Odunpazarı'nda Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlanıyor: Lületaşı ve Cam Festivali Açılışı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlanıyor: Lületaşı ve Cam Festivali Açılışı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Ulusal Lületaşı Festivali ve Uluslararası Cam Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirilen bir açılış programıyla başladı. Cam sanatçısı Ömür Duruerk ve Prof. Dr. Can Ayday etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

27.10.2024 17:56  Güncelleme: 18:05
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Odunpazarı'nda 2 önemli festivalin açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü Odunpazarı'nda 2 büyük festivalle kutlanıyor

Denizli'den gelen cam sanatçısı Ömür Duruerk:

"Artık biz de Türkler olarak camda gümbür gümbür geliyoruz"

Prof. Dr. Can Ayday:

"Lületaşı dünya mirası olma özelliğine sahip"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt:

"Cumhuriyeti coşkulu bir biçimde sonsuza kadar kutlamalıyız"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Lületaşı Festivali ve Uluslararası Cam Festivali'nin resmi açılış törenine yoğun katılım gösterildi.

Odunpazarı Belediyesi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'nci kuruluş yıl dönümüne özel 2 büyük festival düzenleniyor. Bu çerçevede; 27 Ekim - 2 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Ulusal Lületaşı Festivali ve Uluslararası Cam Festivali'nin resmi açılış töreni bugün saat 14.00'da Kurşunlu Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Açılış, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne yönelik yapılan terör saldırısıyla ilgili konuşmanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında, lületaşı ve cam sanatı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Programın devamında açılış konuşmaları yapılırken, sanatçılara ödülleri ile belgeleri takdim edildi. Halk dansları gösterileri ve cam sanatçılarının çalışmalarının canlı olarak seyredilmesiyle açılış programı sonra erdi.

"Artık biz de Türkler olarak camda gümbür gümbür geliyoruz"

Denizli'den gelen cam sanatçısı Ömür Duruerk, "Bizim camda en çok kıymet verdiğimiz şey, bir sanatçının elini görmektir. Çünkü biz bakarak öğreniyoruz. Bu anlamda, bu festivali çok kıymetli buluyorum. Yurt dışından farklı sanatçıların Eskişehir'e gelmesi ve bugün tüm cam sanatçılarıyla bir arada toplanması, bir kültür alışverişinin oluşması ve bilgi aktarımı anlamında çok kıymetli. Bu imkanı Türk cam sanatçılarına sunduğu için kıymetli başkanımıza ve belediyeye çok teşekkür ediyorum. Karşımda, 2011 yılından beri öğrenciliklerini bildiğim arkadaşlarımla sanatçı olarak aynı platformda yer almamız beni çok gururlandırıyor. Artık, bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde başlayan cam sanatçılarının böyle kitleler halinde yurt dışındaki festivallerde gösteriler yapması, Eskişehir'den mezun arkadaşımızın Amerika'daki bir fabrikadan teklif alması gibi gelişmelerle 'Artık biz de Türkler olarak camda gümbür gümbür geliyoruz' deme gururunu yaşıyorum. Yüzüm kara çıkmayacak diye inanıyorum" dedi.

"Lületaşı dünya mirası olma özelliğine sahip"

Prof. Dr. Can Ayday, "Emekçiler, sanatçılar burada bu hazineye sahip olmalılar; bu sanatı gözleri gibi korumalılar. Bu, dünya mirası olma özelliğine sahip. Hani duyuyoruz ya, 'Kula'da dünya mirası var, şurada burada dünya mirası var.' Pamukkale mesela, burası da orası gibi bir dünya mirası olabilir. Çok açık ama bu durduk yerde olmayacaktır. Bu dünya mirası bir seferde gelip burnunu oynattığı zaman sihirbaz gibi 'Küt' diye 'Dünya mirası ol' denmeyecektir. Burası jeoturizme açılacaktır, jeomirastır. Bu nedenle kıymeti bilinmelidir diyoruz" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyeti coşkulu bir biçimde sonsuza kadar kutlamalıyız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

"Biz bugün Türkiye'de ne varsa cumhuriyete borçluyuz. Cumhuriyet olmasaydı bunlar olmazdı. O nedenle cumhuriyeti coşkulu bir biçimde sonsuza kadar kutlamalıyız, kutlayacağız. Buna hiçbir güç engel olamaz. Odunpazarı Belediyesi olarak lületaşını Eskişehir'in kültürel bir mirası olarak kabul ediyoruz, bunun altını çiziyorum. Odunpazarı, Eskişehir'de lületaşına sahip çıkıyor. Niye? Belediye Kanunu diyor ki, 'Belediyeler, bulundukları beldenin kültürel değerlerine sahip çıkmak zorundadır. Bu mirası korumak zorundadır.' Biz bunu her türlü engellemeye rağmen yapıyoruz, bunun altını da çizeyim. Cam sanatı da Odunpazarı'nın sembolü haline geldi. Bizden önceki dönemde başladı ve biz iyi şeyleri sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Türkiye'de cam atölyesi olan tek belediye Odunpazarı Belediyesi ve bu atölyeyi geliştirerek Eskişehirlilerin cam sanatına olan ilgisini artırmak da bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bu nedenle, Cumhuriyetimizin 101. yılında her iki festivalimizi birlikte yaparak coşkulu bir kutlama sürecine girmek istiyoruz."

Programa Başkan Kurt'un yanı sıra Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci; Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sema Ersoy, yerel ve yurt dışından gelen yabancı sanatçılar ile vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Odunpazarı\'nda Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlanıyor: Lületaşı ve Cam Festivali Açılışı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Cumhuriyetin 101. Yılı Kutlanıyor: Lületaşı ve Cam Festivali Açılışı - Son Dakika

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