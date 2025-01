Vali Çiçek\'ten Gazetecilere Kutlama

Yerel

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek'in mesajı şu şekilde:

"Gazetecilik, vatandaşlarımızın gerek yakın gerekse uzak çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi almalarını sağlamak, gerçekleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna ulaştırmak için mücadele eden ve bu mücadeleyi vazife şuuruyla meslek ilkelerinden ödün vermeden yapan çağımızın en önemli mesleklerinden biridir. Gazetecilerimiz, bilginin önemimin her geçen gün artığı günümüz dünyasında kamuoyuna doğru, güvenilir ve eksiksiz bir şekilde haber ve bilgi akışını sağlamak için ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilik anlayışı ile mesai merhumu gözetmeksizin her şartda mesleklerini icra etmektedirler. Kayseri'de görev yapan gazetecilerimiz, ilimizde yürütülen hizmetler hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirmekte, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü olmakta ve ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." - KAYSERİ