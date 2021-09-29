Suriyelilere hibe desteği - Son Dakika

Türk ve Suriyeli girişimcilere yönelik iş geliştiren kurumlara hibe desteği sağlayacak olan 'Enhancer Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD); dünya genelinde göçün sınır yönetimi, geri dönüşler, iltica prosedürleri, insan kaçakçılığıyla mücadele ve uyum gibi alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla ICMPD'nin hayata geçirdiği ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi) projesi kapsamında; öncelikli olarak sosyal uyum ve uzun soluklu geçim kaynakları sağlamak için girişimciliği desteklemeye yönelik hibe programları başlatıldı. Proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi Türk toplumuyla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişimini hedefliyor. Kuruluş bu çerçevede Temmuz 2021 tarihinde; 'Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı', 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı' ve 'İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı' olmak üzere, toplam 10 milyon 150 bin avroluk üç hibe programı duyurmuştu. Bu programlardan biri olan 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nın son başvuru tarihi uzatıldı. Program için 29 Ekim 2021'e kadar proje başvuruları yapılabilecek.

Başvuruları alma aşamasındaki bu hibe programı; girişimcilere verilen hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak, yerel girişimcilik ekosistemi kurumlarının teknik ve insani kapasite eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Başvurular Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecek. 'Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı'nda başvuru sahiplerine ise 10 bin ile 30 bin avro aralığında toplam 3 milyon Avroluk hibe sağlanacak.

ORAN Kalkınma Ajansı'nda yapılan tanıtım toplantısında Proje Sorumluları İrem Harman ve Kemal Ege Gürkan, proje hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ