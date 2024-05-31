Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş insanlarına ve STK\'lara çağrıda bulundu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in sorunları için kentin tüm bileşenlerinin ortak bir noktada buluşması gerektiğinin altını çizerek, iş insanlarına ve bağlı bulundukları STK'lara seslendi. Seçer, "Siyasilerle beraber merkezi hükümetin yatırımlarını buraya çekmek, buranın sorunlarını çözmek için iş birliği yapma zorunluluğumuz var. Yerel yönetimler olarak biz buna hazırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ford Trucks Bayi Açılışı'na katıldı.

Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen açılış ve lansmana; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ford Genel Müdürü Güven Özyurt, Mersin Sanayici İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı (MERYAP) Nesim Ekinci, STK temsilcileri ile iş insanları katıldı.

"100 nakliyeci esnafına hizmet edecek bir nakliyeciler sitesi inşa ettik"

Programda konuşan Başkan Seçer, bayinin Mersin'e hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu. Mersin'in İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük taşımacılık filosunun olduğu bir bölge konumunda olduğunu ancak buna karşın Mersin'e gerekli yatırımların yapılmadığını söyleyen Seçer, "Türkiye'nin ikinci büyük taşımacılık filosuna sahip bir kentte lojistik köyün olmaması başlı başına düşündürücüdür ve Mersin için çok olumsuz bir durumdur. Bu sorunu gördükten sonra süratle imkanlarımız dahilinde Huzurkent civarında 80 bin metrekare alan üzerinde, 100 nakliyeci esnafına hizmet edecek, 200 tırlık parktan oluşan, sosyal tesisleri olan belediyemize ait bir nakliyeciler sitesi inşa ettik. Yakın tarihte bitecek ve hep beraber açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyükşehir'in kente kazandırdığı Nakliyeciler Sitesi'nin tek başına yeterli gelemeyeceğini de belirten Seçer, "Bu sorunun bilincinde olan bir başkan olarak Uluslararası Nakliyeciler Derneği'ne, lojistik sektörü içerisinde olan tüm aktörlere sesleniyorum; bir başına bir kurumun altından kalkabileceği bir yatırım değil. Mersin'in yıllar önce çözmesi gereken bu önemli sorunu çözmemiz lazım. Gün geçtikçe bu sorun çözülemez bir düğüm haline gelebilir" diye konuştu.

"Ulaşımın kolay olduğu yerde bütün sektörler gelişir"

Mersin'in süratle geliştiğini vurgulayan Seçer, uluslararası havaalanının kentin ticaretinin değerine değer katacağını söyleyerek, ulaşımın kolay olduğu yerde ticaretin de sanayinin de turizmin de tarımın da gelişeceğine işaret etti. Seçer, "Bütün sektörlerin geliştiği yerde lojistik de gelişir. Ürünleri bir yerlere taşımak istiyorsanız bunu karayolu, demiryoluyla deniz yoluyla yapacaksınız. Doğal olarak karayolu taşımacılığı da bu bölgede her geçen gün katlanarak devam edecek" dedi.

Mersin Limanı'nın genişleme çalışmaları ve Silifke Taşucu'ndaki SEKA Limanı'nın özelleştirilmiş olmasının bölgede karayolu taşımacılığında yeni koridorları açma ihtiyacını ortaya koyacağını kaydeden Seçer, "Her zaman söylüyorum, bunu siyaseten söylemiyorum, bunu Mersin adına söylüyorum; diyorum ki; çok kısa sürede merkezi hükümet Çeşmeli-Taşucu otoyolunu yapmalı. Limanı faaliyete geçiriyorsanız bunun altyapısını yapmak zorundasınız. ya da Sertavul üzerinden Mut üzerinden Orta Anadolu'ya, Konya'ya, Karaman'a bağlantıyı gerçekleştirmeniz lazım. Yol genişleme çalışmalarının bir an önce gerçekleşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Seçer'den iş insanlarına iş birliği çağrısı

Mersin'in sorunları için kentin tüm bileşenlerinin ortak bir noktada buluşması gerektiğinin altını çizen Seçer, iş insanları ve bağlı bulundukları STK'lara şöyle seslendi:

"Sizler Mersin'de ekonomiye yön veren kişilersiniz ve doğal olarak da siyasete de yön verme hakkına sahipsiniz. Bütün gelişmiş toplumlarda da bu böyledir. STK'lar önemlidir, STK'lar bir şehrin kaderini değiştirir. Siyasilerle beraber merkezi hükümetin yatırımlarını buraya çekmek, buranın sorunlarını çözmek için iş birliği yapma zorunluluğumuz var. Yerel yönetimler olarak biz buna hazırız."

Program, konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.