TİP Milletvekilinin Düşürülmesi Hopa\'da Protesto Edildi

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UĞUR İSTANBULLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi Artvin Hopa'da protesto edildi. Türkiye İşçi Partisi Hopa Belediye Başkan aday adayı Öznür Altınkaya, "Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı TBMM tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, 'öyle olsun' diyeceğiz. Biz bugün, bir kez daha yeniden başlıyoruz" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi bugün Hopa'da yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Hopa meydanında yapılan açıklamaya, Türkiye İşçi Partisi, Sol Parti, CHP, DEM Parti, Halkevleri, Umut- Sen ve Hopalılar katıldı. Basın açıklamasında konuşan TİP Hopa Belediye Başkan aday adayı Öznür Altınkaya, "Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz; biz, Saray'dan büyüğüz, biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline kavuşacak" dedi.

"HUKUKEN BİR KARAR OLARAK ADLANDIRILAMAYACAK BİR METİN"

Öznür Altınkaya şunları söyledi:

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışındayken Yargıtay'ın Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği hukuk dışı karar AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis kürsüsünden okutulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Hatay halkının iradesini yok sayan bir karara imza atarak Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmüştür. Gezi'nin en güzel çocuklarından biri olan Can Atalay, 14 Mayıs Genel Seçimlerinde partimiz tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve Can'ın milletvekili olabileceği Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Hatay halkı, iradesini ortaya koyarak Can Atalay'ı milletvekili seçmiş ve Can'a milletvekili mazbatası verilmiştir. Meclis'te milletvekillerinin yemin etmek için kürsüye çağrıldığı esnada Can Atalay'ın adı Hatay milletvekili olarak okunmuş ve Can Atalay partimiz tarafından Meclis Başkanlığı için aday gösterilmiştir. Can Atalay'ın Meclis Başkanlığı'na adaylığı kabul edilmiş, ayrıca Meclis'teki tüm siyasi partilerin oy birliği ile Can Atalay, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olmuştur. Dolayısıyla, ortada Can Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Tüm bunlara rağmen Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine karar vermiştir. Karar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş olsa da mahkeme kararın gereğini yerine getirmeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise Anayasa'yı tanımamaya devam ederek AYM kararını hiçe sayan, hukuken bir karar olarak dahi adlandırılamayacak bir metne imza atmıştır.

"CAN ATALAY ER YA DA GEÇ DÖRT DUVAR ARASINDAN ÇIKACAK"

Bu hukuksuzluk üstüne AYM bir başvuru daha yapılmış ve bu kez AYM, dosyanın görevli ve yetkili mahkeme olan İstanbul 13. gönderilmesine ve Ağır Ceza Mahkemesine Can Atalay'ın derhal tahliye edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Bu süreç yine aynı şekilde sürmüş ve milletvekilimizin hukuksuz tutukluluğuna devam etmiştir. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. AYM kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından, ardından da TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de artık bir anayasanın bulunmadığı, anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı, TBMM tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki pes edeceğiz, 'öyle olsun' diyeceğiz. Biz bugün, bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara, kararın altına imza atanlara sesleniyoruz: Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi Direnişini kirletebileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz; biz, Saray'dan büyüğüz, biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline kavuşacak."