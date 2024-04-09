Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail\'i memnun etmek istemiyorsak yeniden düşünmenin vaktidir

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " İsrail, Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık, kimlere nasıl ulaşmamız gerekir... diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da AKP tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Tekin, İsrail'in Filistine yönelik saldırılarını anlatarak, Ekim ayından bugüne kadar okul çağındaki 6 bin çocuğun öldürüldüğünü söyledi.
Bu bayramı biraz buruk yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Ekim ayının başında başlayan İsrail saldırıları İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz Ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da erişemeyecekler doğru dürüst. Sadece dikkatinizi çekmesi açısından söyleyeyim. Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Ekim ayından bugüne kadar. Sadece okul çağındaki çocuk sayısını söylüyorum. Sivil ve yetişkin insan sayısını siz zaten her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu saldırıların sona ermesi Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün" dedi.
Tekin, 31 Mart seçim sonuçlarına da değinerek, AKP'nin kurulduğu günden itibaren girdiği tüm seçimlerden bugüne kadar birinci parti olarak çıktığını söyledi. Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
TEKİN'DEN İSRAİL İDDİASI: "İSRAİL, SEÇİMLERDEN MEMMUNİYET DUYDUĞU MESAJLAR PAYLAŞTI"
"İlk defa bir seçimde biz içimiz buruk bir şekilde, biraz üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi adına siyaset yapan kişiler, kazandığımızda da kaybettiğimizde de milletin iradesine saygı duymayı bildik. 1946 seçimlerinde olduğu gibi dönemin siyasi partisinin genel sekreteri 'Milletin iradesi bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik' diyecek kişiler değiliz. Biz seçimden istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün Adalet ve Kalkınma Partisi adına sahada mücadele eden, fedakar, cefakar, AK Parti ailesine, bütün bu camianın mensuplarına düşen şey 4 yıl var önümüzde, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz.
Bu bayramı bir milat kabul edelim. Yarından itibaren bu seçimler için hep beraber mücadele etmeye başlayalım. Çünkü dünyanın her tarafında mazlumlar bizi bekliyorlar. İsrail, Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık? Kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir."
Son Dakika › Yerel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İsrail'i memnun etmek istemiyorsak yeniden düşünmenin vaktidir - Son Dakika
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?