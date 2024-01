Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay: 2023\'ün acılarıyla geride kaldık

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tüm güzellikleri ve acılarıyla 2023'ün geride kaldığını söyledi. Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle 2023'ün belleklerde dayanışma yılı olarak kalacağını belirten Başkan Akay, "2023 büyük acılar yaşadığımız bir yıl oldu. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024'te halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için çok daha fazla çalışacağız" dedi.

6 Şubat depremlerinde yaşanan kayıpların çok büyük toplumsal travmalara neden olduğunun altını çizen Başkan Akay, "Depremler yüreklerimizde onarılması güç, derin yaralar bıraktı. İlk andan itibaren Arama kurtarma ekibimizle, aşevlerimizle, dikimevinden, mandıramıza, SEYTİM'den, kadın dayanışma merkezine tüm üretim alanlarımız, ekiplerimizle depremzedelerin yardımına koştuk. Yaralarımızı hep birlikte sardık, sarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"

Yıl boyunca ekonomik yoksunluk yaşayan dezavantajlı konumdaki vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadıklarını dile getiren Başkan Akay, "Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Ücretsiz diş taraması, diyetisyenlik, evde sağlık ve bakım hizmetleriyle vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayamaya çalıştık. Sokaktaki can dost dostlarımızın beslenme ve su ihtiyacını karşıladık. Kısırlaştırma operasyonlarında yeni bir rekora imza attık" diye konuştu.

"BİLGİ EVLERİNİN SAYISINI ARTIRIP, HALK KÜTÜPHANESİNİ HİZMETE AÇTIK"

Çocukların donanımlı bireyler haline gelmelerini sağlamak için Bilgi Evleri'nin sayısını 15'e çıkarıp, Yeşilyurt Halk Kütüphanesi'ni hizmete açtıklarını kaydeden Akay, "Altıncı kreşimizin temelini attık. Seyhan'ı kültür-sanat kenti yapma hedefi doğrultusunda konserleri, tiyatro oyunları, sergiler düzenledik, eski Çırçır Fabrikası'nı restore edip Seyhan Çırçır Sanat Merkezi olarak kentimize kazandırdık. Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Adana'nın tarihi dokusunu yeniden kent yaşamıyla buluşturmak için tarihi yapılarımızı restore edip, Antik Luvi Kültür Merkezi'ni, Kahve Evi ve Kahve Müzesi olarak kullanılmak üzere Tepebağ konaklarını inşa ettik" dedi.

"TARIMSAL ÜRETİME ÖNCÜLÜK YAPTIK"

Seyhan kırsalında yaşayan vatandaşların tarımsal üretim konusundaki sorunlarını çözme konusunda onlara kılavuzluk yapıp, üretmek isteyen çiftçileri desteklediklerini vurgulayan Başkan Akay, Dikimevi'nin de Hakkari'den Edirne'ye 50'den fazla belediyenin işçilerinin kıyafetlerini üreten bir atölyeye dönüştüğünü aktardı.

"ÜRETİM ALANLARIMIZI ARTIRDIK"

Akay, "­Çölyak hastalarının düşük fiyatlı, yüksek kaliteli glütensiz ürünlere erişimini kolaylaştırmak için Glütensiz Fırın'ımızı, ardından Engelsiz ve Glütensiz Kafe'mizi hizmete açtık. Ekonomik yoksunluk yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlara ücretsiz olarak ulaştırılmak üzere hijyenik ped üretimine başladık. Belediyemizin ihtiyacı olan çöp konteynırlarını kendi atölyemizde üretip, hasarlı konteynırları onararak yeniden kullanılabilir hale getirdik. Geri dönüşümünde öncülük yapan hizmetleri hayata geçirdik. Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisi"ni hizmete açtık" diye konuştu.

"YENİ YILDA HALKIMIZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Vatandaşlarımızın nefes alabildiği, çocukların özgürce oyun oynayabildiği parklara 64 yeni parkı eklediklerini belirten Başkan Akay, şöyle devam etti:

"SEYTİM ile gençlerimizin teknolojik becerilerini üretime dönüştürmelerini, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmelerine olanak sağladık. 13 spor tesisimizde 14 branşta tecrübeli antrenörlerin gözetiminde geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye devam ettik, Seyhan'da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardımlarla destek verdik. İşçi Konutlarıyla evi olmayan belediye işçilerimizin, ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olmasını sağladık. Halkımızın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak için "Hizmet Büroları" aracılığıyla belediyeyi vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024'te halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için çok daha fazla çalışacağız."