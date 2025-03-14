Muğla'da Termik Santral İşçileri ile Belediye Başkanı Ahmet Aras Arasında Gergin Görüşme

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Termik Santrallerinde çalışan yaklaşık 800 işçi ve sendika temsilcileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüştü. Gergin geçen görüşmede bazı işçiler, toplantıyı takip eden kadın basın mensubunu darp ederken, diğer basın mensupları ve belediye çalışanlarına da müdahalede bulundular.

Muğla'da işçi sendikaları tarafından geçtiğimiz aylarda, Yatağan Termik Santrali ve Milas ilçesinde bulunan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali'nde çalışmaların durma noktasına geldiği ve işçilerin mağdur olduğu açıklamaları yapılmıştı. Öte yandan termik santrallerin kapatılmasına ilişkin çevre aktivistlerinin ve bölge halkının mücadelesi de sürerken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz haftalarda termik santraller ile ilgili "Bölgemizde kurulu 3 tane termik santral var, kültürel yaşamı, tarımı ekolojiyi tehdit ediyor. En azından 2030'a kadar artık bu termik santralleri gündemimizden çıkaralım istiyorum" açıklaması yapmıştı.

Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Maden-İş Konya Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, Maden-İş Yatağan Temsilcisi Kubilay Görgen ve yaklaşık 800 işçi, bugün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüştü.

Tes-İş Şube Başkanı: "Tutturmuşuz bir Akbelen... Akbelen toplam 79 dönüm"

Görüşmede konuşma yapan Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Başkan Aras'a seslenerek şunları söyledi:

"Biz sizlerden şunu istiyoruz, bu bölgede sadece çevreciler yok. Bizlerde varız. Bizler de çevreciyiz. Lütfen bizleri yok saymayın. Bunu her noktada söylüyoruz. Artık bundan sonra gideceğimiz yer Ankara ve grup toplantısı olacak. Son dönemde her yerde 'kömürsüz Muğla' denmesine biz bir anlam veremiyoruz. Enerji ve maden işçilerinin artık bıçak kemiğine dayandı. Biz bundan sonraki durumlarda Büyükşehir Belediye Başkanının bize destek olmasını ve bizimle birlikte yan yana yürümesini istiyoruz. Yatağan Termik santral yaklaşık 2 aydan beri çalışmıyor. Neden, kömürsüz Muğla'dan dolayı çalışmıyor. Kemerköy ve Yeniköy'de aynı durumda. Biz artık patlama noktasındayız. Bizler diyoruz ki biz de çevreciyiz. Gelin sizlerin önünde Yeniköy Kemerköy, Yatağan Termik Santrali'ni de gezdirelim. Biz oradan kömür çıkaralım, rehabilite edilsin. Çevrecilerin görevi oradan yer altından çıkan madenin rehabilite edilip edilmediğine bakmaktır. Tutturmuşuz bir Akbelen... Akbelen toplam 79 dönüm. Bu ağaçların yüzde 60'ı kesim zamanı gelmiş. Biz Akbelen ile yatıyoruz, Akbelen ile kalkıyoruz."

Ahmet Aras: "Sendikalarımızın tavrı bana karşı olmamalıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Bir kere bizim emekle, emekçiyle hiçbir sorunumuz olamaz. Ben de bordrolu çalıştım. Ben kamudan gelen bir insanım. Bir kere benim işçi düşmanı olduğunum söyleyen kim varsa Allah belasını versin. Şimdi burada nerede çatışıyoruz, çatıştığımız yer neresi? Emekle, işçiyle bir problemimiz olamaz. Ben bu termik santralleri kapatmayı yetkisini haiz birisi değilim. Amacımız belli. Bizim amacımız şunu yapmak ve 'işlerimiz çıksın gitsin, işini gücünü kaybetsin, orada santral kapatılsın' değil. Ama orayı işletenler, oradan para kazanan insanlar, işçinin hakkını savunmak zorundadır. Sendikalarımızın tavrı bana karşı olmamalıdır. İşçinin hakkını savunmak için İçtaş'la Limak'la tartışmalıdır. Hükümetle tartışmalıdır.

Ahmet Aras: "Siz işçi haklarını gidin Limak'a, sermayeye karşı savunun"

Sendikalar, belediye başkanını karşısına alıp da... Ben işveren ben değilim. Karar veren politikacı ben değilim. Ben sadece kentimiz haklarını savunmaya çalışıyorum. Burada işçi de varsa işçinin de hakkını savunuyorum. Zeytinde varsa zeytinin de hakkını savunuyorum. Toprağın, suyu hakkını da savunuyorum. Bu da benim görevim. Sendikalarımız burada beni günah keçisi seçtilerse boynum da kıldan incedir. Onu da kabul ediyorum. Siz işçi haklarını gidin Limak'a İçtaş'a, sermayeye karşı savunun arkadaşlar. Bana karşı savunmayın. Bakın bugün Yatağan termik santralinden ben oraya geldim, atılan 500 arkadaşımı dedim ben işe alırım dedim gelsinler ben onları ile alacağım. Beni çevreci aktivistlerle karıştırmayın. Ben kamu görevlisiyim. Ben kamu görevlisi olarak hem halkımın hem de toprağımın hakkını savunmak zorundayım. Oradan işçilerin çıkarılmasının müsebbibi ben değilim arkadaşlar. Sendikal işçisini işten çıkarıp taşeron üzerinden işçi alan sermayeye söz edebiliyor musunuz arkadaşlar?"

İşçiler gazetecilere saldırdı, baretler havada uçtu

Başkan Aras'ın konuşması sürerken bazı işçiler, toplantıyı takip eden kadın basın mensuplarına sözlü saldırıda bulunup, bir kadın gazeteciyi de darp ettiler. Öte yandan arbede sırasında bazı işçilerin de kafalarındaki baretleri, sahneye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a doğru fırlattığı görüldü. Yaşanan arbedede basın mensubu Ümmü Gülsüm Dural, bir kadın çalışan tarafından saldırıya uğrarken, diğer görev yapan basın mensupları ve büyükşehir belediyesi çalışanları da kalabalığın sert müdahalelerine maruz kaldılar. Saldırıya uğrayan basın mensubu Dural, kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu.

Başkan Aras, ortamı sakinleştirmeye çalışırken, Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Başkan Aras'a taleplerini içeren bir dosya vermesiyle toplantı sona erdi.