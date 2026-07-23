Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti - Son Dakika
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Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

23.07.2026 09:24  Güncelleme: 09:45
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde dönüşüm kararı aldığı Adana Otogarı'nda başlatılan kamulaştırma süreci, iş yeri sahiplerini mağdur etti. Şehit babası Arif Demir, kendisine teklif edilen kamulaştırma bedelinin emeğinin karşılığı olmadığını belirterek değerinde kamulaştırma istedi.

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde yer alan ve yaklaşık 122 bin 250 metrekarelik dev bir alana kurulan Adana Otogarı için dönüşüm düğmesine basıldı. Bünyesinde 72 peron, 150 araçlık otopark, 200’e yakın iş yeri ve 28 otobüs firması yazıhanesi barındıran terminal, mevcut haliyle artık kentin ihtiyaçlarına yanıt veremiyor.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Fiziki ömrünü tamamlayan ve yetersiz kalan otogarı modern bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, projeyi yerinde dönüşüm modeliyle hayata geçirecek. Bu doğrultuda belediye, alan içerisinde özel mülkiyette kalan iş yerlerinin kamulaştırılması için gerekli yasal süreçleri başlattı.

Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

BELİRLENEN BEDELLER DÜŞÜK

Kamulaştırma bedellerinin yetersiz olduğunu savunan iş yeri sahipleri, mağdur edildiklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin başında ise şehit babası Arif Demir (70) geliyor. Demir'in Jandarma Astsubay Üstçavuş oğlu İsmail Demir, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'nın jandarma binasına düzenlediği hain saldırıda şehit düşmüştü.

Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

"EMEKLİ OLMAMA RAĞMEN ÇALIŞIYORUM BU FİYAT AZ"

Otogarda iki oto yıkama dükkânı bulunduğunu belirten Arif Demir, belediyenin teklif ettiği kamulaştırma bedeline şu sözlerle tepki gösterdi:

"İki dükkânımız var. Bu yaşımda, emekli olmama rağmen hâlâ çalışıyorum. İki dükkân için 500'er bin lira verdiler. Biz de itiraz ettik, dükkânlarımızın gerçek değerinin verilmesini istedik. 50 senelik emeğimizi buraya gömdük. Çok düşük bir para veriyorlar, bunu kabul edemeyiz."

Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

"BURAYA YENİ OTOGAR İSTERİZ AMA HERKESİN HAKKI VERİLSİN"

Şu sözlerle konulmasına devam eden Demir:

Şehit babası olduğunu hatırlatan Demir, "Ben şehit babasıyım, bizi mağdur etmemelerini istiyorum. Benim şehit babası olduğumu da biliyorlar. Şu anda bekliyoruz, çalışmaya devam ediyorum. Buraya yeni otogar yapılmasını isteriz ama herkesin de hakkı verilsin" diye konuştu.

Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

"İNSANLARIN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Otogarda kahvehane işleten Hıdır Yağmur da kamulaştırma bedellerinin yeniden değerlendirilmesini isteyerek, "İnsanların mağdur edilmesini istemiyoruz, herkesin hakkı verilsin. Fazla bir şey de verilmesin. Bize henüz tebligat gelmedi ama birçok arkadaşımıza düşük fiyat verildiği için itiraz ettiler. Bize de kağıt geldikten sonra biz de itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti - Son Dakika

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