Otizimli Sporcu İki Kardeş, Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Sekiz Madalya Kazandı

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Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılan İsmail ve İbrahim Arık, 8 madalya kazanarak yaşadıkları şehir Aksaray'a döndü. Başarılı sporcuların annesi Ergül Arık, "En son başarımız iki gün önce Antalya'dan geldi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Yüzme Türkiye Şampiyonası'ydı. 2 altın 2 gümüş madalya İsmail aldı. 3 gümüş 1 bronz madalya da İbrahim aldı. Çocukları özel annelere söylüyorum, vazgeçmeyin. Biz yapabildiysek siz de başarabilirsiniz" dedi.

Aksaray'da yaşayan otizmli İbrahim ve İsmail Arık kardeşler, katıldıkları Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan 8 madalya kazandı.

Başarılı sporcuların annesi Ergül Arık, sporun iyileştirici gücüne vurgu yaparak, Aksaray'da kısıtlı imkanlar içerisinde bunu başardıklarını belirtti. Anne Arık, şunları söyledi:

"43 yaşındayım ve dört çocuk annesiyim. 2 tane otizmli oğlum var. 1,5 yaşında otizm tanısı aldılar ve bizim otizm serüvenimiz bu şekilde başladı. Özel eğitimler ve rehabilitasyon eğitimleri ile bir yere kadar geldik ama aşırı bir hareketimiz vardı, kontrolsüz bir hareketimiz vardı. Biz bunu nasıl kontrol altında tutabiliriz derken yüzme ile tanıştık. Aydın'da yaşıyordum, oradan buraya geldik ve direkt yüzmeye başladık. İlk yıl Kırşehir'de okul sporlarından sekiz altın madalya ile döndük ve bu bize inanılmaz bir umut oldu. Dedik ki evet bu şekilde olabiliyormuş demek ki. 7 yıldır yüzüyoruz, milli takım barajını geçtik. İki tane şu anda milli sporcu adayımız var. Lisanslanmayı bekliyorlar, yüzmenin bize getirdiği özgüven, kendilerini ifade edebilme, doğru nefes, egzersiz... Kilolarımız vardı onları attık. Rekabet duygusu oluştu çocuklarda, başarılı oldukça hırslanmaya başladılar, daha iyisini yapmaya çalıştılar. Davranış problemlerimiz azaldı, bitti denilecek kadar az şu anda davranış problemlerimiz. Çok sosyalleştiler, fotoğraflar, kameralar, bizi inanılmaz sosyalleştirdi ki otizmde sosyallik en büyük problem."

"Çocuklarınıza inanın"

Çocuklarından birinin üniversiteye başladığını ve antrenörlük okuduğunu ifade eden Arık, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah kendi gibi özel arkadaşlarına antrenörlük yapacak, İsmail Eren Arık. İbrahim de tekrar hazırlanıyor üniversiteye, seneye inşallah onun da üniversite kaydını yaptıracağız. Çocukları özel annelere söylüyorum, vazgeçmeyin. Biz yapabildiysek siz de başarabilirsiniz. Çocuklarınıza inanın onların yetenekleri doğrultusunda çocuklarınızı geliştirin. Yapamadıklarını değil yapabildiklerinin üzerine düşün ki çocuklarınız bir yere gelebilsin.

Toplamda 120 madalya İsmail'in, 97 madalya İbrahim'in var. Yüzmede dört stil var ikisi de dört stilde çok iyiler. Özellikle İsmail dört stilde çok iyi yüzüyor, İbrahim daha çok kurbağa ve sırt ağırlıklı yüzüyor. Yaklaşık 7 yılda evde 200 madalyamız var. En son başarımız iki gün önce Antalya'dan geldi, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Yüzme Türkiye Şampiyonası'ydı. 2 altın 2 gümüş madalya İsmail aldı. 3 gümüş 1 bronz madalya da İbrahim aldı.

"Belediye antreman içinaktivite merkezini vermedi"

Bir yıldır havuzumuz yok bizim. Olimpik havuz kapalı tadilattan dolayı ve biz antrenman yapabilmek adına gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Belediyeyi aşındırdık yani bir ayaklarına gerçekten yatmadığımız kaldı, aktivite merkezini bari kullanalım dedik ama vermediler."

"Onların arkasında dağ gibi durmaya çalışıyoruz"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Cennet İnceöz ise 10 yaşında otizmli bir çocuğu olduğunu ifade ederek, "O da lisanslı yüzücü ama henüz yarışmalara katılabilecek düzeyde değil. Biz Aksaray'da Otizm Dayanışma Derneği olarak yönetiminin tamamı otizmli çocuk annelerinden oluşan bir derneğiz. Bugüne kadar iki tane milli sporcu, üç tane Türkiye şampiyonu sekiz tane lisanslı yüzücü, 32 tane de atletizm temel branşta sporcu yetiştirdik. Müzik dallarında piyanoda ve bağlamada öğrencilerimiz var. Çocuklarımız ne yapabiliyorsa onların arkasında durabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sponsorlar buluyoruz, yeri geliyor kendi cebimizden koyuyoruz ama onların arkasında dağ gibi durmaya çalışıyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz, onları çok seviyoruz ve bizim yanımızda duran herkese de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"İmkansızlıklar içinde güzel bir antreman dönemi geçirdik"

Yüzme Antrenörü Zekeriya Altıntop ise şunları söyledi:

"Genç Spor'da yüzme antrenörüyüm. Yaklaşık üç yıldır bu görevi ifa etmekteyim. Çocukluğumuzdan beri yüzüyoruz tabii ki antrenman boyutu antrenörlük boyutu bambaşka bir boyut. 3 yıl önce buraya geldik göreve başladık, çocuklarla da o zaman tanıştık. Şu anki süreçte de son 14 aydır beraberiz çocuklarla ve çocuklar gerçekten yetenekli, bu konuda hakkını vermek lazım. Yetenekli oldukları için de biz de en azından kendi bilgi, birikim ve becerilerimizi işin içine katarak acaba daha iyi şeyler çıkarabilir miyiz diye çalışıyoruz. Bu süreçte de Türkiye Şampiyonası'na gittikten sonra İbrahim ve İsmail kardeşimiz kendi branşlarında güzel dereceler aldılar" dedi.

"Yarın yarışma var diyecekler biz hazırız diyeceğiz"

2028 Los Angeles Olimpiyatları olması lazım şu an sürecimiz paralimpik oyunlarına hazırlanma sürecindeyiz. Avrupa şampiyonaları düşünüyoruz, milli takımın lisanslama süreci nasıl olur ne zaman olur tam bilmiyoruz. Çünkü oradan gelecek yazılı bir açıklama da önemli bizim için. Bu süreçte biz tabii antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. Paralimpik, Avrupa, dünya önümüze ne gelirse bütün çalışmalarımızı yapacağız. Yarın yarışma var diyecekler biz hazırız diyeceğiz."