Samsun Tabip Odası'ndan Samsunlu Kadınlara 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' Semineri

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun Tabip Odası, Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olması dolayısıyla Samsunlu kadınlara farkındalık semineri düzenledi. Genel Cerrahi Uzamanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Erken teşhis ile hayat kurtarabiliyoruz. Erken teşhis ile artık memeyi de kurtarabiliyoruz" dedi.

Samsun Tabip Odası tarafından Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olması dolayısıyla Samsun Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde seminer düzenlendi. Seminerde Uzman Aile Hekimi Dr. Ayşenur Alper Gürz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkı Ellibeş Kaya, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak ve Patoloji Uzmanı Dr. Canan Demirci birer sunum yaptı

Sunum başlamadan önce ev sahibi olan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu şunları söyledi:

"Kadın olmak bu dünyada aslında birçok açıdan çok zor, çok bir yük gibi görünse de bence gerçekten insan cinsinin erişebileceği en güzel makamlardan birisi. Kendi adıma öyle söylüyorum. Kadın bütün öğretilerde dünyanın bütün bugüne kadar geçirmiş olduğu zamanı boyunca gerçekten üreten, yaratan, büyüten, şefkat gösteren, koruyan, kollayan demek dünyanın tüm zamanların annesi demek. ve bugün de biraz da kendimize bakalım. Biz kadınlar olarak kendimize de biraz şefkat gösterelim, kendimizi ihmal etmeyelim diyerek bu yola çıktık. Sevgili meslektaşlarım da sağ olsunlar büyük bir heves ve özveriyle bugün burada bu güzel sunumu paylaşabilmek için bir araya geldiler. Hepiniz adına kendilerine çok teşekkür ediyorum."

"Zamanında teşhis ve doğru kapsamlı tedaviyle meme kanserinin bu ölüm oranlarını ciddi oranda düşürebileceğinizi biliyoruz"

Uzman Aile Hekimi Dr. Ayşenur Alper Gürz, sunumunda şöyle dedi:

"Meme sağlığında beslenmenin önemi ve hormon takviyesi ve meme sağlığı. Az önce söyledim fonksiyonel tutuş açısıyla hasta bakıyorum diye ve baktığım hasta grubunun büyük bir kısmı menopoz hastası. Menopozda da hormon desteği veriyoruz ve meme ile ilgili soru işaretleri var. Bunlarla ilgili birazcık konuşacağız. Tedavi aracı olarak kullandığım yöntemlerden bir tanesi beslenme. Buna büyük önem veriyorum. Bunun meme sağlığıyla olan ilişkisinden biraz size bahsetmeye çalışacağım. Peki, farkındalık oluşması yönünde niye bu kadar çok çabalıyoruz, niye etkinlikler yapıyoruz? Çünkü erken dönemde meme kanseri öldürücü bir şey değil, belki bir hastalık değil ama ileri evrelerde ne yazık ki kötü sonuçlar doğurabiliyor. ve sağlık teşviki zamanında teşhis ve doğru kapsamlı tedaviyle meme kanserinin bu ölüm oranlarını ciddi oranda düşürebileceğinizi biliyoruz. Kimler risk altında? Öncelikle popülasyon olarak, burada zaten kadınlar varız çok fazla, yüz kat daha erkeklere göre ne yazık ki bu konuda riskliyiz. Yine kırk yaşın üzerinde meme kanseri riski ne yazık ki artıyor. Sigara ve alkol kullanımı meme kanserinin riskini arttıran etkenler arasında.

Östrojen hormonu meme kanseri riskini arttırıyor diye çalışmalarda da gösterilen bir durum var. Bunun belli risk faktörlerini çıkarmış durumdalar. Erken yaşta adet görmek gibi, geç menopoza girmek gibi, hiç doğum yapmamış, emzirmemiş olmak gibi, östrojene çok maruz kalınması meme kanserini arttırır diye bir risk faktörü var ama ancak yeni çalışmalarda bunların Östrojen hormonunun dengesizliklerinden, düzenli bir şekilde karşılanamamış olmasından kaynaklı olduğunu biz biliyoruz. ve bugün benim konum olan, beslenme konusunun ana teması olan Obezite, meme kanserini arttırıyor diyoruz. ve menopoza girdikten sonra iki yıl boyunca hormon replasman tedavisini almak meme kanserini arttırır diye bilinen risk faktörleri."

"Bir kitleyi elinizle tespit edebilirsiniz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkı Ellibeş Kaya şöyke konuştu:

"Şimdi bir uzmanın memeyi muayene etmesi var. Bir de bu bir yılda bir uzmana gittik, mememizi muayene etti. İşte gerekli testimizi istedim. Ha doğru söylüyorsunuz işte temiz. Önümüzde bir yıl var. Bir sonraki seneye kadar. Biz ne yapalım onu konuşacağız bugün şu anda burada. Ben size kendi kendinize meme muayenesini anlatacağım ve öneminden bahsedeceğim. Neden? Çünkü bazı çok agresif tümörler var. Yani çok daha hızlı ilerleyebiliyor. Siz belki bu yıl kaçırdınız. Belki iki sene önce gittim mamografiye. Elime gelen bir şey var mı diye düzenli aralıklarla mememe bakmam ve taramam gerekiyor. Çok küçükken, henüz daha ilerlememişken, henüz evresi artmamışken, biliyorsunuz kanserler evre 1-2-3-4 şeklinde gidiyor. Henüz evresi ilerlememişken, erken bir şekilde meme koruyucuyla bile kurtarabileceğin bir kitleyi elinizle tespit edebilirsiniz. Bu nedenle her ay kendi kendine meme muayeneyi yapacağız. Meme başından sıktığınızda kanlı bir akıntı var mı? Yüzeyinde gördüğünüz portakal görünümü gibi bir görüntü var mı? Tüm bunlar bir genetik olabilir. Bunları baktık. Sadece ben, bazen meyve hareketle de bu kitleyi bize gösterebilir. O nedenle elleri böyle koyabiliriz, bu şekilde bakabiliriz. Kollarımızı havaya kaldırarak bakabiliriz. Ayna karşısında kendimize bakacağız. Bunu yaptıktan sonra sıra dokunmaya geldi. Ama bu adet gören kadın için adet bitiminden sonra bir iki günde olmalı. Adet görmeyen kadın için de ayda düzenli belli belirlenmiş bir gün olmalı. Doğum kontrol hapı kullanan kişi de de hap bittikten sonra yeni kutuya başlamadan olan ki süreçte olmalı."

Kaya, kendi kendine yapılması gereken meme muayenesini uygulamalı olarak göstermesinin ardından sunumunu bitirdi.

"Yüzde 15 ila 20'si ailesel risk"

Genel Cerrahi Uzamanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak şöyle dedi:

"Erken teşhis ile hayat kurtarabiliyoruz. Erken teşhis ile artık memeyi de kurtarabiliyoruz. Çok da bilinmeyen kısmı bu aslında. Bugün özellikle bahsetmek istediğim kısım. Evet, meme kanseri kalıtsal olarak geçebilir. Edimsel olarak çevresel faktörlerin etkisiyle daha sonra edimsel olarak da karşımıza çıkabilir. Meme kanserinin peki ne kadarı kalıtsaldır? Gördüğünüz gibi pastanın yüzde 15 ila 20'si ailesel risk. Yüzde 5 ila 10'u da bilinen kalıtım genleriyle aktarılmakta. Yüzde 70 ila 80'i ise sporadik olarak sonradan oluşabilmekte. Peki, meme kanserine ait bulgular nelerdir? Neyle karşımıza çıkabilir? Elimize bir kitle gelebilir, ağrı yaratabilir, meme başından akıntı yaratabilir, memenin içinde kitlenin bulunmasına bağlı olarak o taraf memenin daha yukarıdan ve daha dik görünmesi ve asimetri oluşturması halidir. Meme cildinde kansere bağlı doku ödem yaratabilir. ve az önce hocalarımın söylediği gibi portakal kabuğu görüntüsü yaratabilir."