Şoförler Esnafı İçin Toplantı

Haber: İshak KARA

(VAN)- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van'da düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı kapsamında bölge illerinden gelen şoför esnafı temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Van'ın yanı sıra Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Bingöl, Siirt ve Batman illeri ile bu illere bağlı 35 ilçe şoförler odası başkanları katıldı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek temaslarına başlayan Yiğiner, burada yaptığı konuşmada, federasyon olarak esnafın sorunlarını yerinde tespit etmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yiğiner, "Bizim görevimiz esnaf ve sanatkarlarımıza, odalarımıza ve en önemlisi ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi bizim için birdir. Farklı kimliklerden gelen esnaflarımızla birlikte, birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Etnik veya mezhepsel ayrımcılığa hiçbir zaman yer vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

"Her bölgenin kendine özgü koşulları var"

Bölgedeki ulaşım sektörünün sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı istişare toplantısında konuşan Yiğiner, bölgesel farklılıkların yasal düzenlemelere yansıtılması gerektiğine dikkati çekti ve "Büyükşehirlerle kırsal bölgeler arasındaki fiziki, coğrafi ve ekonomik şartlar farklılık gösteriyor. Çıkan yasalar tüm ülkeyi kapsıyor ancak her bölgenin kendine özgü koşulları var. Bu nedenle yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında bu farklılıkların dikkate alınması gerekiyor" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında bölgedeki oda başkanlarıyla bir araya gelen Yiğiner, sahadaki sorunları dinleyerek çözüm önerilerini merkezde ilgili kurumlara ileteceklerini belirtti. Van'ın, bölge istişare toplantısı için merkez olarak belirlendiğini kaydeden Yiğiner, "Amacımız, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, esnafımızın mağduriyet yaşamaması için gereken adımları atmaktır" dedi.

"Amacımız esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek"

Daha sonra bölge istişaret toplantısına katılan Yiğiner, şunları söyledi:

"Amacımız birlik beraberliğimizi daim etmek ve burada da arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyerek bölgenin sorunlarını merkezde çözüme ulaştırmak. İşin gerçeği geldiğimiz bölge bizler için de önemli. Hele şu süreçte biz de esnafımızın yanında olalım dedik. İşte bir de bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili oda başkanı arkadaşlarımızı ilçelerde dahil bilgilendirmek, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek.

Genel anlamda çıkan yasa tüm Türkiye'yi bağladığı için İstanbul'un, büyükşehirlerin, Ankara'nın, İzmir'in ve büyükşehirlerin sorunları farklılık gösterebiliyor ama bir yasa çıkarken bizim sıkıntımız şu: Bir yasa çıkarken tüm herkes bundan etkilenmiş oluyor. Yani, aynı şekilde İstanbul'daki yasa Van'ı, ne bileyim Erciş'i, diğer ilçelerini, Hakkari'yi, Yüksekova'yı hepsini etkilemiş oluyor. Herkesin coğrafyası farklı, sosyal yaşantısı farklı, şartlar fiziki şartlar değişik, ekonomik şartlar farklı. Biz bunları da göz önünde bulundurarak işte çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Buradaki esnafımızın da mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."