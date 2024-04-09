Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail\'i memnun etmek istemiyorsak yeniden düşünmenin vaktidir

Yerel

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " İsrail, Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık, kimlere nasıl ulaşmamız gerekir... diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da AKP tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Tekin, İsrail'in Filistine yönelik saldırılarını anlatarak, Ekim ayından bugüne kadar okul çağındaki 6 bin çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

Bu bayramı biraz buruk yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Ekim ayının başında başlayan İsrail saldırıları İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz Ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da erişemeyecekler doğru dürüst. Sadece dikkatinizi çekmesi açısından söyleyeyim. Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Ekim ayından bugüne kadar. Sadece okul çağındaki çocuk sayısını söylüyorum. Sivil ve yetişkin insan sayısını siz zaten her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu saldırıların sona ermesi Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün" dedi.

Tekin, 31 Mart seçim sonuçlarına da değinerek, AKP'nin kurulduğu günden itibaren girdiği tüm seçimlerden bugüne kadar birinci parti olarak çıktığını söyledi. Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

TEKİN'DEN İSRAİL İDDİASI: "İSRAİL, SEÇİMLERDEN MEMMUNİYET DUYDUĞU MESAJLAR PAYLAŞTI"

"İlk defa bir seçimde biz içimiz buruk bir şekilde, biraz üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi adına siyaset yapan kişiler, kazandığımızda da kaybettiğimizde de milletin iradesine saygı duymayı bildik. 1946 seçimlerinde olduğu gibi dönemin siyasi partisinin genel sekreteri 'Milletin iradesi bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik' diyecek kişiler değiliz. Biz seçimden istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün Adalet ve Kalkınma Partisi adına sahada mücadele eden, fedakar, cefakar, AK Parti ailesine, bütün bu camianın mensuplarına düşen şey 4 yıl var önümüzde, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz.

Bu bayramı bir milat kabul edelim. Yarından itibaren bu seçimler için hep beraber mücadele etmeye başlayalım. Çünkü dünyanın her tarafında mazlumlar bizi bekliyorlar. İsrail, Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık? Kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir."