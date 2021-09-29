Üye Girişi
Suriyelilere hibe desteği - Son Dakika

Suriyelilere hibe desteği

29.09.2021 15:00
Suriyelilere hibe desteği, System.String[]

Türk ve Suriyeli girişimcilere yönelik iş geliştiren kurumlara hibe desteği sağlayacak olan 'Enhancer Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı.

Türk ve Suriyeli girişimcilere yönelik iş geliştiren kurumlara hibe desteği sağlayacak olan 'Enhancer Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD); dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD'nin hayata geçirdiği ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi) projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı. Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor. Kuruluş bu çerçevede Temmuz 2021 tarihinde; 'Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı', 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı' ve 'İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı' olmak üzere, toplam 10 milyon 150 bin avroluk üç hibe programı duyurmuştu. Bu programlardan biri olan 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatıldı. Program için 29 Ekim 2021'e kadar proje başvuruları yapılabilecek.

Başvuruları alma aşamasındaki bu hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak, yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek. 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nda başvuru sahiplerine ise 10 bin ile 30 bin avro aralığında toplam 3 milyon Avroluk hibe sağlanacak.

ORAN Kalkınma Ajansı'nda yapılan tanıtım toplantısında Proje Sorumluları İrem Harman ve Kemal Ege Gürkan, proje hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Suriyelilere hibe desteği
Suriyelilere hibe desteği
Suriyelilere hibe desteği

Girişimcilik, Suriyeli, Türkiye, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriyelilere hibe desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 15:02 Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor 14:46 Yapılandırma başvuruları yarın sona eriyor Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen 14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu 14:36 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı 14:17 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar 13:46 ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor

Son Dakika Haberleri
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
14:24 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
14:16 Altay antrenmanında korku dolu anlar yaşandı! Murat Akça'nın çenesi açıldı
14:14 Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil
14:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda zehirlenen 8 oyuncudan 5'i hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
"Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor         
14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı         
14:38
Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti         
14:33
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Suriyelilere hibe desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement