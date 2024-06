Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yerel

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Çeyrek asırdır 'Külterel Miras ve Korumacılık' teması ile düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma sonucunda 'En İyi Belgesel Film Ödülü'ne Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Gün, 365 Saat" filmi layık görüldü.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Ankara Karabüklüler Vakfı Başkanı Nizamettin Yücel, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, dernek, oda, STK başkanları, ünlü yönetmen ve sinema yazarları, KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri ile sanatseverler katıldı. Ödül töreni öncesi Tenör Aykut Yılmaz katılımcılara müzik ziyareti sundu.

Sunuculuğunu Elif Tümen'in yaptığı törende açılış konuşmasını yapan Festival Komite Başkanı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şu ifadeleri kullandı:

"Festival komitemizle birlikte uzun süren toplantıların ardından Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nın 25'incisini tamamlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Uluslararası anlamda kendini ispatlamış ve 109 farklı ülkeden katılımın gerçekleştiği festivalimizde, UNESCO Dünya Miras Kenti ve Cittaslow üyesi Safranbolumuz için oldukça değerli ve çok kıymetli bir festival. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nu da bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyorum. Festivalimizde emeği geçen başta kültür müdürlüğümüzdeki yol arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza, jüri üyelerimize, ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Başkan Köse'nin konuşmasının ardından geçen ay vefat eden Türk sinemasının duayeni ve 'Bay Sinema' lakabı ile anılan Safranbolulu yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu belgeselinin gösterimi yapıldı, ardından ödül törenine geçildi. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde Vahit Sarıtaş'ın "Flanöz" eseri mansiyon, Alexandr Avilov'un "Tanya, Summer, Winter" eseri Jüri Özel Ödülü'nü alırken, "Bir Gün, 365 Saat" filmiyle yönetmen Eylem Kaftan En İyi Belgesel Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'ne Elina Talvensaari'nin "How To Please" filmi layık görülürken, "İyi Ölüm" ile Jüri Özel Ödülü'nü Hasan Ete aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Kerem Soyyılmaz'ın Rodakis'i Ararken isimli eseri Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

"Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması" kategorisinde En İyi Proje Ödülü'ne "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" filmi layık gösterilirken, Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise duayen sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay'a verildi.

Ödüllerin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile festival sona erdi.