Vahap Seçer, Aydıncık\'ta Düzenlenen \'Tarımsal Destekler Töreni\'ninde Yurttaşlarla Buluştu

Seçer Aydıncık'a geçmeden önce Anamur'da esnaf ziyareti de yaparak, yurttaşlarla ve esnafla sohbet etti, iyi dileklerini alarak Anamur'dan ayrıldı. Seçer, ardından, Aydıncık İlçesi Beyaz Evler Sitesi Yanında düzenlenen törende üreticiler ve Aydıncık halkı ile bir araya geldi.

SEÇER: "TARIMSAL DESTEKLERİ 5 YILDIR YAPIYORUZ"

Üreticilere 5 yıl içinde her zaman destek olduklarını ve ikinci 5 yıllık dönemde de aynı anlayış ile onların yanında olacaklarını söyleyen Başkan Seçer, "Üretmek, çalışmak, alın teri dökmek, helali ile para kazanmak, çoluğunuza çocuğunuza helal rızk götürmek her zaman hayırlıdır. Biz de bu çalışmalarınıza, emeğinize ve evinizin nafakasına katkı sunmak, tarım alanında çalışan hemşehrilerimizin, özellikle de küçük ölçekli üreticiler ile üretici kadınların yanında olup, onlara destek olup, daha rahat üretim yapıp, para kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almaları için gayret gösteriyoruz. Bugünkü toplantıda tarımsal desteklerimizin dağıtımını yapacağız. Bunu yeni yapmıyoruz, 5 yıldır yapıyoruz. Bunu seçim var diye yapmıyoruz, bu rutin bir işleyişimiz. Seçim arifesine denk gelen bir tarımsal destek dağıtım töreni gerçekleştiriyoruz" dedi.

"AYDINCIK HER ZAMAN BİZİM GÖNLÜMÜZDE, SEVGİMİZDE VE DÜŞÜNCEMİZDE"

Aydıncık'ın şirin ve güzel bir ilçe olduğunun vurgusunu yapan Başkan Seçer, Mersin'in 13 ilçeleri arasında Çamlıyayla ile beraber en küçük ilçelerinden bir tanesi olduğunu kaydederek, coğrafya olarak çok zengin ve güzel bir coğrafya olduğunu söyledi. Seçer, "Aydıncık her türlü güzelliği taşıyan bereketli bir ilçemiz. Her ilçemize mutlaka önem veriyoruz. Aydıncıklılar, Aydıncık Mersin merkezden uzak, gözden uzak, gönülden de uzak zannetmesinler, Aydıncık her zaman bizim gönlümüzde, sevgimizde ve düşüncemizde. Aydıncıklıları seviyoruz ve sayıyoruz" diye konuştu.

SEÇER, YÜZ GÜLDÜREN TARIMSAL DESTEKLERİ ANLATTI

Aydıncık'ta gerçekleştirdikleri tarımsal destekler hakkında detaylı bilgiler veren Seçer, "Aydıncık'ta bugüne kadar 55 üreticiye 2 bin 304 adet destek sağladık. Bugün de 24'ü kadın olmak üzere 84 üreticimiz toplam 2 bin 520 adet fidan talebinde bulunmuş ve tamamını da karşıladık. Lavanta fidesi desteği yapacağız ve bugüne kadar 9 üreticimiz talepte bulunmuş ve bizler de 12 bin 433 adet lavanta fidesi desteği sağladık. Bugün de 2'si kadın olmak üzere toplam 6 üreticimize 5 bin 100 adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz" dedi.

Güneş paneli desteğinin de konar-göçer yurttaşlar için çok elzem ve ihtiyaç duyulan bir destek kalemi olduğunu dile getiren Seçer, şöyle devam etti:

"Aydıncık'ta bugüne kadar 4 üreticimiz güneş panelini aldı. Geçen yıl başlamıştık ve bu yıl bugün için de 7 yetiştiricimize güneş paneli desteğini sağlayacağız. Yine bugüne kadar 2 bin 448 metre çelik boru desteği verdik. Bugün de Pembecik Sulama Kooperatifi'ne 1200 metre HDPE boru desteği sağlayacağız. Alet-ekipman desteği olarak da bölgemize 2 adet bizim makine ekipman desteğimiz oldu. Bugün de 5 adet makine ekipman desteği sağlayacağız. Bunun 3 adedi hamur yoğurma makinesi ve köyün ortak kullanımı için her talep açan muhtarımıza mutlaka 1 hamur yoğurma makinesi verildi. Birçok köyümüzde bizden talep edenlerin tamamı da hamur yoruma makinesi desteği aldılar. Bugüne kadar da 330 adet talep olmuş ve Mersin'de tamamını da karşıladık."

"TERTEMİZ BİR AYDINCIK İÇİN VAHŞİ DEPOLAMAYI ORTADAN KALDIRDIK"

Aydıncık'ın sadece bir tarım bölgesi değil, aynı zamanda şirin de bir turizm bölgesi olduğundan söz eden Seçer, bu ilçenin temiz olması gerektiğini dile getirerek, bölgeyi, karayı, denizi ve ormanı kirleten bazı uygulamalar olduğundan söz etti. 5 yıl önce kendisinin belediye başkanı olana kadar Gilindire Mağarası'na gidilen yolda naylon torbaların uçtuğundan ve o yol üzerinde bulunan vahşi depolama alanından söz eden Seçer, "Vahap Başkanınız geldi; 'Bunu artık durduruyoruz, burada bu vahşi depolamayı kaldırıyoruz.' dedi. Mesele paraysa, onu belediyemiz sağlar. Çöpünüzü alıyoruz, Silifke'ye kadar taşıyoruz. Onun taşıma bedelini veriyoruz. Orada bertaraf tesislerinde bertaraf ediyoruz. Yani bizim için sizlerin ve çevrenizin sağlığı, temiz bir çevrede yaşama hakkınız paradan önemli. Onun için bedelini ödüyoruz. Tertemiz bir Aydıncık için vahşi depolamayı ortadan kaldırdık" dedi. İkinci 5 yıllık görev süresinde Aydıncık'ta arıtma tesisi hayata geçireceklerini de dile getiren Seçer, "Aydıncık halkı bizim için değerlidir. Buranın insanının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacağız" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ DESTEKLERİN TAMAMI BİLİNÇLİ VE BÖLGELERE UYGUN"

Üretimin artması için fide- fidan, sulama borusu, hayvan, yem, sera ve balıkçılık gibi birçok kalemde üreticilere destek olduklarını kaydeden Seçer, göreve geldikleri günden bu yana tarımsal destekler için 125 milyon lira bütçe ayırdıklarını belirtti. Seçer, 4 yılın bütçesine yakın bir bütçe olan 119 milyon lira bütçeyi de sadece 2024 yılı tarımsal desteklerine harcayacaklarını kaydetti. Seçer ayrıca, göreve geldikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da küçük ölçekli üreticiler ile üretici kadınlara desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kooperatiflerle iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Seçer, her bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak tarımsal desteklerde bulunduklarını söyledi. Seçer, "Pasiflora, ejder meyvesi, avokado var. Özellikle avokado çok talep görüyor. Bütün bu yeni çeşitlerin pazar değeri daha yüksek. Biz, her toprakta, her iklimde olmayan bu bölge gibi mikroklima iklime ihtiyaç duyan çeşitleri vatandaşlarımıza sunduk. Onlara fide fidan desteği yaptık, üretim artsın diye. Yaptığımız destekler tamamen bilinçli ve bölgelere uygun" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİN ELLERDEDİR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işini bilen yöneticiler tarafından yönetildiğini ve emin ellerde olduğunu aktaran Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin rotası doğru rota, yolu doğru yoldur. Belediyemiz, güçlü bir belediyedir. İşini bilen insanlar, bürokratlar ve siyasetçiler tarafından yönetilir. Sizlerin emaneti bizim için önemlidir. Harcadığımız para sizlerin parasıdır. Ona halel getirmemek için geceleri uykusuz kalırız. Onun sorumluluğu omzumuzda çok ağırdır. Onu taşımak için yürek ve onurlu insanlar lazım. Vatandaşını, halkını, vatanını seven sayan insanlar lazım" diyerek ikinci 5 yılda yurttaşlarına çok daha güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

"ÖZKAN KILIÇARPA YILLARINI SİZE HİZMET ETMEK İÇİN VERECEK"

CHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa'nın bölgede çok sevilen biri olduğu belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Özkan Hocam; yıllarını çocuklarınızı eğitmek için verdi ama bu saatten sonra artık yıllarını size hizmet etmek için verecek. Ben kendisine güveniyorum ve inanıyorum. Belediye Başkanı olduğumda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ona destek olan, güç veren, bir abisi, bir arkadaşı olarak her zaman yanında olacağım. Bu da Aydıncıklılara bir sözüm olsun, 31 Mart akşamında Aydıncık'ta da Büyükşehir'de de sizlere 5 yıl daha hizmet etme imkanı bulacağız."

KILIÇARPA: "DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ BAŞKANIMIZLA GURUR VE ONUR DUYUYORUZ"

CHP Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa, Başkan Seçer'in Antalya sınırından Adana sınırına, Toroslar'dan Aydıncık'a kadar 5 yıl hiç durmadan, bıkmadan ve usanmadan hizmet ettiğini kaydetti. Kılıçarpa, "Şöyle baktığımızda Mersin'in bütün ilçelerinde, bütün semtlerinde desteklerden faydalanmayan hemen hemen hiçbir yer yoktur. Çiftçilerimizin yanında oldukları için kendileriyle gurur ve onur duyuyoruz" dedi. Kılıçarpa, 1 Nisan'dan sonra Başkan Seçer'le birlikte omuz omuza hizmet vereceklerini vurgulayarak, "Memleketimizi çok daha yaşanmaya değer bir yer kılmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Biz; 'benim ilgi alanım ziraattır' diyen bir belediye başkanımıza sahip olmaktan dolayı hepimiz çok şanslıyız" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile Aydıncık'ta 84 üreticiye toplam 2 bin 520 adet zeytin fidanı, 6 üreticiye 5 bin 100 adet lavanta fidesi, 7 yetiştiriciye güneş paneli desteği, 1 sulama kooperatifine 1200 metre boru desteği ile üreticilere 5 adet makine ekipman desteği sağlandı.

Program, konuşmaların ardından temsili dağıtım gerçekleştirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.