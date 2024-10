Osmaniye'de Emekliler Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarının yetmediğini dile getirdi. Emekli Muhammer Güven, "Canımın istediğini pazardan alıp yiyemiyorum. Şu ana kadar üzüm alıp da yiyemedim bir emekli olarak. Et zaten yiyemiyoruz. Ayda bir iki kilo et almak mümkün olmuyor. Etin tadını da unuttuk, meyvenin tadını da unuttuk. Emekliler sürünecek. Emekliler ölümü bekleyecek başka ne yapacak" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekliler, maaşlarının yetmemesi nedeniyle geçinemediklerinden şikayet etti.

"Üzüm alıp yiyemedim"

Emekli Muammer Güven şunları söyledi:

"25 sene esnaf olarak Bağ-Kur'u olarak prim yatırdım. Emekliler arasındaki haksızlığı dile getirmek istiyorum. Benim 9 bin günüm var. Arkadaş çiftçi Bağ- Kur'undan 3 bin 600 gün yatırmış, yarısı. O adam 3 bin 600 günden 12 bin 500 lira alıyor ben 25 sene yatırmışım 9 bin günüm var ben de 14 bin lira alıyorum. Bir emekli olarak ben 25 sene prim yatırayım bu 14 bin lirayla nasıl geçineceğim? Şimdi bu 14 bin lirayla telefonmuş, elektrikmiş, doğal gazmış, suymuş faturaları ödedikten sonra zaten bir şey kalmıyor. Bununla ben et mi alayım, pazara mı gideyim? Bir üzümün kilosu 70 lira, domates 50 lira, salatalık 50 lira. Canımın istediğini pazardan alıp yiyemiyorum. Şu ana kadar üzüm alıp da yiyemedim bir emekli olarak. Et zaten yiyemiyoruz. Ayda bir iki kilo et almak mümkün olmuyor. Etin tadını da unuttuk, meyvenin tadını da unuttuk. Emekliler sürünecek. Emekliler ölümü bekleyecek başka ne yapacak? Bir kahveye gidemezse, bir lokantaya gidemezse, bir gezmeye gidemezse bu emekli ne yapacak?"

"Enflasyon hesabını pazardan yapsınlar"

Başka bir emekli, "Nereden yetecek? Gelsin pazara da maaşı yetirsin, pazara çıksınlar da bir pazardan yapsınlar bu enflasyon hesabını. On kilogram al bir evin ihtiyacını bir haftalık bin lira. Nereden yetecek bu maaş buraya? Yeter mi yani? Çay içme, çarşıda yemek yeme, evde zor zekat kendini geçindireceksin. Yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir emekli ise "İşte gördüğünüz gibi pazardayız fakat pazar çok pahalı. Maalesef çok şey alamıyoruz. Birkaç parça bir şey aldım gideceğim şimdi eve. Maaşım eskiye göre çok düştü, yetmiyor. Alım gücü düştü maaş eridi yani, maaş eridi maalesef eridi" diye konuştu.