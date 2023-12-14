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Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise kuvvetli yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batıdan esecek. Bazı illerdeki en yüksek sıcaklıklar ise şu şekildedir: Ankara 13°C, İstanbul 17°C, İzmir 21°C, Adana 19°C, Antalya 20°C, Samsun 19°C, Trabzon 16°C, Erzurum 4°C, Diyarbakır 13°C.

Türkiye\'de Hava Durumu Tahmini
14.12.2023 - 09:10,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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