Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeyrek: "Tedbirler Bizim Hareket İmkanımızı Kısıtlıyor"

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni dönemde görev alacak yönetim kadrosunu tanıttı. Hükümetin tasarruf tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeyrek, "Tedbirler bizim hareket imkanımızı kısıtlıyor. Ama şehrimde yaşayan vatandaşların ekonomisine yardımcı olabilecek, şehrimin trafiğini çözüme ulaştırabilecek her türlü konun da mücadelesini vereceğim. Umarım bu tedbirlerden de bir an önce normal iş akışımıza geçip Manisa'mı hizmetlere kavuşturmak benim en büyük hayallerimden ve hedeflerimden bir tanesi" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni yönetim kadrosunu tanıttı, göreve geldiği günden bu yana geçen süreçteki çalışmalarını anlattı. Zeyrek, "Seçim boyunca verdiğimiz bir söz vardı; vatandaşlarımız su pahalılığından çok şikayetçiydi. Öncelikli olarak iki ton suyu 1 TL gibi sembolik bir rakamdan halkımıza sunduk. Bu sembolik rakamın karşılığı şuydu; insani su kullanım hakkı. Kişilerin parası olup olmamasına göre su kullanımı denetlenemezdi o yüzden sembolik olarak 1 liradan verdik. Kademelerde de yüzde 30 indirim uyguladık. Bu vatandaşlarımızda çok büyük bir mutluluk yarattı. Gördüğüm herkes bana teşekkür ediyor. Ama en önemli teşekkür şuydu; geçen gün bir vatandaşımız 'Aldığım su faturası ile bir önceki ay arasında 250 TL'lik fark var. Ben bu 250 TL karşılığında çocuğuma bir hediye alacağım ve bu sana Ferdi amcandan hediye' diyeceğim demişti. Bu benim için en büyük mutluluk budur. 5 yıl boyunca böyle mutluluklar yaşamak ve yaşatmak istiyorum vatandaşlarıma. Artık kartlı sayaç zorunluluğuna son verdik. İsteyen vatandaşlarımız verdiği dilekçelerle birlikte kartlı sayaçlarını normal mekanik sayaçlarda değiştirebiliyorlar. Bunun da önünü açmış olduk. Bu özellikle suda ve kartlı sayaçta yaptığımız operasyonları sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği icraatlarını tek tek anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Toplum ulaşımda bir destek yaptık. Çünkü toplu ulaşımda gerçekten artık anahtar kapatma noktasına gelmişlerdi ulaşımdaki arkadaşlarımız. Yaptığımız destek onlara bir nebze rahatlama sağladık. Önümüzdeki günlerde toplu ulaşımdaki araç sayılarını da iki kat artıracağız. Vatandaşlarımız durakta beklemeyecekler. Toplu ulaşım araçlarının arkasında önceki belediye başkanımızın boy boy posterleri vardı. Bunların hepsini söktürdük. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araçlarda Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi olacak. Geri kalan toplu ulaşım araçlarında da reklam alma özgürlüğü tanıdık. Onların da bir nebze olsun ekonomilerini rahatlatmak istedik.Yaşlı bakım evinde kalan yaşlılarımız vardı. Onlara bin TL gibi destek veriyordu Manisa Büyükşehir Belediyesi. Bu ekonomik koşullarda bin lira. Onlara hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu bin lira olan desteği 3 bin 504 lira olarak revize ettik. Bu aydan itibaren kendilerine de böyle bir destek sağladık. Halde esnaflarımızın otoparkta bekleme süreleri bir saatle sınırlıydı ve bir saat yetmiyordu kendilerine. Ondan sonra kendi ekonomilerine zarar verecek otoparklara para ödüyorlardı. Bu bir saatlik bekleme süresini iki saate çıkarttık ve iki saat içerisinde artık esnafımız gidip istediği ürünleri yüklüyorlar. Bunun karşılığında bir bedel ödemiyorlar. Bugün memurlarımızla ilgili bir toplu iş sözleşmesi yaptık. Memurlarımızın sosyal denge tazminatı kimilerinde yüzde 50, kimilerinde yüzde 70 oranında pay alabiliyorlardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ve MASKİ'de çalışan memurlarımıza yüzde 120 en üst tavan seviyesinden sosyal denge tazminatı haklarını verdik. Birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma da bir nebze olsun ekonomik açıdan rahatlama sağladı. Cenazelerimizi başka illere taşırken kilometre başına para alırdım Manisa Büyükşehir Belediyesi. Bir insanın en acılı gününde kendisinden para istemek benim belediyecilikle anlayışıma çok tersti bu yüzden artık buradan alınan parayı kaldırdık. Artık cenazelerini başka şehirlere götürürken herhangi bir ücret ödemiyor vatandaşlarımız."

"Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok borcu var"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeyrek, büyükşehir belediyesinin mali durumu hakkında "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten çok borcu var. Ama ben bunu sizlerle paylaşmadım borcu. Sadece seçimin ertesi günü Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden dışarıya aktarılmak isteyen bir 610 milyon TL gibi çok büyük bir rakam vardı. Onun belediyemizde kalmasına yönelik hem Cumhuriyet Savcılığına verdiğimiz bir dilekçe vardı, basınla paylaştığımız. İyi ki de bunu yapmışız. O parayı şu anda belediye bünyemizde tutabildik. Onun haricinde mali borcumuz evet gerçekten var. Bu mali borçla mücadele edecek gücümüz ve projelerimiz de var. Ben size neden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olan yolsuzlukları veya mali bütçesini paylaşmıyorum? Tek kelimeyle şöyle ifade etmek istiyorum: Ben icra makamıyım. Halkımız bizden sorunları veya geçmişte yapılan yanlışları duymak istemiyor, önümüze bakıp ileri vizyon yaratacak ve halkımıza dokunacak çözümleri duymak istiyor. Hemen hemen birçok gün teftiş kurulundan veya benim araştırılmasını istediğim birçok ihale var. Bu ihalelerin bazıları evet sonuca ulaşıyor, benim önüme geliyor. Ben önüme gelen, bütün şüphelendiğim her türlü dosyada savcılığımıza iletiyorum. Eğer savcı bey yeterli görürse kendisi hakime iletir ve bir suç içeriyorsa hakim de suçu işleyenlere cezasını verir. Ben savcı değilim, hakim değilim. Ondan dolayı bu yapılan usulsüzlük diyeceğim. Bu dosyaları sizinle paylaşmak yerine savcılığa iletmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü vatandaşımızın zaten hayat içerisinde yorulmuş günlerinde kendilerine bir daha bunu paylaşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden dolayı benden böyle şeyler duymuyorsunuz" dedi.

"Manisa'nın 17 ilçesinde de halk ekmek uygulması olacak"

Manisa'nın tüm ilçelerinde halk ekmek uygulamasının kısa sürede hayata geçeceğini kaydeden Zeyrek, "Tüm şehirlerde halk ekmek var. Manisa'mızın da bazı ilçelerinde var ama çoğu ilçemizde halk ekmek yok. Ekonomik şartların bu kadar zor olduğu dönemde Manisa'nın 17 ilçesinde de bir halk ekmek olması gerekiyor. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikalarını ziyaret ettim. Bu işlerin nasıl yapıldığını orada yerinde inceledim. Daha sonra Kocaeli Belediyesi daha başka bir model uyguluyor. Kocaeli Belediyesi'ne gittim, inceledim. Buna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Manisa'nın 17 ilçesinde de halk ekmek uygulaması olacak" diye konuştu.

"Manisa umarım yeni nesil tramvaylara bir an önce kavuşur"

Zeyrek Manisa'ya kazandırılması planlanan tramvay projesine ilişkin İstanbul'daki incelemleri üzerinden açıklamlarda bulunarak "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni nesil tramvaylar var. Yeni nesil tramvaylar; tekerleklerle giden, demir bir rayda gitmeyen ama elektrikle işletilen ve hareket kabiliyeti çok yoğun olan yeni bir sistem var. Çin'de üretiliyor. Dünyada tek bir firma üretiyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu tramvayı alıp yaklaşık bir ayda incelemelerde bulunuyordu. Kendileri de metrobüsü bu şekilde yeni nesil tramvayla birlikte değiştirmeleri gündemdeydi. Artık raporlama sonuçlarını aldığım, geldiğinden beri takip ettiğim bir projeydi. Orada sonuçların yerinde görmek istedim. Testlerden olumlu sonuçlar çıktı. Yaklaşık olarak günde Manisa'da 6 tane araçla birlikte 40 bin yolcuyu taşıyabileceğimiz ve altyapı maliyetinin daha az olacağı için bir an önce hayata geçirilebilecek bir proje olacak. Manisa'da umarım bu yeni nesil tramvaylara bir an önce kavuşur" dedi.

"Hareket imkanımızı kısıtlıyor"

Hükümet tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zeyrek, "Tedbirler bizim hareket imkanımızı kısıtlıyor. Ama şehrimde yaşayan vatandaşların ekonomisine yardımcı olabilecek, şehrimin trafiğini çözüme ulaştırabilecek her türlü konun da mücadelesini vereceğim. Umarım bu tedbirlerden de bir an önce normal iş akışımıza geçip Manisa'mı hizmetlere kavuşturmak benim en büyük hayallerimden ve hedeflerimden bir tanesi" diye konuştu.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane delikli kurşuna sahip çıkacağım"

"Ben Manisa sevdalısı ve Manisa milliyetçisi olan bir kişiyim" diyerek sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları söyledi:

"Benim bulunduğum belediye başkanlığı koltuğundan birçok kimse geldi geçti. İnşallah daha da iyileri gelip geçecek. Bu görev süresi ne kadar olur ben bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum; belediye başkanlığı koltuğunda görev sürem bittiğinde daha önceki başkanlara baktığımda kimi belediye başkanlarımız hala başkanım diye anılıyor şehirde. Kimi belediye başkanlarımız ise Manisa'da bile oturamıyor. Ben görev sürem bittiğinde Manisa'da oturup, Manisa'da yaşlanıp, çoluğuma çocuğuma alnım açık bir şekilde Manisa'daki yaptığım hizmetleri anlatmak istiyorum. Manisa'da da hayatımı sonlandırmak istiyorum. O yüzden bugün Manisa'da olabilecek her türlü şeyde Manisa'nın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane delikli kurşuna sahip çıkacağım. Bunları ne bir başkasına yedirteceğim. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Manisa'nın hakkını sonuna kadar savunacağım."

"Vatandaşlarımın daha sağlıklı suya kavuşmasını istiyorum"

Adaylık sürecinde Manisa'nın sularının asbestli olduğunu ifade etmesi üzerine MASKİ'nin Zeyrek'e yönelik açtığı dava hakkındaki soruya ise "MASKİ'nin bana açtığı dava hakkında herhangi bir tebliğ hala gelmedi. Gelirse de gider kendimizi savunuruz. Sularımızın asbestli olduğu konusunda da hala aynı noktadayım. Özellikle Demirci bölgemizdeki akan sulardaki asbest oranımız çok yüksek. Geçen MASKİ toplantısında bunu gündeme getirdim. Orada arıtmanın bir an önce devreye sokulması gerekiyor. Bu arıtma bizden önceki dönemlerde yapılmış. Hala üzerinde ambalajları duran makineler var. Hiçbir şekilde kullanılmamış ve hayata geçmemiş. Bunun kullanılması ve yeterliliği konusunda geçen gün talimat verdim. Bir an önce özellikle Demirci bölgesinin sularındaki asbest oranını düşürmek konusunda çok iddialıyım. Oradaki asbest oranını düşürüp vatandaşlarımın daha sağlıklı suya kavuşmasını istiyorum. Bunu da başaracağız" diye yanıt verdi.