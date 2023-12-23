Samsun\'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı verilerine göre Samsun'da son 5 ayda Suriyeli sayısı 335 kişi, ikamet izinli yabancı sayısı da 609 kişi azaldı.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 104 bin 280 ikamet izinli yabancı bulunuyor. Bu yabancıların 644 bin 846'sı kısa dönem, 156 bin 621'i öğrenci izni, 115 bin 888'i aile izni ve 186 bin 925'i de diğer sebeplerden dolayı ikamet izni ile Türkiye'de bulunuyor.

Ülke genelinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı son verilere göre 3 milyon 226 bin 141 olarak kayıtlara geçti. En çok Suriyelinin bulunduğu ilk 10 il ise İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kahramanmaraş olarak dikkat çekiyor. 2016-2023 yılları arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı da ülke genelinde toplam 63 bin 213 oldu.

İkamet izinli yabancı sayısı 609 kişi azaldı

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Samsun'da ikamet izni ile oturan toplam 8 bin 923 yabancı uyruklu var. Bu rakam başkanlığın temmuz ayında açıkladığı ikamet izinli yabancı sayısından 609 kişi daha az. Yabancların sayısının azalmasında göç yönetimi ile Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi'ni (KADİM) çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı azaldı

Ayrıca 5 ay önce Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı da 12 Aralık 2023 verilerine göre 9 bin 51'den 335 kişi azalarak 8 bin 716'ya düştü. 1 milyon 368 bin 488 nüfusa sahip Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan kayıtlı Suriyeli sayısının kentte yaşayan toplam kişi sayısına oranı da yüzde 0,63 olarak açıklandı. - SAMSUN