Türkiye\'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13 - İSTANBUL