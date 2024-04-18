Maraton İzmir Nedeniyle ESHOT ve İZTAŞIT Hatlarında Geçici Güzergah Değişiklikleri

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Pazar günü koşulacak Maraton İzmir nedeniyle bazı ESHOT ve İZTAŞIT hatlarında geçici güzergah değişiklikleri yapacak. İZDENİZ'e bağlı Bostanlı-Üçkuyular Feribotu da aynı gün 08.30-12.00 saatleri arasında çalışmayacak. Yerine yolcu gemisi seferleri düzenlenecek. Maraton katılımcılarının rahat ulaşımı için 05.30'dan itibaren Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport iskeleleri arasında ring seferleri yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen Maraton İzmir'in 5'incisi 21 Nisan Pazar günü koşulacak. Çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 5 bin sporcunun katılması beklenen maraton nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Altınyol, Bornova, Alsancak, Konak, Karataş, Güzelyalı, Üçkuyular ve İnciraltı bölgelerinde hizmet veren bazı ESHOT ve İZTAŞIT otobüs hatlarının güzergahlarında, pazar günü 05.00-15.00 saatleri arasında geçici güzergah değişiklikleri olacak.

Güzergah değişiklikleri netleşti

602, 608, 660 ve 800 No'lu İZTAŞIT hatları, mevcut güzergahı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Ankara Caddesi, Bornova Metro güzergahlarında hizmet verecek.

Lozan Meydanı'nda son durak yapan 470, 680, 681 ve 691 No'lu ESHOT hatları, Eşrefpaşa Caddesi sonrasında varyant güzergahı ile Bahri Baba alanında son durak yapacak.

202 No'lu hat, Konak AKM önündeki son duraklardan kalkış yaparak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden havalimanı yönünde hizmet verecek. Dönüşte de AKM önünde son durak yapacak. 253 No'lu hattın gidiş güzergahı; Halkapınar 2 Aktarma Merkezi, Mürsel Paşa, Yeşildere Caddesi, Konak Tüneli, Konak AKM önü olacak. Dönüş güzergahı ise Konak AKM önü, Mithat Paşa Caddesi, 334/3 Sokak (Sabancı Kültür Merkezi), Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Konak Tüneli, Yeşildere, Mürsel Paşa, Halkapınar 2 Aktarma Merkezi şeklinde olacak.

330 ve 543 numaralı hatlar; Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Manas Bulvarı'ndan sonra mevcut güzergahında hizmet verecek. 126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847 ve 853 numaralı hatlar; Bahriye Üçok son durak ve Girne Caddesi'nden sonra mevcut güzergahında devam edecek. 196 No'lu hat, Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Anadolu Caddesi sonrası mevcut güzergahında hizmet verecek.

800 No'lu hat, mevcut güzergahını takiben; Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Ankara Caddesi, Bornova Metro güzergahında çalışacak. 240 No'lu hattın Halkapınar Metro istikametine gidişi; mevcut güzergahı takiben Yeni Girne, Anadolu Caddesi Kesişim Girne Kavşağı'ndan geri dönüp tekrar Yeni Girne Bulvarı, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı, Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 302, 466 ve 838 numaralı hatlar; Refik Saydam ve Gazi Bulvarı kesişimi kavşağından (9 Eylül Meydanı) dönüş yapıp ring hat olarak çalışacak.

102 ve 502 numaralı hatlar Anadolu Caddesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 1597/2 sokak, 1597/1 sokak, Adnan Kahveci Köprüsü, Smyrna Bulvarı sonrası mevcut güzergahlarından hizmete devam edecek.

125 No'lu hattın Halkapınar Metro 2 istikametine gidişi; mevcut güzergahı takiben Anadolu Caddesi, Naldöken Durağı, Cevdet Bilsay, Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Girne Bulvarı, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı, Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

77, 78, 140, 147, 148 ve 477 numaralı hatların Halkapınar Metro 2 istikametine gidişi; mevcut güzergahı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Zafer Payzın Kavşağı ve Halkapınar 2 son durak şeklinde olacak.

921 No'lu hat, Alsancak Garı istikametine gidişte; Bahriye Üçok son durak, Girne Caddesi, Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu), Halkapınar 1 Aktarma Merkezi güzergahını kullanacak. Bostanlı İskele'ye dönüşünde ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı ve mevcut güzergahı şeklinde devam edecek.

912 No'lu hattın Alsancak Garı istikametine gidişi; mevcut güzergahı takiben Yeni Girne, İzmir Çevre Yolu (Bayraklı Tünelleri), Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, Manas Bulvarı, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu), Halkapınar 1 Aktarma Merkezi şeklinde olacak. Egekent Aktarma Merkezi'ne dönüşte ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, mevcut güzergah kullanılacak.

963 No'lu hattın Alsancak Garı istikametine gidişi; mevcut güzergahı takiben, Fatih Caddesi, 1561 sokak (Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi), 2844 sokak (Halkapınar Kapalı Spor Salonu), Halkapınar 1 Aktarma Merkezi şeklinde olacak. Evka 3 Metro dönüşünde ise Halkapınar 1 son durak, Şehitler Caddesi, Fatih Caddesi, Manas Bulvarı, mevcut güzergah kullanılacak.

435, 543, 330 ve 921 numaralı hatlar, Bostanlı İskele yerine Bahriye Üçok'ta son durak yapacak. 777 No'lu hattın son durağı ise Karşıyaka İskele yerine Bostanlı İskele olacak. 470, 680, 681 ve 691 numaralı hatlar, Lozan Meydanı yerine Konak Bahri Baba Aktarma Merkezi'nde son durak yapacak. 202 No'lu hat ise Konak AKM önündeki durakları kullanacak. 361 ve 951 numaralı hatlar, koşu süresince hizmet vermeyecek.

İZDENİZ'DEN RİNG SEFERLERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bostanlı-Üçkuyular feribotları, pazar günü 08.30-12.00 saatleri arasında çalışmayacak. Yerine yolcu gemileri sefer yapacak. Gemiler, Bostanlı İskelesi'nden 08.30, 9.30, 10.30 ve 11.30'da; Üçkuyular İskelesi'nden ise 09.00, 10.00 ve 11.00'de kalkacak. Ayrıca Maraton İzmir katılımcılarının rahat ulaşımı için Bostanlı ve Karşıyaka iskeleleri ile Pasaport İskelesi arasında 05.30'dan itibaren 15 dakikada bir ring seferleri yapılacak.