Pedallar daha yeşil Bursa için çevrildi

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Bisiklet sporunu ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen Granfondo Bursa yarışı, 6 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katılımıyla şenlik havasında gerçekleşti. Yarışmacılar, güzergah boyunca Bursa'nın ve Mudanya'nın eşsiz güzellikleri eşliğinde pedal çevirdi.

Bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından olan Granfondo'nun Bursa organizasyonu, yoğun bir katılımla sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) ev sahipliğinde, Idea Factory organizasyonu ile düzenlenen Granfondo Bursa'nın startı, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD Başkan Yardımcısı Özgür Şahin, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, MHK Başkanı Şükrü Aydın ve 700'ü aşkın bisiklet tutkununun katılımıyla, Bursa OSB Hizmet Binası önünde başladı.

6 farklı ülkeden 700'ü aşkın sporcu katıldı

Bursa'ya 6 farklı ülkeden toplam 700'ü aşkın sporcuların katıldığı yarışmada, 40 kadın, 15 paralimpik sporcu da pedal çevirdi. Granfondo Bursa, uzun ve kısa olmak üzere toplam 166 kilometre uzunluğundaki rotasıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Hasköy'den başlayan Çekrice, Dereköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahallelerinden geçip antik kasaba Tirilye'ye ulaşan yarış, Tirilye'den Mudanya'ya devam etti. Göynüklü ve Nilüferköy'den geçerek Bursa OSB hizmet binasında sona eren bu eşsiz güzergah, sporculara Bursa'nın doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı sundu. Bisiklet sporunu ve çevre bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik boyunca yarışçılar, şehir içi ve çevresindeki muhteşem manzaralar eşliğinde pedallayarak, sporseverler ve çevreciler için ilham kaynağı oldu. Granfondo Bursa, bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olarak benimsenmesine ve yeşil yaşam bilincinin yayılmasına katkı sağlayacak.

Yarışın startına katılan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, temiz bir çevrede yaşamanın bir insanlık hakkı olduğuna vurgu yaparak, bu duyarlılığı arttırmak için kamu, siyaset, iş dünyası hep beraber bu çabayı göstermesi gerektiğini söyledi.

Bisiklet sporuna gönül verenleri Bursa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bisiklet dünyanın en çevreci ulaşım aracı. Bunun için biz de bu organizasyona destek veriyor ve devamını diliyoruz" diye konuştu.

Bu tür organizasyonların sayısının artırılması gerektiğine dikkati çeken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise "Türkiye iklimi ve coğrafyası ile harika bir ülke. Bu ülkenin içerisinde her türlü sporu geliştirmeliyiz. Sporcu bir ülke olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, "Programa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Yarışmaya iştirak eden bütün sporcuları kutluyor, başarı dileklerimizle, bu organizasyona destek olan bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da, "Biz Bursa OSB ve BOSİAD olarak temiz yaşanabilir bir çevreye çok önem veriyoruz. Bunun tüm kente ve ülkeye yayılması adına da önemli projeler hayata geçiriyoruz. Amacımız Yeşil Bursa'nın yeşil kalması hatta yeşilinin daha da artması. Bu etkinlik de bizim ruhumuza birebir uyuyor. Biz temiz çevreyi öne çıkaran her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. O nedenle bu organizasyonun içerisinde yer alıyoruz. İnsanlar havasının ve suyunun temiz olduğu bir ortamda spor yapmak istiyor. Bu etkinlikleri ne kadar desteklersek bu imkanların kamu nezdinde insanların daha fazla sorgulaması ve talep etmesini sağlayacağız. Türkiye'nin ilk OSB'si olarak, çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo'nun amacına ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Yarış sonrası düzenlenen törende sporculara ödüllerini Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, BOSİAD Başkan Yardımcısı Özgür Şahin ile Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım takdim etti.

Renkli görüntülerin sahne olduğu 98 kilometrelik uzun, 68 kilometrelik kısa etapların sonunda sporcular, Bursa OSB ana hizmet binasında düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. Kategoriler ve kazananlar ise şöyle sıralandı;

"Uzun Parkur Erkek Genel Klasman: 1. Anton Hrabovski - (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Gökhan Uzuntaş - Esra Alüminyum ve 3. Ege Onat Doğuşlu - (Asperox Bike Pedia Racing Team). Kısa Parkur Erkek Genel Klasman: 1. Yağız Atıcı - (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Fehim Kadıoğlu - (Asperox Bike Pedia Racing Team) ve 3. Ömür Harun - Kadans Bisiklet. Kısa Parkur Kadın Genel Klasman: 1. Sevcan Alper - (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Buket demirci - Maltepe Cycling Club ve 3. Elif İslam - Mac Team Bikers. Uzun Parkur Kadın Genel Klasman: 1. Leniz Pamuk - Rise Performance Club, 2. Züleyha Dikbaş - (Asperox Bike Pedia Racing Team) ve 3. Duygu Avşarlıoğlu - Ferdi. 18-34 Yaş Uzun Parkur Kadın: 1. Beyza Ersan (Yalova). 45-49 Yaş Uzun Parkur Kadın: 1. Züleyha Diktaş (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Duygu Avşarlıoğulları ve 3. Gülfem Güllüoğlu (3Max Triatlon Klubü). 18-34 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Anton Hrabovskyı (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Ege Onat Doğuşlu (Asperox Bike Pedia Racing Team) ve 3. Muhammet Tayyib Yıldırım (Asperox Bike Pedia Racing Team). 35-39 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Fatih Aydın (Ferdi), 2. Hüseyin Subaşı (Nashıra Spor Kulübü) ve 3. Mesut Toptan. 40-44 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Gökhan Uzuntaş (Esra Alüminyum), 2. Fatih Özgenlik (Özgenlik Brothers) ve 3. Muhammed Yıldız. 45-49 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Yunus Yetkin (Coredon Alanya spor), 2. Turgay Özdemir ( Sakarya Türk Telekom) ve 3. Timur Nizam (Trek Rmk Dinamis Era). 50-54 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Ataman Şekerci, 2. Kürşat Akın ve 3. Harun Türünz (Nasıra Spor Kulübü). 55-59 Yaş Uzun Parkur Erkek, 1. Zafer Yalın (Serapool Cyling Team), 2. Osman Şirin (Yalova Bisiklet Yıldızlan) ve 3. Milhan Dalgıç (Ferdi). 60-64 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Mark Allen, 2. Ülke Alp (Kadans Bisiklet Triatlon ve Sk.) ve 3. Mehmet Yıldız (Velokütahya). 65-69 Yaş Uzun Parkur Erkek: 1. Altan Tatlışen (Ferdi). 15-17 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Fatma Gül Topuz (Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü). 18-34 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Pınar Kurtoğlu (Team İsa Acedemy), 2. Özlem Baran Kaya ve 3. Hande Deniz (Maltepe Cycling Club). 40-44 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Elif İslam (Mac Team Bikers), 2. Buse Özlem (Team Iss Academy) ve 3. Ebru Özcan (Bahçeşehir Koleji). 45-49 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Buket Demirci (Maltepe Cycling club-MCC), 2. Zeren Yılmazkaraosmanoğlu (Ferdi) ve 3. Berna Urgancıoğlu (Bisiklet Cadıları). 50-54 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Simla Usluer Birlik (Mac Bikers). 14-17 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Mehmet Mert Koyuer, 2. Mustafa Akın (Corendon Alanyaspor) ve 3. Furkan Akdeniz (Büyükçekmece bisiklet Kulübü). 18-34 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Yağız Atıcı (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Fehim Kadıoğlu (Asperox Bike Pedia Racing Team) ve 3. Hamza İbrahim Engin (Bursa Büyükşehir Belediyesi) 35-39 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Harun Ömür (Kadans Bisiklet), 2. Cengiz Güner (Asperox Bike Pedia Racing Team) ve 3. Muhammed Atalay (Ferdi). 40-44 Yaş Kısa Parkur Erkek:

1. Murat Uslu (Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü), 2. Davut Alkan (Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü) ve 3. Mustafa Kemal Kara (Asperox Bike Pedia Racing Team). 45-49 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Engin Karabacakoğlu (Hardline), 2. Ali Haydar Başbay (Kadans Bisiklet) ve 3. Ahmet Can Iba (RCC). 50-54 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Bora Tirki (İstanbul Ferdi), 2. Muharrem Başol (Ferdi) ve 3. Mustafa Varol Aşıbol (Asperox Bike Pedia Racing Team). 55-59 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Şeref Sarıca (Ata Yahşi Spor Kulübü), 2. Gürkan Mert (Ferdi) ve 3. Ali Şahin (Asperoxs Bike Pedia Racing Team). 60-64 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Refik Diri (Ferdi), 2. Orkun Ekinci (IGR CC) ve 3. Murat Tetik (5.30 Cyling). 65-69 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Fahrettin Zeki Türker (Ferdi) ve 2. Ertuğrul Karaağaç (Sakarya BasBas). 70-74 Yaş Kısa Parkur Erkek: Cihangir Çiçen (Velo Aydın). Paralimpik 18-34 Yaş Kısa Parkur Kadın: Sena Fıstıkçı (Sivas Kros Spor Kulübü). Paralimpik 18-34 Yaş Kısa Parkur Erkek: 1. Abdullah Kasaç (Kızılova Spor Kulübü), 2. Fırat Uğur (Corendon Alanya Spor) ve 3. Hasan Keremsoy (Ferdi).

Paralimpik 45-49 Yaş Kısa Parkur Erkek: Rasim Volkan. Paralimpik 35-39 Yaş Kısa Parkur Kadın: 1. Sevcan Alper (Asperox BikePedia Racing Team) ve 2. Gülçin Yaman (Maltepe Cycling Club). Dağ Kapısı: 1. Anton Hrabovski - (Asperox Bike Pedia Racing Team), 2. Gökhan Uzuntaş - Esra Alüminyum ve 3. Ege Onat Doğuşlu - (Asperox Bike Pedia Racing Team)." - BURSA