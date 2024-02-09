Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2\'nci Gazi Oyunları kapanış töreni gerçekleşti

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2'nci Gazi Oyunları kapanış töreni gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, merhum Sani Konukoğlu ve Konukoğlu Ailesinin Gaziantep'in sanayileşmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

"Gaziantep'in önde gelen sanayicileri şehirde sağladığı istihdamın yanı sıra elde ettiği gelirle kendi çocukları ne istiyorsa memleketin çocukları için de yatırım yapıyor" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor şehri Gaziantep'te en son SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu çok güzel bir spor lisesi ve tesisi yaptırdı. Gaziantepspor'un Süper Lig'e çıkmasında ailenin çok büyük emeği oldu.

Hepimizin bir başarı hikayesi var. Sani Konukoğlu'ndan, 'İşin hilesi dürüstlüktür' ilkesini öğrendim. SANKO'da 15 yıl çalıştım. Bize çok şey öğretti. Merhum Sani Konukoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyorum."

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu da yaptığı konuşmada, Gazi Oyunları'nın gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "İnsan yaşamında sporun önemli yeri var. Gençlerimiz yaşam için büyük önem taşıyan sporu bırakmasın" dedi.

Konukoğlu, "2'nci Gazi Oyunları'nın rahmetli babam Sani Bey adına düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in şahsında bu anlamlı organizasyona emek verip katkı sunan herkese ailem adına teşekkür ediyor, mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen 2'nci Gazi Oyunları kapanış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, spor dalı il temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı.

Gazi Oyunlarının 1'incisi Galatasaray Başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenmişti.

26 tesiste, 20 branşta yarış düzenlendi

Toplam 10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü 2'nci Gazi Oyunlarında sporcular; 26 spor tesisinde basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında yarıştı.

Sani Konukoğlu kimdir

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962'de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi"ni kurdu. 25 bin iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972'de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu'nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Bugün 14.000'i aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding, tekstil, enerji, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere değişik sektörlerde faaliyet gösteriyor.

SANKO'nun geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve O'nun izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur. Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor'un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989'da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu ve ilk yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Sani Konukoğlu, SANKO'nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989'da Sani Konukoğlu Vakfı'nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven, ancak öne çıkmaktan hoşlanmayan yapıya sahip olan Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994'te vefat etti.

Merhum Sani Konukoğlu, yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı"na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teslim edildi. - GAZİANTEP