Osmaniye'de Çiftçiler Su Sıkıntısı Yaşıyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, tarlalarına ektikleri mısırı sulayamadıkları için sorun yaşıyor. Çiftçi Enver Eker "Bir çiftçi olarak su sıkıntısı had safhada. Ürünlerimiz yanıyor, mahsullerimiz yanıyor. Artık bu sorunlarımıza bir çare olmalarını bekliyoruz yetkililerden" şeklinde konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde çiftçiler, tarlaya ektikleri mısırları sulayamıyor. Çiftçi Bilal Altuntaş, şunları söyledi:

"Ciddi anlamda su problemi yaşıyoruz. Normal şartlarda dört su vermem gerekirken henüz iki su verebildim. Kanalda su olmadığı için traktörle motopomp dedikleri sistemle ikinci suyu zor verebildim. Şu an üçüncü suyu vermem gerekiyor ve kanal gördüğünüz gibi, kanalda su yok. Ciddi anlamda rekolte kaybım var. Bol su bulup mısırını sulayan arkadaşlar bin 700 lira ödüyor (dönümüne). Biz bu bölgede hiç su bulamıyoruz ve bizde aynı şartlarda bizde bin 700 lira su parası ödemek zorundayız. Su problemi olduğu için rekoltede ciddi anlamda kaybımız var. Burada sorumluları göreve çağırıyoruz. En büyük problemimiz su. Bu su problemi çözülmediği sürece burada çiftçi perişan."

Başka bir çiftçi Adem Demiralay ise "Ben de 250 dönüm ekiyorum tarlayı. Yirmi günden beri aşağı yukarı gelip gidiyorum ben ama bir türlü sulayamadım tarlamı ben" dedi.

"Su parasını neden ödüyoruz?"

Çiftçi İbrahim Döğüşçü "Şimdi geçtiğimiz aylarda buğday fiyatları açıklandı. Çiftçiler hüsrana uğradı. Önümüzdeki aylarda da mısır fiyatı açıklanacak. Bizim artık buna inancımız tam, onunda fiyatı düşük olacak. Mısırımıza beşinci suyu vermemiz gerekirken şu an ikinci suyu veriyoruz. Verimde çok büyük kaybımız var. Bizim artık niyetimiz fiyat değil. Bari ektiğimiz mahsulün masrafını çıkartalım. Artık bizim derdimiz bu. Bize su vermiyorlar ama zamanı geldiği zaman dönümde bin 700 lira su parasını istemeyi biliyorlar. Hizmet yoksa biz bu su parasını neden ödüyoruz?" diye konuştu.

"Ürünlerimiz yanıyor"

Perişan olduklarını anlatan Enver Eker, "Bu yıl da, her zaman olduğu gibi yine sulama sorunlarıyla baş başayız. Bir çiftçi olarak su sıkıntısı had safhada. Ürünlerimiz yanıyor, mahsullerimiz yanıyor. Artık bu sorunlarımıza bir çare olmalarını bekliyoruz yetkililerden. Çiftçiye üretin diyorlar, yetiştirin diyorlar ama çiftçimiz her şeye katlanıyor, bizler katlanıyoruz. Ama en sonunda en gerekli suyu bulamıyoruz. Bu suyu bulmazsak yüzde 30- 40 zarar ediyoruz, ürün kaybına sebep oluyoruz. Zaten mahsulümüz para etmiyor çiftçi perişan halde birde susuzluk eklenince işin içinden çıkılmaz bir hal alıyoruz" dedi.