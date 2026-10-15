Sinop\'ta YENİ Parti, Halk TV\'ye kayyum kararına Uğur Mumcu Meydanı\'nda tepki gösterdi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP)- YENİ Parti Sinop İl Örgütü, Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etti. İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız" dedi.

YENİ Parti Sinop İl Örgütü, Halk TV'ye kayyum atanmasını Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de destek verdiği eylemde açıklamalarda bulunan YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, özgür basına ve halkın haber alma hakkına yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamasında iktidarın politikalarını eleştiren Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"AKP'nin kirli düzeni bir kez daha bir darbede bulundu ve Halk TV ekranları yayını durduruldu. Burada kişisel birtakım soruşturmalar bahane edilerek özgür basının susturulduğu bir dönemden geçiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklu, belediye bürokratları nedensiz yere, somut deliller olmadan tutuklu. Geçtiğimiz hafta görmüşsünüzdür; İBB davasında 16 aydır tutuklu olan, iddianamede yer almayan kişilerle alakalı iddianamenin düzenlenmesiyle beraber ağır ceza mahkemesi sanıkların 6'sından beşini serbest bıraktı. Yani bu insanlar 16 ay boyunca tek kişilik hücrelerde yoktan yere cezaevinde kalmış oldular."

"METEOROLOJİK UYARILARA KARŞI TEDBİR ALINMALI"

Konuşmasında Marmara Bölgesi'nde yaşanan şiddetli yağışlara ve can kayıplarına da değinen Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yine malumunuz olduğu üzere dün öğlen saatlerinden itibaren son 84 yılın en büyük yağışı İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde baş gösteriyor. İki can kaybımız var. Birisi küçücük bir çocuk olmak üzere yaralılara ve hala yardım bekleyen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Aynı yağışlardan Marmara Bölgesi'nde şu an Sakarya muzdarip; Zonguldak ve Düzce'de alarm var. Bizim bölgemizde de özellikle batı ilçelerimizle alakalı bu akşam saatlerinden itibaren bir tehdit ve uyarı var. Umuyorum gerekli tedbirler alınır. Emek gösteren emekçilerimize de kolaylıklar diliyorum."

"YOLSUZLUKLARIN VE FON VURGUNUNUN ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR"

Gündemdeki iddialara ve tutuklu gazetecilere dikkat çeken İl Başkanı Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz olduğu üzere 10 gün kadar önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğu ortaya çıktı. Ortaya çıktı da ortaya çıkarken bu durumu asıl yetkili olan Adalet Bakanlığı veya adli merciler değil YENİ Parti Grup Sözcümüz, Parti Sözcümüz Sayın Zeynel Emre'nin basın açıklaması ile öğrendik. Bu isimlerden bir tanesi eski bir bakan. Bakan eski ama tüm sülale kamunun çeşitli kademelerinde görev almaya devam ediyor. Ardından bakanlarla, bakanların danışmanları ve özel kalem müdürlerinin de bu fon vurgununda kapalı fonlara yatırım yaptığını haberleştiren gazetecilerin ikisi tutuklu, ikisi de ayaklarında kelepçeyle evden çıkamaz haldeler. AKP iktidarı bu fon vurgununu, 100 yılın yolsuzluğunu unutturmak için geçtiğimiz hafta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve üç ilçe belediye başkanını gözaltına alıp tutukladı. Ardından Eyüpsultan'da, Ataşehir'de de yine son bir buçuk yıldır sergilenen karadüzen bir kez daha oynandı."

"MUHALEFETİN SESİNİ KESMEK VE SOSYAL MEDYAYI KISITLAMAK İSTİYORLAR"

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi ve sosyal medya kısıtlamalarına değinen Yalçınkaya,"Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nde bir başkan vekili seçimi var. Belediye başkanlarımız bu nedenle Ankara'dalar, oylarını kullanmak üzere oradalar. Umuyorum daha fazla ihanet içerisinde kimse olmaz ve Belediyeler Birliği vatandaşın tercih ettiği gibi muhalefet partilerinde kalmaya devam eder. Gazeteciler tutuklu, hesaplar birer birer kilitleniyor, kapatılıyor. Dün en son bugün de il başkanımız aramızda, Sinan hocamız Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı hesabına ve Genel Merkez Twitter hesabına da engelleme kararı çıktığını öğrendik. Bu kararlar henüz uygulamaya geçmedi ama artık siyasi partilerin vatandaşlara duyuru yaptığı sosyal mecraların da kısıtlanmaya çalışıldığını açıkça görüyoruz. AKP iktidarı bir nevi baskıcı rejimlerde görülen bütün orantısız tedbirleri aynı anda uyguluyor. Bir panik halinde vatandaşın, milletin gönlünden kopmasının intikamını almaya çalışıyor" dedi.

İstanbul'daki sel felaketine değinen Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Dün yine İstanbul'da yaşanan felaketin ardından sanki dere yataklarını imara açan kendileri değilmiş gibi, can kayıplarının olduğu dakikalarda 'İşte AKP'ye ders vermek isteyen İstanbulluların hazin sonu', 'Ekrem İmamoğlu'na oy verenler bunu hak ettiler' gibi ahlaki yönden oldukça sorunlu, gerçeklikten ve mantıktan uzak söylemlerde bulundular. Özellikle kurulduğu günden beri Başakşehir gibi bir ilçede dere yataklarının imara açıldığını, oralardan şelale gibi akan suları da televizyonlardan görmüşsünüzdür. Bir buçuk senedir sesini yasaklamaya çalıştıkları, savunma yaptırmadıkları, dün tam savunma yapmaya başlayacağı sırada Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalına kayyum atandığı gün hala dertleri Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Biz her türlü baskıya rağmen yılmayanlar ve sinmeyenler olarak sandığın geleceği günü iple çekerek, o gün gelene kadar da gücümüzü ve mücadelemizi büyütmeye çalışan; Türkiye'nin Cumhuriyet tarihine, cumhuriyet kazanımlarına ve demokrasisine sahip çıkanlar olarak bir kez daha bugün Uğur Mumcu Meydanı'ndayız."

"TÜRKİYE SUSMAYACAK, MİLLET SUSMAYACAK"

Açıklamasında ortak mücadele çağrısında bulunan Yalçınkaya, "Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte bugün Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz: İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır, saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak" ifadelerine yer verdi.