TCG Kınalıada Foça\'dan Japonya seferine çıktı

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uzak Doğu'ya sefere çıktı. TCG Kınalıada, 4,5 ay sürecek seyrinde 20 ülkeyi ziyaret ederek, 24 limana demir atacak.
TCG Kınalıada'nın ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kenti olacak. Daha sonra sırasıyla Cibuti, Somali, Maldivler, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Tayland, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore ve Japonya'nın Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima kentlerini ziyaret edecek. Japonya'nın ardından Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Hindistan, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Ürdün limanları ziyaret edilecek ve buralardaki Türk şehitliklerinde anma törenleri düzenlenecek.
TCG Kınalıada korvetini uğurlamak amacıyla seyir öncesinde İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Ertuğrul Fırkateyni'nin 134 yıl önce çıktığı seyri hatırlatarak, "Japonya ve Türkiye'nin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan, çeşitli araştırma ve incelemelere neden olan ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan Ertuğrul Fırkateyni, Japonya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, intikal rotalarında icra edilen liman ziyaretlerinde sancak varlık gösterilmesi ve Japonya'ya iade-i ziyaret maksadıyla 14 Temmuz 1889 tarihinde Miralay Osman Bey komutasında İstanbul'dan hareket etmiştir. Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul Fırkateyni, 14 ay boyunca her türlü deniz ve hava şartlarına göğüs gererek, salgın hastalıklar, idari, teknik ve lojistik güçlükleri sinelerine çekerek, kendilerine verilen vazife uğruna büyük fedakarlıklarla 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Yokohama/Japonya limanına intikal etmiş ve görkemli törenler ile karşılanmıştır" dedi.
Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya sularında yaklaşık 3 ay kaldığını dile getiren Doğan, "Müteakiben 15 Eylül 1890 tarihinde yurda geri intikal etmek üzere Yokohama'dan ayrılmış, o güne kadar hiç görmediği büyüklükteki tayfun sebebiyle aynı dönemde bölgede batan diğer gemiler gibi yoğun deniz şartlarından dümen tutamayarak, 16 Eylül 1890 tarihinde Kushimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batmıştır" diye konuştu.
TCG Kınalıada'nın Milgem Projesi'nin 4'üncü gemisi olarak yüzde 70 millilik oranına, milli tasarıma, milli silah ve sistemlerine sahip olduğunu belirten Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural da, "Türk savunma sanayiinin ürettiği su üstünden su üstüne atılan ilk milli gemimiz Atmaca'yı ve milli savaş yönetim sistemimiz Genesis Advent'i bünyenizde gururla taşımaktasınız. Hem savunma sanayimizin gücünü dünyaya tanıtacağınıza hem de siz değerli silah arkadaşlarımın çelikten iradesi ile okyanusta verilecek bu zorlu mücadelede yüce Türk milletine layık olacağınıza inanıyorum" diye konuştu.
TCG Kınalıada, törenin ardından ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere yola çıktı. Uzman çavuş olan oğlunu uğurlayan Sami Yılmaz, "Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. 134 sene sonra bu gemi tekrar gidecek ve gelecek inşallah. Allahın izni ile hepsine hayırlı yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olsunlar "dedi.
Binbaşı eşini uğurlayan Ezgi Kocaman ise, "Eşim binbaşı rütbesinde ve 4,5 ay uzun bir yolculuğa gidiyorlar. 7 aylık bebeğimiz var. Onunla birlikte gururla eşimi yolcu ettim. İnşallah sağlıkla geçmelerini diliyorum görevlerinin. Haklarında hayırlısı olsun" diye konuştu.
Törene Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural ve TCG Kınalıada personelinin aileleri katıldı. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › TCG Kınalıada Foça'dan Japonya seferine çıktı - Son Dakika
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