını halkla paylaştıklarını belirtti. Sözen, şunları dile getirdi:

"15 yıl yol arkadaşlığı yaptım emekçi kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çalıştığınızın karşılığını görmeye başladığınızda toplumun gülüşünden ve bakışından bunu hissettiğinizde bu size bir ödüldür. Şu an da ödülünü yaşadığımız bir açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Sizlerden aldığımız güç ve destek ile birlikte 15 yıllık süreçte 100'lerce açılış gerçekleştirdik. Bunun başarısını hiçbir zaman kendime üzerime almadım. Bu başarıda öncelikle sizin bize olan güveniniz, inancınız ve duanız vardı. Bir yöneticinin her şeyi tek başına başarması mümkün değil. Kentini seven, yaptığı görevle onur ve gurur duyan kadrolara her zaman ihtiyaç vardır. Bu anlamda Türkiye'nin en şanslı belediye başkanları arasında hissediyorum kendimi. Bu projelerin hazırlanması ve neticeye gitmesinde gece gündüz demeden görevini yapan arkadaşlarımın her biri benim için gurur kaynağıdır. Demek ki çalışıldığında olabiliyor. Geçmiş sürelerde Manavgat'ımıza emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama bizler de Manavgat'a hizmet etmenin çıtasını yükselttik. Nefi kardeşim de bizim kaldığımız yerden görevi devir alarak Manavgat'a büyük hizmetler yapacak. Bizim işimiz, bizden sonra geleceklerin işini kolaylaştırmak. Bu Fen İşleri Şantiyesi de bunun bel kemiklerinden bir tanesi. Kurumsal çalışma anlayışıyla daha başarılı olursunuz. Büyüyen Manavgat'ta bize yakışır bir projeyi hayata geçirdik. Belli şeylerde üvey evlat yerine konularak öteleniyoruz. Bizi bize bıraksalardı bizler daha çok şeyler yapabiliriz dedik hep. İlla ki idarenin iktidardan olması gerekmediğini bu yatırımlarla bu topluma ispat ettik. Kendi kaynaklarınızı doğru kullandığınız takdirde size ne gözle bakılırsa bakılsın başarılı oluyorsunuz. Hatırlayın, kısa zaman önce ülkenin gündemine oturan meşhur bir Hatay konuşmasında bizden olunmadığı takdirde hizmet alınmaz olacağı buydu şeklinde yapılan açıklamada benim yıllardan beridir ettiği feryadın en üst ölçekten en üst makamdan itirafı geldi. En net ifadesi budur.

İçinde bulunduğumuz şantiye, 22 bin metrekarelik alan üzerine oturtuldu. Kapalı alan 6 bin metrekare 6 tane bloktan oluşuyor. Her bir müdürlüğünün kendine has bölümleri var. Akaryakıt istasyonu, emekçi kardeşlerimiz için dinlenme alanları ve kafeteryalar, doktor ve sağlık odası ile sendika odası da yer alıyor. Arkadaşlarımızın çalışırken kendilerini iyi hissedebilmesi adına zeminler oluşturduk. Bu atölyelerde bugüne kadar 4 bin adet bank üretildi. 3 bin civarı piknik masası, 3 bin 500 çöp konteyneri ve çöp kovası üretimi ile 400 tane park malzemesi üretildi. Yine bu kadronun içindeki yürekli insanların ürettiği 12 milyon mevsimlik çiçek ve bitki alanlarda yer buldu. Aynı zamanda 1 milyon ağaç yetiştirildi. Daha iyi koşullarda hizmet edecek. Belediyecilik dokunuş, inanış ve hissetme işidir. Ama günü geldiğinde kendinden sonra inandığı yapılara ve kadrolara teslim etmekte belediyeciliğin temelinde vardır. Geçmiş dönemlerde Manavgat Belediyesi'ne hizmet eden tüm yapılara teşekkür ediyorum. Şantiyemiz hayırlı uğurlu olsun."

22 bin metrekarelik alanda 6 ana bina şeklinde inşa edilen şantiyede, sıcak asfalt, sathi kaplama, yol bakım ve onarımı, kaldırım çalışmaları, kamelyalar, banklar ve kent genelinde daha birçok altyapı ve üstyapı faaliyetiyle Manavgat'a hizmet edecek.