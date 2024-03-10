Vahap Seçer, Eğitim İş Sendikası Mersin Şubesi ile Buluştu: "Türkiye Karanlıktan Aydınlığa Çıksın. Eğitim Camiasının Temel Amacı Bu"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim İş Sendikası Mersin Şubesi ile bir araya geldi. Eğitim camiasının tüm çabasının gelecek nesilleri çağa ve dünyaya uygun olarak hazırlamak olduğuna değinen Başkan Seçer, "Türkiye karanlıktan aydınlığa çıksın. Eğitim camiasının temel amacı bu. Bizim gibi bu çerçevede düşünen yöneticilerin de temel gayreti, temel çalışması budur" dedi.

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim İş Sendikası Mersin Şubesi ile bir araya geldi. Konuşmasının başında, eğitim camiasının tüm çabasının gelecek nesilleri çağa ve dünyaya uygun olarak hazırlamak olduğuna değinen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"TÜRKİYE KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKSIN"

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle büyüyen çocuklar olsun. Daha seküler bir toplum, daha bilimi mürşit kabul eden bir akıl, bir izan olsun. Türkiye karanlıktan aydınlığa çıksın. Eğitim camiasının temel amacı bu. Bizim gibi bu çerçevede düşünen yöneticilerin de temel gayreti, temel çalışması budur."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tek amaçlarının hizmet etmek, yol ve park yapmak, sinekle mücadele etmek olmadığını kaydeden Başkan Seçer, eğitim alanına katkı sunacak çalışmaları çok önemsediklerini dile getirdi.

Belediye başkanlığının siyasi makamlar içerisinde diğer makamlardan çok farklı olduğunu dile getiren Seçer, belediye başkanlarının direkt olarak vatandaşla iç içe olduklarına dikkati çekti. Seçer, şöyle devam etti:

"BÜTÜN DEZAVANTAJLI GRUPLARIN DERTLERİ İLE DERTLENMEK ZORUNDASINIZ"

"Sadece size kanunla yüklenen görev, yetki ve sorumlulukları taşımıyorsunuz. Çocuk, kadın, yaş almış, istismara uğramış, özel gereksinimli gibi bütün kesimlerin ve bütün dezavantajlı grupların dertleri ile dertlenmek zorundasınız. Özellikle Mersin gibi küçük Türkiye hüviyetinde sosyolojiye, demografiye, sosyokültürel, sosyoekonomik yapıya sahip bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok farklı bir misyondur. Bu kentte belediye başkanı herkesi kapsayacak, kucaklayacak, diline dikkat edecek, dünya görüşü ne olursa olsun ayrımcılık yapmayacak."

Başkan Seçer, Balıkçı Barınağı'nın yapılacak projeyle AVM'ye çevrilmeye çalışıldığını sözlerine ekleyerek, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"BELEDİYE BAŞKANI, KENTİN ÇEVRE SORUNLARIYLA MÜCADELE EDEN İNSANDIR"

"Neden proje yürümüyor? Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı 'Ben buna karşı çıkarım, durun' dedi. Dava açtık, durdu. Atatürk Parkı'ndan 10 dönüm yer alacak, açık otopark yapacak. Belediye başkanı budur. Belediye başkanı işine geldi mi konuşan, görünen; işine gelmedi mi sütre arkasına saklanan insan değildir, kenti için vatandaşı için siyasi ikbalini, sağlığını, canını, malını düşünmeden öne çıkan insandır. Aynı zamanda kentin çevre sorunlarıyla mücadele eden insandır."

"EĞİTİMİN HER AŞAMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Seçer, Mersin'in her noktasındaki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde 7 bin 200 öğrencilerinin olduğunu söyledi. 4'ü faal 2'si de yakın zamanda açılacak meslek edindirme kursları olduğunu paylaşan Başkan Seçer, "Bunları çok önemsiyoruz. Eğitimin her aşamasını önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Eğitim Şubemizin bütçesini 16 kat artırmışız, bu önemlidir. Bu, sosyal politikalar bütününde aynı zamanda eğitimin de içinde olduğu bu anlayışa, bu bakış açısına ne kadar önem verdiğimizi gösterir. Ayrıca çocuklar rahat eğitim alsın istiyoruz" diye konuştu.

Kalabalık aile yapısından dolayı evlerinde rahat ders çalışamayan çocukların varlığını bildiklerini söyleyen Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"SAHİLLERİ HALK İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTEDİK"

"'Okuma Salonu sayılarını arttıralım' dedik. Kongre Merkezi'nde 1 okuma salonu vardı. Önce orayı genişletmekle başladık. Üzerine 11 adet yaptık. Çok görünür olduğu için herkes sahildeki yeni nesil kütüphanemiz Adres Okuma Salonu'nu biliyor. Biz aslında orayı bir mesaj olsun diye yaptık. Onu alıp bir başka tarafa yapardık. Sahilde yapmamızın nedeni; oranın yeri belediyeye ait restorandı. Bir restoran projesi vardı. Sökelim atalım, siyasi bir anlayış mesajı verelim, dedik. Bu sahilleri herkes rant için düşünür ama biz halk için düşündüğümüzü göstermek istedik. Çocuklarımızın da hakkı."

ÖĞRENCİYE 3 ÇEŞİT YEMEK 10 TL

Başkan Seçer, yeni nesil kütüphane Adres Okuma Salonu'nun yaklaşık 45 bin üye öğrencisi olduğunu söyledi. Seçer ayrıca öğrencilere ücretsiz sıcak çorba ve mobil kafe ile 3 çeşit yemeği 10 TL'ye alma imkanı da verdiklerini kaydetti.

Sahile ikinci bir Okuma Salonu yapmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Seçer, projeyi şöyle anlattı:

"SEÇİMDEN SONRAKİ YIL SAHİLE İKİNCİ YENİ NESİL KÜTÜPHANEYİ DE YAPACAĞIZ"

"Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton Otel arasında bir bölüm var. Bakanlıkla bir imza yüzünden tartışmaya girdik. Onu da çözmek üzereyiz. Umarım seçimden sonra bir yıl içerisinde sahildeki ikinci yeni nesil kütüphaneyi de yapacağız. Bunun gibi 11 tane daha yeni nesil kütüphanemiz var. Büyükşehir'in projeleri kes yapıştır, klişe birkaç proje değil, tamamen Mersin'e uygun, Mersin'in taleplerine, ihtiyaçlarına dengelerine uygun her alanda yaptığımız projeler bu şekilde."

Başkan Seçer, Mersin'de öğrencilerin ulaşım ücretinin 1 TL olduğunu ve Türkiye'de örneği olmadığını da sözlerine ekledi.

Eğitim ve Öğretimi Destekle Kurs Merkezleri'nin Mersin'in her noktasında olduğunu ve başarı oranlarının çok yüksek olduğunu hatırlatan Başkan Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Her yerde var ve tertemiz. Bizim güvencemizde. Böylelikle toplumun kılcal damarlarına girebiliyorsunuz. Çarşıda, pazarda öğrenci velileriyle karşılaşıyorum ve öyle tablolar yaşıyorum ki çok duygulandığım oluyor. Bu insanlara nüfuz etmek, onlara doğruyu anlatmak, onlara çemkirmeden bizim dünya görüşümüzün ne amaçladığını göstermek önemli. Eğitim bunun için çok iyi bir araç. Bir çocuğun eğitimi bir anne için çok önemli. Hele kimsesiz, hele yoksul bir ailenin çocuğunun eğitimi bir anne için her şeyden önemli."

Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarının akılcı bir şekilde ve doğru hizmetlerle kullanıldığının altını çizen Seçer, şunları dile getirdi:

"BU SEÇİMLERDE KİMSE PARTİMİZİ SORMADAN MEMNUNİYET DUYDUĞU İÇİN BİZE OY VERECEK"

"Yeter ki akılcı, art niyetli kullanılmasın; çaldırılmasın, çalınmasın. Kaynağımız var. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en saygın belediyelerindendir. Ben çökmüş bir mali tablo devraldım ama şu anda Metro ve dış finans yatırımları için; saygı duyulan, uluslararası kredi derecelendirme kurumlarından rapor alıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları nezdindeki notu, Türkiye notunun üzerindedir. Bizim finans tablomuz böyledir. Çünkü geliri iyidir, akıllı kullanır. İsraf etmeyin her şeye yeter. Hizmet dediğiniz zaman eşitlik, adalet olacak. Her şeyden önemlisi biz adaletli bir yönetim anlayışıyla hizmet yaptık. Partisini sormadan herkese hizmet yaptık. Ben eminim ki bu seçimlerde kimse partimizi sormadan bu hizmetlerin karşılığı olarak, memnuniyet duyduğu için bize oy verecek. Onun için çok rahatım. İlçelerde de bazı stratejik yerler var. Orada da başarılı olacağız."

Seçimlerde sandık güvenliğinin çok önemli olduğunu belirten Seçer, şunları aktardı:

"TÜRKİYE GENELİNDE SANDIĞA GİREN İRADENİN TUTANAKLARA YANSIMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Birçoğunuz sandıklarda görev alacaksınız. Birçok öğretmenimizin bu konuda başat rol oynayacağını biliyoruz. Belki Mersin bu açıdan da faydalı ama Türkiye genelinde sandığa giren iradenin tutanaklara yansıması da çok önemli. Yoksa bütün emekleriniz boşa gidiyor, iradeniz çalınıyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Buna da müsaade etmeyecek olan sandık başındaki sandık sorumluları, görevlileri ve siyasi partilerin müşahitleri, temsilcileridir. Oradan da ciddi, disiplinli bir çalışma anlayışıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuç itibariyle de başta Mersin'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında bizim anlayışımızın kazanacağına inanıyorum."

"MERSİN'İ GERÇEKTEN ÇAĞDAŞ, LAİK BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin de Mersin'de çalışmalarını yürütürken Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve bu değerlerle yola çıktıklarını söyledi. Okullarda çok ciddi problemlerle karşılaştıklarını ve bunlarla mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine oldukça desteği olduğunu paylaşan Tekin, "Bizim mücadelemizde, Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda olduğunu gösteriyor. Burada, Mersin'de bir bütün olmaya çalışıyoruz. Mersin'i gerçekten çağdaş, laik bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sendika üyesi öğretmenler, Seçer'e talep ve sorularını yöneltti, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla da teşekkür etti.