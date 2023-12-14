Türkiye\'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13 - İSTANBUL
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