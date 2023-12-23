 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Samsun'da son 5 ayda Suriyeli sayısı 335 kişi, ikamet izinli yabancı sayısı da 609 kişi azaldı. Türkiye genelinde ise toplam 1 milyon 104 bin 280 ikamet izinli yabancı bulunuyor.

Samsun\'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı
23.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:15
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – İçişleri Bakanlığı verilerine göre Samsun'da son 5 ayda Suriyeli sayısı 335 kişi, ikamet izinli yabancı sayısı da 609 kişi azaldı.

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 104 bin 280 ikamet izinli yabancı bulunuyor. Bu yabancıların 644 bin 846'sı kısa dönem, 156 bin 621'i öğrenci izni, 115 bin 888'i aile izni ve 186 bin 925'i de diğer sebeplerden dolayı ikamet izni ile Türkiye'de bulunuyor.

Ülke genelinde geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı son verilere göre 3 milyon 226 bin 141 olarak kayıtlara geçti. En çok Suriyelinin bulunduğu ilk 10 il ise İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kahramanmaraş olarak dikkat çekiyor. 2016-2023 yılları arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı da ülke genelinde toplam 63 bin 213 oldu.

İkamet izinli yabancı sayısı 609 kişi azaldı

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Samsun'da ikamet izni ile oturan toplam 8 bin 923 yabancı uyruklu var. Bu rakam başkanlığın temmuz ayında açıkladığı ikamet izinli yabancı sayısından 609 kişi daha az. Yabancların sayısının azalmasında göç yönetimi ile Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim Merkezi'ni (KADİM) çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı azaldı

Ayrıca 5 ay önce Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı da 12 Aralık 2023 verilerine göre 9 bin 51'den 335 kişi azalarak 8 bin 716'ya düştü. 1 milyon 368 bin 488 nüfusa sahip Samsun'da geçici koruma kapsamında bulunan kayıtlı Suriyeli sayısının kentte yaşayan toplam kişi sayısına oranı da yüzde 0,63 olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Samsun, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Suriyeli ve ikamet izinli yabancı sayısı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement