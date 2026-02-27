Tarım Sektörünün Sorunları... Sencer Solakoğlu: "Sorun Girdi Maliyetleri Değil, Plansız Üretim"

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) –

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Türkiye'de tarımın temel sorununun "plansız üretim" olduğunu, fındıkta kalite farklarının fiyatlamaya doğru yansıtılmadığını vurguladı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışmaları kapsamında Giresun'a gelen Sencer Solakoğlu, CHP Giresun İl Başkanlığı'nda parti örgütüyle bir araya geldi. Toplantıya CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılmasıyla birlikte partide yeni bir sürece girildiğini belirterek, parti programına uygun hükümet programı çalışmalarının bu yapı bünyesinde oluşturulan yürütme kurulları üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Şenyürek, Giresun programının ağırlıklı olarak fındık ekseninde planlandığını belirterek, üreticilerle Ziraat Odası'nda, fındık tüccarlarıyla Ticaret Borsası'nda, sanayicilerle ise Ticaret ve Sanayi Odası'nda interaktif toplantılar yapılacağını ifade etti.

"Gıda enflasyonunda Türkiye, G20'de en kötü ülke konumunda"

Pandemi sonrası tarım ve gıdanın stratejik öneminin daha net görüldüğünü dile getiren Şenyürek, Türkiye'nin G20 ülkeleri içinde gıda enflasyonunda en kötü tabloya sahip ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Ramazan ayında et fiyatlarının yurttaşı zorladığını belirten Şenyürek, "Komşu ülkelerle kıyasladığımızda en pahalı eti biz yiyoruz. Burada açık bir sorun var ve buna çözüm bulunması gerekiyor" dedi. Şenyürek, CHP'nin tarım politikalarının hedefini; tarımsal üretim kapasitesini artırmak, ithalat bağımlılığını kırmak ve gıda egemenliğini sağlamak olarak özetledi.

"Fındık kan kaybediyor"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise tarım ve hayvancılığın ülkenin en temel ve stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. OECD ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Gezmiş, "Bölgemizin yeşil altını fındık her geçen gün kan kaybediyor. Üreticiyi nasıl koruyacağımızı, fındık sektörünü nasıl güçlendireceğimizi konuşuyoruz" dedi.

"Ben bir çiftçiyim, ne ekeceğimi bilmiyorum"

CHP Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu da konuşmasında, Türkiye'de tarımın temel sorununun girdi maliyetlerinden önce plansızlık ve öngörülemezlik olduğunu söyledi. Kendi çiftçilik deneyiminden örnek veren Solakoğlu, "Ben bir çiftçiyim ve emeğimin karşılığını alamıyorum. Şubat ayı bitiyor, Nisan'da ekime başlamam gerekiyor ama ne ekeceğimi bilmiyorum. Bursa'nın en büyük çiftçisi ne ekeceğini bilmiyorsa, köydeki üreticinin halini düşünün" ifadelerini kullandı.

"Plansızlık hem çiftçiyi hem tüketiciyi vuruyor"

Plansız üretimin hem çiftçiyi zarara uğrattığını hem de yurttaşı pahalı gıdaya mahküm ettiğini söyleyen Solakoğlu, karpuz örneği üzerinden tabloyu şöyle anlattı, "Geçen yıl karpuz tarlada kaldı. Ben karpuz ektiğim için domates-biber ekilmedi, arz düştü. Siz pahalı yediniz, biz çiftçiler zarar ettik. Gıda enflasyonu dediğimiz şey tam olarak bu ilişkinin sonucu" diye konuştu.

Mazot ve gübre gibi girdilerin ucuzlatılmasının tek başına çözüm olmadığını vurgulayan Solakoğlu, "Eğer ürün tarlada çöpe gidecekse yaptığınız sübvansiyon da çöpe gider. Olmayan domatesin fiyatını düşüremezsiniz. Sorun yüksek girdi fiyatları değil, sorun plansız üretimdir" dedi.

CHP'den "Garantili Alım Modeli"

CHP'nin çözüm önerisinin 'Garantili Alım Modeli' olduğunu belirten Solakoğlu, bu modelle çiftçinin ekim öncesinde ürünün fiyatını, alıcısını, ödeme koşullarını ve kalite standartlarını görebileceğini söyledi. Solakoğlu, mevcut sistemde çiftçinin neyi, kaça ve kime satacağını bilmeden üretim yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Fındık piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Solakoğlu, FİSKOBİRLİK'in geçmişte üretici açısından önemli bir işlev gördüğünü, ancak bu yapının bilinçli politikalarla işlevsizleştirildiğini söyledi. FİSKOBİRLİK'in küçük kooperatifler üzerinden üreticiye fiyat, alım koşulları ve ödeme süreçlerinde öngörülebilirlik sağladığını hatırlatan Solakoğlu, "Üretici daha sezon başlamadan, hatta Ağustos ayında fındığını kaça satacağını, ne olacağını görebiliyordu. Bugün bu öngörülebilirlik tamamen ortadan kalktı" dedi.

FİSKOBİRLİK'in üretici için işlevsiz hale gelmesinin ardından piyasada ciddi bir boşluk oluştuğunu savunan Solakoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu boşluğu dolduracak bir kurumsal kapasiteye sahip olmadığını ifade etti. Tarım politikalarında uzmanlık ve liyakat sorunu yaşandığını dile getiren Solakoğlu, "Tarımı bilen kadrolarla, istişareye dayalı bir yapı kurulmadığı sürece bu sorunlar devam eder. Ürün bazlı, günü kurtarmaya dönük desteklerle gıda enflasyonunu düşürmek mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"İlk 100 günde ne yapacağımızı açıkça ortaya koyacağız"

Solakoğlu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde tarım ve gıda politikalarında atılacak adımların belirsiz olmadığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk 100 günde yapılacakların net biçimde açıklanacağını söyledi. "Ne yapacağımızı da nasıl yapacağımızı da ortaya koyacağız" diyen Solakoğlu, planlı üretim, garantili alım modeli ve kurumsal yeniden yapılanmanın bu sürecin temel başlıkları olacağını ifade etti.

Tarımda yaşanan sorunların kötü niyetten çok yönetim zaaflarından kaynaklandığını savunan Solakoğlu, "Bu bir hırsızlık değil ama basiretsizliktir. Türkiye'nin üretimi, tarımı ve kamu kaynakları ehil olmayan ellere teslim edildi. Biz bu tabloyu tersine çevireceğiz; eksiden alıp artıya geçireceğiz" dedi. Solakoğlu, tarımın ve gıdanın partiler üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, üreticinin emeğini koruyan, kaliteyi esas alan, öngörülebilir ve kamucu bir tarım düzenini yeniden kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Solakoğlu ve beraberindeki heyet, il başkanlığındaki toplantının ardından Giresun'un tarımsal üretim yapısını ve fındık piyasasına ilişkin başlıkları sahada değerlendirmek üzere temaslarını sürdürdü. Program kapsamında ilk olarak kayıtlı işyeri temsilcileri ve üyelerin katılımıyla Giresun Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıya katılan heyet, burada fındıkta fiyat oluşumu, pazarlama kanalları ve üretici-tüccar ilişkisinde yaşanan yapısal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretici, sanayici ve meslek odalarıyla görüşmeler

Heyet daha sonra, ilçe ziraat odası başkanları, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla Giresun Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin sahadaki sorunlarını, artan girdi maliyetleri ve gelir kaybına ilişkin taleplerini dinledi. Görüşmede, CHP'nin tarım politikaları çerçevesinde planlı üretim, destekleme mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üreticinin korunmasına yönelik yaklaşımı paylaşıldı.

Sanayi ve ticari kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Giresun Sanayi ve Ticaret Odası'nda yapılan toplantıda; tarımsal üretimin sanayiyle entegrasyonu, katma değerli üretim, ihracat ve bölgesel kalkınma başlıkları ele alındı. CHP heyeti, Giresun'daki temaslarda elde edilen tespitlerin ve paydaş görüşlerinin, parti programı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde yürütülen politika çalışmalarına doğrudan katkı sunacağını belirterek, üreticiyi koruyan, öngörülebilir ve planlı bir tarım düzeni hedefiyle saha çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.