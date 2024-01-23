Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının maaş ve sosyal haklarını iyileştirdi

Nilüfer Belediyesi, Belediye-İş Sendikası ile yaptığı ikinci ek sözleşmeyle birlikte, iştiraki olan NİLBEL A.Ş. bünyesinde çalışanlarla, kadrolu işçi olarak çalışan yaklaşık 2 bin 500 personelin maaş ve sosyal haklarında büyük oranda iyileştirme yaptı. Çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen Nilüfer Belediyesi'nde en düşük maaş 32 bin 462 TL'ye yükselirken, en yüksek maaş da 53 bin 98 TL oldu.

2023 yılı Şubat ayında Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinin ardından 2023 Eylül ayındaki ek sözleşmeyle çalışanların haklarında iyileştirme yapan Nilüfer Belediyesi, yaşam standartlarını korumak ikinci bir ek sözleşme daha yaptı. Nilüfer Belediyesi, iştiraki olan NİLBEL A.Ş. bünyesinde çalışan 2 bin 394 personel ile 67 kadrolu işçiyi kapsayan ikinci ek sözleşme ile birlikte çalışanların maaş ve sosyal haklarında büyük oranda iyileştirme yaparak, refah düzeyini korudu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışanları yakından ilgilendiren bu müjdeyi, Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imza töreninde paylaştı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Nilüfer Belediyesi çalışanları, bayram havası yaşadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Bursa Şube Başkanı Orhan Çelik de törene katılarak, Nilüfer Belediyesi çalışanlarının mutluluğuna ortak oldu.

Alanı dolduran belediye çalışanları tarafından büyük bir coşku içinde karşılanan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ek protokolün detaylarını paylaştı. Çalışanlara seslenen Başkan Erdem, "Çalışma arkadaşlarımızın bu töreni bir süredir heyecanla beklediklerini biliyorum. Haklılar, çünkü ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Maaşlar sabitken, bir şeyin fiyatı 2 gün üst üste aynı kalamıyor" diye konuştu.

Toplumun bütün kesimlerini zorlayan yüksek enflasyon karşısında Nilüfer Belediyesi çalışanlarını zorda bırakmak istemediklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, "Biz aslında 2023 yılında yaptığımız toplu sözleşmenin ardından Eylül ayında bir ek protokol ile çalışanlarımızın maaşında bir düzenleme yapmıştık. Ancak enflasyon karşısında paramız o kadar hızla değer kaybediyor ki bugün ikinci bir ek protokole ihtiyaç duyduk. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve onların yaşam standartlarını iyileştirmek bizim önceliğimiz. Bunu gerçekleştirmek için olanaklarımız elverdiği ölçüde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gönül isterdi ki ülke ekonomisini olması gereken ayarlara döndürelim de insanca yaşam için ek protokollere ihtiyaç duymayalım" dedi.

Çalışanların merakla beklediği ek protokolün detaylarını açıklayan Başkan Turgay Erdem, günün ekonomik şartlarında çalışanların refahının artırılması adına iyileştirme yaptıklarını söyledi. Başkan Erdem, "Geçen yılın rakamlarıyla kıyaslama yaparsak 14 bin 948 lira olan en düşük ücreti, yüzde 117 oranında bir artışla 32 bin 462 liraya, en yüksek ücret ise 26 bin 103 liradan, yüzde 103 oranında bir artışla 53 bin 98 liraya çıkardık" diye konuştu.

Çalışanların şubat ayında alacakları zamları, ek protokolle birlikte 1 Ocak 2024 tarihine çekerek, zamlı maaşları erken almalarını da sağladıklarını kaydeden Başkan Erdem, "Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Sizin mutluluğunuz da bütün Nilüfer'in mutluluğudur. Her zaman emeğinizin karşılığını almanızı ve her zaman aldığınızın karşılığını da şükranla, emekle, Nilüfer halkına hizmetle geri vermenizi diliyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da yaptığı konuşmada adaletsizlikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmanın tek yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini vurguladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Yurdakul, "Burada bir aile ortamı yarattınız. Son bir yıl içinde işçi arkadaşlarımıza yansıttığınız artış oranı yüzde 117. Ama yetmiyor. Yüzde 217 de olsa yetmeyecek. İki ay sonra eriyip gidecek, buharlaşacak. Bunları önlemediğimiz, bunlara bir çare bulmadığımız sürece bu sıkıntıları hep çekeceğiz. Bizim hedefimiz insan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak" diye konuştu.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Gamze Taşçıer, ülkede yaşanan ekonomik darboğazın en çok etkilendiği kesimlerden birinin de emekçiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu ülkede emekçi, iktidar tarafından yük olarak görülüyor. Ortalama ücret asgari ücrete denk halde. Birileri bu ülkenin zenginliğinden payını alırken, neden emekli ve emekçiye gelince para yok? Her zaman söylüyoruz. Siyaset bir tercih meselesi. Bir yanda emekçiyi yük gören anlayış diğer yanda ise emekçiye yüzde 117 zam veren bir belediye başkanımız var. Bir yanda bu ülkenin zenginliğinden emekçinin payını vermeyen anlayış var, bir yanda ise tüm baskıya ve imkansızlıklara rağmen emekçinin hakkını veren belediyemiz ve başkanımız var" dedi.

Herkesin Nilüfer Belediyesi'nde çalışma imkanı olmadığını ancak her yerde Nilüfer Belediyesi gibi yöneten bir anlayışı başa geçirerek bu hayalin gerçekleşebileceğini söyleyen Taşçıer, "Bugün burada örgütlü mücadelenin örneğini görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Nilüfer Belediyesi'ndeki sosyal demokrat anlayışı başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ülkede hayata geçirmeliyiz. O zaman gülümseyen bir Türkiye ortaya çıkarabiliriz" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu törendeki konuşmasına kürsüden çalışanları alkışlayarak başladı. Kayışoğlu, "Yerel yönetimlerde iktidar olduğumuz her yerde, emekçilerimizi enflasyona ezdirmemek için var gücümüzle belediye başkanları bütün imkanları zorlayarak ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP'li belediyelerin önce insan ilkesiyle çalıştıklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Gülümseyen bir Nilüfer'i inşa eden çalışanları gülümsetmek de, bizim önceliğimiz. Sizleri gülümseten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ederim."

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, emeğin hakkını verme mücadelesinde elinden geleni yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i kutlayarak "Bu ülkenin yaşadığı sorunu kökünden çözmek gerekir" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da ek zam alan çalışanlara hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Emekçinin gün geçtikçe daha da yoksullaştığı bir dönemde CHP'li belediyelerimizin siz çalışanların daha rahat yaşabileceği imkanlar yaratması bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de çalışana hakkını veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ederek, "Kötü enflasyon politikaları yüzünden bütün Türkiye'de çalışanlar büyük zorluk yaşıyor ve haklarını alabilmek için mücadele etmek zorunda kalıyor" dedi.

Başkan Erdem ile sendika yetkilerinin ek protokole imza atmasının ardından çalışanlar büyük sevinç yaşadı. Bayram havasının yaşandığı alanda, çalan müzik eşliğinde oynayan personele Başkan Erdem, milletvekilleri ve sendika yöneticileri de eşlik etti.