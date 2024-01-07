Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel derneklerle bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu ve bağlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi. Yavaş, "Biz bir kamu görevlisi olarak herkese eşit hizmet etmek durumundayız. Bütün ihaleleri açık yaparak, hesap vererek ve en önemlisi bu kente katılımcı kültürü aşılayarak göreve başladık" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu ve bağlı derneklerin yöneticileri ile Ankara Kent Konseyi koordinasyonunda düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda bugün yapılan toplantıya Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Akyüz, dernek yöneticileri, ABB bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Bir yönetici için en konforlu iş hiç kimseyi ayırmamak ve herkesi kucaklamaktır. Toplumda hiç kimseyi ayırmadan ne siyasi partisine ne de başka özelliğine bakmadan herkesi kucaklayarak ve herkese Ankara halkının birer hemşehrisi, hizmet etmekle görevli olduğu bireyi olarak gördüğünüz zaman hiç kimseyi ayırmıyorsunuz. Ayırmayınca da ne oluyor? Her yere çok rahat bir şekilde, sadece bir koruma ile gidiyorsunuz. Onlar da sizi gördüğü zaman bir kardeşi, bir ağabeyi görmüş gibi bağırlarına basıyorlar. Biz bir kamu görevlisi olarak herkese eşit hizmet etmek durumundayız.

"KENTE KATILIMCI KÜLTÜRÜ AŞILAYARAK GÖREVE BAŞLADIK"

Bütün ihaleleri açık yaparak, hesap vererek ve en önemlisi kente katılımcı kültürü aşılayarak göreve başladık. Çünkü bir kenti yönetirken; o halktan aldığınız paraları harcarken aslında o paraları size verene sormanız lazım. Biz de gelir gelmez 550 kuruluşa yazı yazdık ve önümüzdeki yılın bütçesi için bizden neler talep ettiklerini, acil yapılmasını istedikleri işleri sorduk. 4.5 yılda ne kadar bütçe harcadığımızı, bunların ne kadarını nereye harcadığımızı, hepsinin hesabını kuruşu kuruşuna vereceğiz. Ayrıca web sayfamızda ödediğimiz tüm paraların nereye harcandığını da şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. 'Ben hesabı başka bir yere vereceğim' deyip kaçmak iş değil çünkü bu kenti idare ederken kentin asli ihtiyaçları yerine bu paraları başka yerlere harcıyorsanız, sadece görünsün diye betonları ve plastikleri ortaya çıkarıyorsanız, bir yandan da aç kalan insanlar, soğuktan üşüyen insanlar, okula gidemeyen, diğerleri gibi eşit okuma imkanı bulamayan öğrencileri görmüyorsanız siz orada yöneticilik yapmıyorsunuz.

"ANKARA'DAN ALDIĞIMIZ PARALAR ANKARA'DA ÇİFTÇİLİK YAPAN İNSANLARIN TOPRAĞINA TOHUM OLARAK GİRİYOR VE ÜRETİM OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Her zaman söylediğim gibi birinci önceliğim Ankara halkını zengin etmek. İkincisi ise Ankara'da hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi ve okumayan hiçbir çocuğun kalmaması. Bu kentte 25 yıl sonra bir zihniyet değişimine imza attınız ve artık bu kente huzur geldi. Bir Allah'ın kulu herhangi bir köy, ilçe 'Bize ayrımcı davranıyor' diyemiyor. Yaptığımız çalışmalarla üretimi destekliyoruz. Şimdi Ankara'dan aldığımız paralar Ankara'da çiftçilik yapan insanların toprağına tohum olarak giriyor ve üretim olarak geri dönüyor.

"ANKARA'NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Ankara sıradan bir kent değil; Ankara Cumhuriyetimizin Başkenti. Başkent olma özelliğini mutlaka daha fazla ortaya çıkarmamız gerekiyordu ve inşallah Ulus'taki Cumhuriyetin kurulduğu meydanlardan, kurulduğu alanlardan başlamak üzere Ankara'nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkararak, inşallah bu kültürü yaşatırken, bu Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarken bu coğrafya da yaşamış binlerce yıl önce yaşamış insanların bize bıraktıkları mirasları ayağa kaldırmak suretiyle inşallah turizmini de daha da canlandıracağız."

ABB Mansur Yavaş'ın göreve seçilmesiyle 25 yıldır giremedikleri salonlara girebildiklerini ve alamadıkları hizmetleri almaya başladıklarını söyleyen Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz ise şunları söyledi:

"Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce bizlerle bir araya gelmişti, seçildikten sonra tekrar bizlerle bir araya geldi ve salonlarını bizlere açtı, daha önce katılamadığımız programlara, giremediğimiz belediye binalarına belediyenin hizmetlerine ulaştık. Kimseyi ayırt etmeksizin, kimsenin birbirinden farkının olmadığını bizim hep dile getirdiğimizi artık Ankara'da çok daha güçlü söyleyen bir belediye başkanımız var ve inanıyoruz ki bundan sonraki dönemde de bu güçlü ses bizi çok daha fazla kucaklayacak. Bu kucaklamayı sağlayan sizlere ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz."