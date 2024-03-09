İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'ni Hizmete Açtı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Beş yıl boyunca rozetsiz belediye başkanlığı yapmaya çalıştım. Ama bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini hep gözettim. Sadece geleceğin yatırımlarını değil, geleceğin aydınlık Türkiye'sini de inşa etmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek çevre projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak evsel atıkların depolanması sonucunda oluşan sızıntı sularını arıtmak için Bergama Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'ni hizmete açtı. 80 milyon TL'lik yatırımla kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi sayesinde sızıntı suları hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılarak doğaya kazandırılacak. Tesisin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve kooperatiflerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"İZMİR'İN DOĞAYLA UYUMLU YAŞANTISINA YÖN VEREN ÖRNEK BİR YAPI"

Açılış töreninde konuşan Soyer, "Bugün şehrimizin doğayla uyumlu altyapısına güç katan, devrim niteliğinde bir tesisin açılışında bir aradayız. Bergama Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Türkiye'de aslında devrim niteliğinde bir iş. Örneği çok olmayan ama geleceği kurtaran bir iş. Toprağın zehirlenmesinin önüne geçen bir iş. Nisan 2022'de açtığımız Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisimize yepyeni bir boyut kazandıran sızıntı suyu arıtma tesisini hizmete kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Doğada çöp yoktur. Doğa atık üretmez. Doğa hepimiz için yalnızca yaşam enerjisi üreten yegane kaynaktır. En modern teknolojilerle hayata geçirdiğimiz bu anlamlı tesisimizin ilham kaynağı, doğanın bu döngüselliğine dayanıyor. Bergama Sızıntı Suyu Arıtma Tesisimiz, benzerleri arasında Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkemizin ise en modern tesisleri arasında yer alıyor. 80 milyon liralık bir yatırımla hayat bulan tesisimiz, İzmir'in doğayla uyumlu yaşantısına yön veren örnek bir yapı. Diğer yandan evsel atıkları yerinde dönüştürdüğümüz İzdönüşüm projemiz ile katı atık yönetiminde yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BU¨TC¸ESİNE 720 MİLYON LİRA KATKI SAGˆLADIK"

Beş yıl önce İzmir'in çöp sorununu çözeceğine söz verdiğini hatırlatan Soyer, "En büyük önceliğimiz, çöpü bir atık olmaktan çıkararak hammaddeye dönüştürmek, yani ekonomik bir değer olarak İzmir ekonomisine kazandırmak oldu. Bu yolda, Bo¨lgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Planımızı uygulamaya başladık. Harmandalı Biyogaz Tesisi'ni, ardından Ödemiş¸ Entegre Katı Atık Yo¨netim Tesisi'ni hizmete aldık. Şehrimizin kuzey aksında oluşan atıkları geri do¨nu¨s¸tu¨rmek için ise Bergama Katı Atık Entegre Tesisi'ni faaliyete geçirdik. Harmandalı Biyogaz Tesisi ile belediye bu¨tc¸esine 720 milyon lira katkı sagˆladık. Ödemiş tesisimizde gu¨nde bin ton atıgˆı I·zmir'in ekonomisine kazandırmaya, Bergama tesisimizde ise saatte 8,46 megawatt kapasite ile enerji u¨retmeye başladık. Yeni ve alternatif tesisler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Beş yıl boyunca, İzmir'in sadece bugününü değil, geleceğini de gözeterek yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Başkan Soyer, şunları kaydetti:

"Beş yıl boyunca rozetsiz belediye başkanlığı yapmaya çalıştım. Ama bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini hep gözeterek çalıştım. Çünkü yüz yıllık cumhuriyetimizin teminatı bu değerler oldu. Gelecek yüz yılın da teminatı bu değerler olmaya devam edecek. O yüzden diliyorum ki, bizden sonra gelecek arkadaşlarımız bu hassasiyetleri gözeterek çalışmaya devam ederler. İzmirlilerin bu değerlere sımsıkı sarılacağına, bütün kalbimle inanıyorum. Sadece geleceğin yatırımlarını değil, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ni de inşa etmek için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hep beraber güzel işler yaptık. Gelecek de bundan sonra güzel olacak."

"BURASI, İZMİR'İN DE TÜRKİYE'NİN DE GELECEĞİDİR"

Projeyi hayata geçiren Kata İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kurban Karagöz ise, "Biz burada çöp suyu artıma tesisi yaptık. Belki halk arasında çok bilinen bir şey olmayabilir ama çöp suyunun arıtılması çok nitelikli bir iştir. Çevreye zararı çoktur. Bu işi yaptığımız için gururluyuz. Yaptıranlarla da gurur duyuyoruz. Çevre projelerinin geri dönüşünün belki siyasi olarak bir karşılığı yoktur, parasal olarak da getirisi yoktur ama bundan sonra yapanı da yaptıranı da çok söylerler. Burası, İzmir'in de Türkiye'nin de geleceğidir. Gelecek nesillerin daha iyi bir çevrede yaşayabilmeleri için çok önemlidir. Gösterişi yoktur, farkına varılmaz ama halk için çok ciddi hizmetlerdir" dedi.

SIZINTI SULARI TEMİZ SU HALİNE GETİRİLECEK

İki yıl önce 100 milyon liralık yatırımla Bakırçay Havzası'na hizmet etmek üzere kurulan Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde evsel atıkların depolanması sonucu oluşan sızıntı suları 80 milyon liralık yatırımla kurulan ve günlük 310 metreküp arıtma kapasitesine sahip tesiste hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtılacak. Sızıntı suları bulunduğu yerde arıtılarak temiz su haline getirilecek. Kentsel atık su hattına verilecek su, dere gibi doğrudan alıcı ortam standartlarını sağlayacak kalitede olacak. Türkiye'nin en modern tesisleri arasında yer alan tesis, sera gazı salımını engelleyerek iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynayacak.