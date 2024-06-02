Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Geniş Video İzle

Çeyrek asırdır düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Belgesel Film Ödülü, Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir Gün, 365 Saat' filmine verildi. Festivalde ayrıca diğer kategorilerde de ödüller dağıtıldı.

02.06.2024 13:10  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Çeyrek asırdır 'Külterel Miras ve Korumacılık' teması ile düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma sonucunda 'En İyi Belgesel Film Ödülü'ne Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Gün, 365 Saat" filmi layık görüldü.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyon Üyesi Cevdet Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Ankara Karabüklüler Vakfı Başkanı Nizamettin Yücel, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, dernek, oda, STK başkanları, ünlü yönetmen ve sinema yazarları, KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencileri ile sanatseverler katıldı. Ödül töreni öncesi Tenör Aykut Yılmaz katılımcılara müzik ziyareti sundu.

Sunuculuğunu Elif Tümen'in yaptığı törende açılış konuşmasını yapan Festival Komite Başkanı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şu ifadeleri kullandı:

"Festival komitemizle birlikte uzun süren toplantıların ardından Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nın 25'incisini tamamlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Uluslararası anlamda kendini ispatlamış ve 109 farklı ülkeden katılımın gerçekleştiği festivalimizde, UNESCO Dünya Miras Kenti ve Cittaslow üyesi Safranbolumuz için oldukça değerli ve çok kıymetli bir festival. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nu da bu vesile ile saygı ve rahmetle anıyorum. Festivalimizde emeği geçen başta kültür müdürlüğümüzdeki yol arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza, jüri üyelerimize, ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Başkan Köse'nin konuşmasının ardından geçen ay vefat eden Türk sinemasının duayeni ve 'Bay Sinema' lakabı ile anılan Safranbolulu yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu belgeselinin gösterimi yapıldı, ardından ödül törenine geçildi. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde Vahit Sarıtaş'ın "Flanöz" eseri mansiyon, Alexandr Avilov'un "Tanya, Summer, Winter" eseri Jüri Özel Ödülü'nü alırken, "Bir Gün, 365 Saat" filmiyle yönetmen Eylem Kaftan En İyi Belgesel Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde  En İyi Belgesel Film Ödülü'ne Elina Talvensaari'nin "How To Please" filmi layık görülürken, "İyi Ölüm" ile Jüri Özel Ödülü'nü Hasan Ete aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Kerem Soyyılmaz'ın Rodakis'i Ararken isimli eseri Süha Arın En İyi Belgesel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

"Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması" kategorisinde En İyi Proje Ödülü'ne  "Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran" filmi layık gösterilirken, Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise duayen sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay'a verildi.

Ödüllerin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile festival sona erdi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kaynak: ANKA

Film Festivali, Eylem Kaftan, Yönetmen, Sanat, Kültür, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: “Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham“ Mourinho, transferde büyük oynadı: "Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham"
13:41 İstanbul’da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı İstanbul'da çöken 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 14:05:55. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement