Vahap Seçer\'in Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı… Seçer: "Çalmadık, Çaldırmadık, İsraf Etmedik"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açıldı. Başkan Seçer, "Hiçbir caddemizde su baskını tehlikesi kalmadı. Hepsinin yağmur suyu altyapısını yaptık. Parayı nereden bulduk? Düşündük, akıllıyız, fikirliyiz, çalmadık, çaldırmadık, israf etmedik, hepsini yetirdik. Şimdi Mezitli'nin imarını bitirdik. Mezitli'de eski, asbestli ve sağlığa aykırı boruları tamamen değiştiriyoruz. Yaklaşık 1 milyarlık bir proje. Altyapıya giriyoruz ve altyapıyı bitirdikten sonra tertemiz borulardan içme suyunu alacaksınız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer'in Mezitli Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Başkan Seçer, merkezi CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ve Mezitli halkıyla birlikte açtı.

Konuşmasına açılış törenine gelen coşkulu kalabalığı selamlayarak başlayan Başkan Seçer, siyasetçilerin güzel ve etkili konuşmalar yaptıklarını ancak bazılarının sözlerinin havada kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"ÇALMIYOR, ÇALDIRMIYOR, İSRAF ETMİYORUZ"

"Bunu hep söyleriz, 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' Siyasetçi güzel konuşur, güzel etkiler ama her güzel konuşan da tarlada izi olan değildir. Biraz havada kalır, boşta kalır. Biz hem güzel konuşuruz, hem tarlada izimiz var, halkta yerimiz var. Dik duvar yıkılmaz, doğru kalır. Dürüst, çalışkan insanlar kazanır. Biz de çalışıyoruz. Biz de vatandaşımıza karşı samimiyiz, dürüst davranıyoruz. Kulağımıza geliyor, Cumhur İttifakı'nın mensupları iyi niyetli meclis üyeleri 'Büyükşehir Belediye Başkanı bu parayı nereden buluyor? Bu kadar hizmet yapıyor, biliyoruz. Meclisleri görüyoruz, borç var, harç var, birçok yatırımlar var, darphanesi yok, para da basmıyor' diyorlar. Biz parayı çalmıyor, çaldırmıyor, israf etmiyoruz. Onun için bu para bereketli, onun için bütün Mersin'e yetiyor. Bu şekilde de devam edecek."

CHP'li hiçbir belediye başkan adayının kimsenin arkasına sığınmadığına dikkat çeken Başkan Seçer, her birinin 'özne' konumunda olduğunu kaydetti. Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"ÇIKAN ADAYLAR BİZE İCRAATTAN BAHSETSİN, BİR DİĞERİNİ KARALAMASIN"

"İstanbul'u, Ankara'sı, Adana'sı, Mersin'i, Hatay'ı, Antalya'sı, Aydın'ı; hiçbir adayımız kimsenin arkasına sığınarak büyükşehir seçimlerine gitmiyor. Kendileri bir özne, belediye başkanlıklarında başarısı var. Mersin'de rakibimize bakalım. Belediyecilikte bir özne mi? Tanıyan var mı? Başarısını bilen var mı? Yok. Geçen dönemde Mezitli'den aday olmuş, daha sonra milletvekili adayı olmuş. 2 milletvekili 1'e düşmüş değil mi? Hükümete sığınıp 'Bizi seçin. Hükümet biziz. Biz bütün imkanları alacağız. Bunu engelliyoruz ama tutamıyoruz. Pencereyi kapatıyoruz bacadan giriyor, bacayı kapatıyoruz kapıdan giriyor, bir yer buluyor' diyor. Bunlarda böyle bir özgüven yok. Onun için biz birbirimize sımsıkı bağlı olursak bu özneler sizi başarıdan başarıya götürecektir. Güneş balçıkla sıvanmaz, gerçek budur. Vatandaşlarımız 'Boş konuşmaya karnımız tok. Çıkan adaylar bize icraattan bahsetsin bir diğerini karalama değil. Yeni ise ne yapacağını söylesin. Mevcut ise ne yaptığını, ne yapacağını söylesin' diyor. Biz hem ne yaptığımızı hem ne yapacağımızı söylüyoruz. Bizde malzeme çok."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mezitli ilçesi sınırlarında önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Seçer, sahilde bulunan Adres Okuma Salonu'ndan söz ederek, şunları dile getirdi:

"BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ HALKTIR"

"Mezitli şanslı. Örneğin dünyanın en güzel okuma salonu Mezitli'de. Şanslısınız gençler. Dünyanın en konforlu, en güzel okuma salonu, Aksini iddia eden varsa çıksın. Belediyecilikte belediyeciliği cazip hale getiren ranttır. Ama bizim belediyeciliğimiz halktır, halk. Halka açtık sahilleri, ranta değil. Dünyanın en güzel restoranını yapmadık sahile, halka açtık. Çocuklarımız gitsin orada eğitim öğretim görsün, onların da hakkı dedik. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik bu olsa gerek."

Evde Bakım Hizmeti'nden, öğrencilere otobüs ücretlerinin 1 TL olmasına, çamaşırhaneden mahalle mutfaklarına kadar Büyükşehir'in hizmetlerinden bazılarına da sözlerinde yer veren Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Bu hizmetlerin başka bir örneği yok. Ama Mersin'de var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili, Atatürkçü bir belediye başkanı var. Biz Atamızın izinden gidiyoruz. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir', 'Geleceğimiz, gençlerin elindedir', 'İstikbal gençlerdedir.' Bizim felsefemiz budur. Eğitime önem veriyoruz. Biz eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Vatandaşlarımız çocuklarının eğitimini önemser. Dişinden tırnağından arttırır, yemez, çocuklarına yedirir okula gönderir. Bu çocuklar iyi okullara gitsin. 27 eğitim merkezimiz var. Öyle sadece merkezde göstermelik, günü kurtarmak için değil. 7 bin 200 öğrenciden bahsediyorum. Bir anne baba çocuğunu bir dershaneye gönderse 40-50 bin TL. İşte sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı, Mersin Büyükşehir Belediyesi bunu sağlıyor. Biz dezavantajlı mahallelerde dershaneler açtık. Çünkü okumak o çocukların da hakkı. Parası olan çocuğunu gönderebiliyor da olmayan göndermesin mi? O çocuk ne yapacak, bakıp bakıp komşusunun çocuğuna mı imrensin? İşte o zaman devlet ortaya çıkar. İşte onun için belediye var, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı var."

Konuşmasının devamında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ) Mezitli ilçesinde yaptığı, yapmakta olduğu ve yapacağı çalışmalar hakkında katılımcıları aydınlatan Seçer, şu bilgileri verdi:

"MEZİTLİ'DE ESKİ, ASBESTLİ VE SAĞLIĞA AYKIRI BORULARI TAMAMEN DEĞİŞTİRİYORUZ"

"Hiçbir caddemizde su baskını tehlikesi kalmadı. Hepsinin yağmur suyu altyapısını yaptık. Parayı nereden bulduk? Düşündük, akıllıyız, fikirliyiz, çalmadık, çaldırmadık israf etmedik, hepsini yetirdik. Şimdi Mezitli'nin imarını bitirdik. İmar yoksa yol, altyapı, kanalizasyon, içme suyu, üstyapı yok. Hiçbir şey yok imar yoksa. Ev, iş yeri, fabrika yapamazsın. Ama biz imarı da bitirdik. Fındıkpınarı Yaylası'na giden vatandaşlarımız var bu bölgede ve içme suyu sorununu çözdük. MESKİ'nin toplamda, tamamlanan, devam eden projeleri yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırımları var. İhalesini yeni bitirdik. Avrupa Birliği kredisi. Tüm içme suyu şebekeleriniz tarihe karışıyor. Mezitli'de eski, asbestli ve sağlığa aykırı boruları tamamen değiştiriyoruz. Yaklaşık 1 milyarlık bir proje. Altyapıya giriyoruz ve altyapıyı bitirdikten sonra tertemiz borulardan içme suyunu alacaksınız."

Cengiz Topel, Vatan Caddesi ve Yedi Kardeşler'de açmış oldukları bulvarlar hakkında bilgi veren Seçer, durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Farklı partilerin adaylarını arayarak başarı dileğinde bulunduğundan da söz eden Seçer, şöyle konuştu:

"VAHAP SEÇER SEÇİMİ TARİHİ BİR FARKLI KAZANACAK"

"Demokratik bir mücadele içerisindeyiz. Ne diyoruz? Biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyız. Ama bakın burada al bayrağımızı simgeleyen ay yıldız var. Şu anda ben belediye başkanıyım. Biz herkesin oyunu istiyoruz. Çok güzel işler yapacağız. Seçimi kazanacağız. Mezitli'de Ahmet Serkan Tuncer de kazanacak, çok büyük bir oy oranıyla kazanacak. Mersin'de Vahap Seçer kazanacak, tarihi bir farklı kazanacak. Bu iddiayı da buradan ortaya koyuyoruz."

CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer de Mezitli'yi çiftçisi, genci, esnafı ve emeklisi ile hep beraber kazanacaklarından söz ederek, beraber yöneteceklerini vurguladı. Tuncer, şunları söyledi:

"40 MAHALLENİN 40'INA EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

"Gece gündüz demeden çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Herkese eşit hizmet anlamında sadece 1-2 mahalleye değil, 40 mahallenin 40'ına eşit hizmet götüreceğiz. Çiftçinin zorlandığı her anında yanında olacağız. Esnafımızın her derdine en önce biz koşacağız. Emeklinin rahat geçinmesi için elimizden ne geliyorsa bizler yapacağız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını huzur içerisinde yaşamamızı sağlayacağız. Mezitli'yi sizlerin desteğiyle Mersin'in parlayan bir yıldızı, Türkiye'de örnek gösterilen bir kent haline getireceğiz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'e katkıları hiçbir zaman tartışmaya açık bile değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Bu güzelliğe güzellik katmak için bir oy Büyükşehir'de Vahap Seçer Başkanıma, bir oy da şahsıma istiyorum."