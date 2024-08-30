Rize'deki İlkokulun Duvarlarındaki Çatlaklar Velileri Endişelendiriyor

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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde 500 öğrencinin eğitim gördüğü Veysel Vardal İlkokulu'nun duvarlarındaki çatlaklar, velileri tedirgin etti. Veli Kübra Şatıroğlu "Sıva çatlağı olduğu söyleniyor ama ben bu şekilde olduğunu düşünmüyorum çünkü zeminden çatıya kadar gelen bir çatlak var hem içeriden hem dışarıdan olmak suretiyle. Bu da haliyle bizi tedirgin ediyor" dedi. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise "3 inşaat mühendisi arkadaşımızı gönderdik, baktılar. Çatlakların sıva çatlağı olduğunu söylediler. Tehlikeli bir risk faktörü görmediler" açıklamasını yaptı.

Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki Veysel Vardal İlkokulu'nda çocuğu eğitim gören veliler, okulun duvarındaki çatlaklar nedeniyle endişeli. Velilerin iddiasına göre çatlaklar, okulun hemen arkasına yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle oluştu. Veliler, yetkililerin kendilerine sağlıklı bir bilgi vermediğini, yeterli tedbirler alınana kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini ifade etti.

"Bize sağlıklı bilgi vermelerini istiyoruz bu bizim en temel hakkımız"

Öğrenci velisi Okay Karahan şunları söyledi:

"Bu yandaki inşaat ve yukarıdaki inşaat yaklaşık olarak bir yıldır devam ediyor. Bu iki inşaat sonucunda okulumuzda bir göçük oluştu bahçesinde ve duvarlarımız çatlak oluştu. Hemen yandaki inşaatla görüştüğümüzde kendisinin kullanmış olduğu temel atma sisteminde okula zarar vermeyeceği söyleniyor. Biz de veliler olarak bu çatlağın neden kaynaklandığını ve okulumuzun eğitim ve öğretime hazır olup olmadığını merak ettik, öğrenmek istiyoruz. Çünkü bu bizim en doğal hakkımız. Bununla ilgili de kaymakamlık olsun belediye olsun bütün yetkililerle görüştük bu sürecin hızlanması için 4 gündür mesai harcıyoruz. Yüzeydeki çatlaklarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden personeller geldi, mühendis arkadaşlar geldi ama biz bunları görmediğimiz için birebir konuşma şansımız olmadı. Onların söylemlerine göre okulumuzda herhangi bir eğitim ve öğretimi aksatacak bir durum olmadığı söyleniyor. Bununla ilgili de biz veli olarak bir yazılı bir kaynak istiyoruz bu yazılı kaynağın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çünkü, okulumuz denizin ve otoyolun hemen yanında olduğu için sürekli bir titreşime maruz kalıyor yan taraftaki ve yukarıdaki inşaat devam ediyor ve devam edecek. Temeli de olmadığı söyleniyor bunun çok fazla bir bilgimiz yok. Bilirkişilere ulaşabilirsek aklımızda ki bütün soruları soracağız sadece çatlak değil temelle ilgili soracağız, çatlaklarla ilgili soracağız aklımızda sorular var bu soruların cevabını bir an evvel istiyoruz."

"Bu şekilde çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz"

Veli Kübra Şatıroğlu, "Tabii ki endişeliyiz de bu şekilde çocuklarımızı buraya göndermek istemiyoruz çünkü hani bilirkişiler gelip sağlam olduğunu söylediler. Ama hani biz herhangi bir yazılı kaynak görmedik. Sıva çatlağı olduğu söyleniyor ama ben bu şekilde olduğunu düşünmüyorum çünkü zeminden çatıya kadar gelen bir çatlak var hem içeriden hem dışarıdan olmak suretiyle. Bu da haliyle bizi tedirgin ediyor. Zaten okulumuz yol üstünde yanında inşaat devam ediyor ve o inşaat sürekli bir titreşim halinde olacak, sürekli bir sarsıntı tedirginlik. Bir an önce hızlı bir şekilde bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Çocuğumu ise bu şekilde devam ettiremem" ifadelerini kullandı.

Başka bir veli Ruşen Hacısalihoğlu, "Bu şekilde çocuklarımızı okula göndermeyi düşünmüyoruz sağlıklı bir bilgi alana kadar da göndermeyeceğiz. Yetkilerin bir an önce ilkokullar başlamadan okullar açılmadan müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.

"Boya ile çatlak olan yerleri kapattılar"

Bir başka veli ise "Bize öncelikle bu çatlağın montalama çatlağı dış sıva çatlağı olduğu söylendi ama bu bizi kesinlikle güven verici bize bir bilgi değil. Çünkü İçeride de çatlaklar var bu dış sıva çatlağı olsaydı içeride çatlak olmazdı bununla ilgili sürekli bir bilirkişinin denetimcinin gelip bu okulda bir sıkıntının olmadığı sağlam olduğu söyleniyor ama bize bilirkişinin gelip anlatmasını istiyoruz o belgeleri görmek istiyoruz. Ana sınıfında şu an hala çatlaklar duruyor ama içeride bir tadilata giriştiler alelacele boya yapıldı onlar kapatıldı şu anda zaten bizi de almıyorlar okula. Ben kesinlikle bu şekilde çocuğumu okula gönderemem" diye konuştu.

"500 çocuk okuyor burada"

Veli Murat Şatıroğlu, "Ben şimdi buraya kimsenin geldiğine inanmıyorum. Bu sıva çatlağı bu şekil de olmaz aynı şekilde içinde var aynı şekilde binanın arkasında da var. Demek ki burası düşmüş aşağı bina ayrılmış bunun başka açıklaması yok. Yetkili gelmiş bize niye haber vermediler? Biz de duysaydık biz de görseydik. Birine bir şey soruyorsun hepsi üstü kapalı bir cevap ne gizleniyor, bu basit bir olay mıdır? Burada 500 tane çocuk okuyacak, bu kadar basit mi insan hayatı. Kağıt nerede bir evrak yok, bir şey yok. Yetkililere sesleniyorum acil gelmelerini rica ediyorum onlardan" dedi.

"Okula zarar verecek bir durum yok"

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, konuyla ilgili ANKA Haber Ajanıs'na yaptığı açıklamada, "Velilerimizin endişe duymalarında haklılık payı var ancak, biz 1 tane özel idare 2 tane de kendi kurumumuzdan olmak üzere deprem bölgelerinde çalışma yapmış, uzmanlaşmış 3 inşaat mühendisi arkadaşımızı gönderdik, baktılar. Çatlakların sıva çatlağı olduğunu söylediler. Tehlikeli bir risk faktörü görmediler ve yaptıkları tespitleri bir rapor haline getiriyorlar. Allah göstermesin burada okula zarar verecek bir durum söz konusu olursa bu riski arkadaşlarımız alırlar mı? Velilerimize hazırlanan raporu Pazar Kaymakamlığı aracılığıyla göndereceğiz, merak etmesinler her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.