Şişli Girişim Vadisi Projesi İçin İlk Adım Atıldı

Şişli Belediyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle, ilçedeki istihdam imkanlarını artırmak, ekonomik potansiyeli etkin bir şekilde kullanmak ve girişimcilik faaliyetlerine yerel yönetim desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Şişli Girişim Vadisi" projesinde ilk adım atıldı. Çalıştayda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli Girişim Vadisi, sadece Şişli için değil; İstanbul için de çok önemli bir proje olacak" dedi.

Şişli Belediyesi ile GİRVAK ortaklığında hayata geçirilen Şişli Girişim Vadisi, girişimcilik faaliyetlerine yerel yönetim desteği sağlamak ve yeni projeler üretmek üzerine tasarlandı. İlk etapta Şişli'nin mevcut ekosisteminin ve girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla Şişli Habitat Sanat Merkezi'nde 'Şişli Girişim Vadisi İhtiyaç Analizi ve Paydaş Beklentileri Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya başta Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra olmak üzere yerel yönetim temsilcileri ve girişimciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Girişim Vadisi projesini hayata geçirmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Projenin önemine değinen Şahan, "Seçim döneminde vaatlerimizde de bahsettiğimiz ve sonrasında da hızlıca uygulamaya geçmek istediğimiz bir sürecin ilk günü bugün. Bizler çok heyecanlıyız. Hep söyledik Şişli sadece kendinden ibaret bir ilçe değil. Şişli İstanbul'un merkezi; gündüz nüfusu 3 buçuk milyon olan bir metropolden bahsediyoruz. Bu metropolün potansiyelinden bahsediyoruz. Şişli Belediyesi olarak özellikle bu masadaki görevimiz, bu moderasyonu sağlamak ve bu kentin sorunlarına, konularına ilişkin yapıcı, inovatif girişimleri teşvik etmek ve kentin sorunlarını kentin girişimci aklıyla beraber çözümüne ilişkin yol haritaları sunmak" diye konuştu.

"Şişli Girişim Vadisi'nin paydaşları çoğalmalı"

Yerel yönetimin moderasyon göreviyle önümüzdeki dönem Şişli Girişim Vadisi'nin Şişli'nin kendi potansiyelinden kaynaklı olarak çok önemsediğine vurgu yapan Şahan, şunları söyledi:

" İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500'e giren şirketinin 56'sı Şişli'de. Borsa İstanbul'da işlem gören 482 şirketin 73'ü Şişli'de. 2022 yılı verisine göre sağlık ihracatının yüzde 63'ünü tek başına gerçekleştiriyor Şişli sınırları içindeki şirketler ve sektörler. Yine Osmanbey ve Nişantaşı, 843 moda ve tekstil tasarım firmasının bulunduğu gerçek bir merkez. Esentepe ve Mecidiyeköy arasındaki bölgede bilişim alanında 'freelance' ve 'homeoffice' çalışan bin 600'ün üzerinde mühendisten bahsediyoruz. Şişli Girişim Vadisi, kendi potansiyelinin kentin kendi sorunlarıyla konuşabilen bir projeye dönüşmesi amacıyla burada bir aradayız."

Başkan Şahan, Şişli Girişim Vadisi'nin paydaşlarının çoğalması gerektiğini kaydetti. Şahan, "Burada kendi potansiyellerine, kendi sorunlarına ilişkin çözümler kullanmak için yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda Şişli Girişim Vadisi aslında sadece Şişli için değil, İstanbul için de çok önemli bir proje olacağı düşüncesindeyiz. Buradan konuşacağımız her cümlenin, oluşturacağımız her yeni projenin her çözümün, her yeni girişimin İstanbul'a ışık tutacağını düşünüyoruz. Biz yerel yönetim olarak, önümüzdeki dönem hem sürecin taşıyıcısı hem moderasyonu hem de kolaylaştırıcı aktörü olarak elimizden geleni yapacağız. Bu masalardan beklentimiz çok yüksek" dedi.

Sina Afra: "Şişli Girişim Vadisi benim çok inandığım bir proje"

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise Şişli'nin Türkiye'deki en yoğun 'start-up'ların, teknoloji şirketlerinin ve merkezlerinin yer aldığı bir ilçe olduğunu; Şişli Belediyesi'nin de bu potansiyele sahip çıktığını ifade etti. Afra, "Zaten buna sahip çıkan bir girişimci kitlesi var ama bence bunu bir adım daha ileriye taşıyıp Şişli Girişim Vadisi adı alında markalaştırıp bunu nasıl destekleyebileceğimizi düşünürsek, bence iki üç sene sonra bunun sonuçlarına biz bile şaşırabiliriz. Girişimcilik Vakfı olarak bu sürece yardımcı olmak istiyoruz. Şişli Girişim Vadisi, bizim ve benim çok inandığım bir proje. Umarım hep beraber çok güzel fikirlerle çok güzel bir yoldan yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL