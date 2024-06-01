Mersinli Kadınlara Duygu Kontrolü Semineri Verildi - Son Dakika
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Mersinli Kadınlara Duygu Kontrolü Semineri Verildi

Mersinli Kadınlara Duygu Kontrolü Semineri Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde, Kunter Kurt'un katılımıyla 'duygu kontrolü' konusu ele alındı. Seminere katılan Mersinli kadınlar, duygularını farklı şekillerde ifade etme fırsatı buldu.

01.06.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi işbirliğinde, Eğitim Bilimci ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'un katılımı ile 'duygu kontrölü' semineri verildi.

Her yaştan Mersinli kadının katıldığı seminerde Kurt, 'zor insanla başa çıkma teknikleri', 'karakter analizi', 'duygu kontrolü' ve 'algı yönetimi' konu başlıklarına yer verdi. Çocukluklarına kadar giden katılımcılar, duygularını hem ağlayarak hem gülerek hem de dans ederek doyasıya yaşadı.

"Mersinli kadınlar siz kimsenin kimsesi değil, siz kendinizin her şeyisiniz"

Keyifli bir seminer geçirdiklerini söyleyen Eğitim Bilimci ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt, Mersinli kadınların çok özel olduğunu vurgulayarak, "Kitleleri etkileyen kişilerle birlikte oldum. Ben de çok şeyler öğreniyorum eğitimlerde. Burada biz sadece bilgilerin tozunu aldık. İnsan başkalarından beklentiyi bıraktığı andan itibaren bilmediklerini kendinden de öğrenebiliyor" sözlerine yer verdi. Atalardan öğrenilen örf ve adetlerin hepsinin psikolojik ve bilimsel karşılığı olduğunu belirten Kurt, "O yüzden harika bir seminerdi, katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü sahnedeki insan seyircilerden o enerjiyi alamadığı takdirde performansı da üretemiyorlar. Muhteşem bir farkındalık geliştirdik ve herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. ve diyorum ki, Mersinli kadınlar siz kimsenin kimsesi değil, siz kendinizin her şeyisiniz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel duygular yaşadık, kendimizi fark ettik"

Seminerin çok keyifli geçtiğini belirten Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, paydaşlarla her hafta bir etkinlik düzenlemeye çalıştıklarını belirterek, "Her hafta bir araya geliyoruz ve neler yapacağımızı planlıyoruz. Kadın atölyelerimizin etkinlikleri, köy şenlikleri, söyleşiler, seminerler gibi etkinlikleri yapmaya beraber karar veriyoruz. Bu etkinliği de yine Türk Kadınlar Birliği ile işbirliğiyle düzenledik" diye konuştu. Kunter Kurt'u ağırladıklarını belirten Sahil, "Çok güzel duygular yaşadık, kendimizi fark ettik, yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. Çok güzel bir duygusal farkındalık oldu. Hepimiz için herkes çok memnun ayrıldı. Biz de bu durumdan ötürü çok mutluyuz" sözlerine yer verdi. Coşkulu bir kalabalık olduğuna da değinen Sahil, "Toplumda sevilen isimleri toplumla buluşturuyoruz. İlgilerden de çok memnunuz, etkinlikten de çok mutluyuz. Bu etkinliklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Çok güzel etkinlikler çıkacak ilerleyen dönemlerde"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek sözlerine başlayan Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi İkinci Başkanı Funda Yıldız, "Güçler birleştiği zaman her şey daha güzel oluyor. Kunter Kunt, bu konuda oldukça başarılı. Ona da çok teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir ile her hafta toplantı aldıklarını ve etkinliklerin kararlarının bu toplantılarda ortaya çıktığını belirten Yıldız, "Mersin kentimizin kadınlarına kırsalından, kentlisine bu tür imkanları ulaştırmayı her zaman hedefliyoruz. Çok güzel etkinlikler çıkacak ilerleyen dönemlerde, siz de göreceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar seminerden çok memnun ayrıldı

Çok faydalı bir seminer olduğunu söyleyen katılımcı Saadet Apaydın, "Faydasına inandığım için geldim. Uzun yıllar personel müdürlüğü yaptım. Tüm camiamıza Kunter Beyi tanıttık ve tüm camiamız Kunter Beyi kazandı. Çok eğitimlerini dinledim ve çok şey öğrenileceğine inanıyorum. O nedenle ben emekli olduktan sonra bu tür eğitimleri duyduğum zaman hemen gitmeye, katılmaya çalışıyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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