Van Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi: "Muhalif Belediyelere İller Bankası Kredi Vermiyor" - Son Dakika
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Van Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi: "Muhalif Belediyelere İller Bankası Kredi Vermiyor"

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Van Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi, "Ankara’ya gidip temaslarda bulunmamıza rağmen herhangi İller Bankası'ndan bizlere kredi sağlanmadı. Krediler sağlanmadığı zaman işlerde, çalışmalarda aksamalar oluyor. Bu da çifte standart olduğunun bir göstergesi seçime bir ay kala bizden önceki yönetime 50 milyon kredi hiç sorgulamadan verilirken bizim proje sunmamıza rağmen bize bir türlü kredi sağlanmadı. Bu da muhalif olan belediyelerin ne kadar zor duruma sokmak istediklerini, halkla karşı karşıya getirip hizmet yapılmadığı anlayışını geliştirmek için yapılan genel bir politikadır" dedi.

20.10.2024 13:39  Güncelleme: 17:19
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Edremit BelediyeEş Başkanı Cemil Komi, " Ankara'ya gidip temaslarda bulunmamıza rağmen herhangi İller Bankası'ndan bizlere kredi sağlanmadı. Krediler sağlanmadığı zaman işlerde, çalışmalarda aksamalar oluyor. Bu da çifte standart olduğunun bir göstergesi seçime bir ay kala bizden önceki yönetime 50 milyon kredi hiç sorgulamadan verilirken, bizim proje sunmamıza rağmen bize bir türlü kredi sağlanmadı. Bu da muhalif olan belediyelerin ne kadar zor duruma sokmak istediklerini, halkla karşı karşıya getirip hizmet yapılmadığı anlayışını geliştirmek için yapılan genel bir politikadır" dedi.

Van Edremit Belediye Eş Başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi kentteki basın temsilcileri ile bir araya gelerek belediyenin 6 aylık sürecini değerlendirdi. Edremit Seyirtepe Terası'nda gerçekleşen buluşmaya çok sayıda yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Muhalif belediyelere İller Banka'sı kredi vermiyor"

Eş Başkan Cemil Komi şunları söyledi:

Belediye devlet kurumlarından biri eğer kurumlar arasında bu kadar ayrımcılık ve ötekileştirme yapılıyorsa burada problem var. Eğitim Destek Programı (ESEM)'ler var mesela. Seçimlerden önce 'DEM Parti geldiğinde ESEM'leri kapatacak öğrencileri yarı yolda bırakarak mağdur edecek' diyerek propaganda yapıyorlardı. Bu projeyi sahiplendik ama geldiğimiz aşamada öğretmenlerin modüllerini kapatan, desteğini çeken ve defalarca talep etmemize rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından olumlu bir geri dönüş olmadı. Önümüze engeller bırakıldı. Engelli insanların eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Merkezi'nin araçları çekildi. Burada da eğitmen modülleri kapatıldı. Kent merkezindeki Taş Bina, bizim olmasına rağmen baskıyla elimizden alındı. SGK borçları, vergi borçları da yine bizi zorlayan konular arasında."

Komi, önceki dönemde yapılan borçlanmalara dikkat çekerek, "Seçime bir ay kala 50 milyon TL kredi çekilmiş ve bunun bize faizlerle beraber maliyeti 104 milyon TL. Kredilere ödediğimiz para buranın alt yapısına harcayacağımız paraydı. Özel bankalarla görüşmemize rağmen kredi alamıyoruz. Özel bankalar İller Bankası'ndan teminat mektubu almamız gerektiğini söylüyor ancak şu an muhalif belediyelere bu mektup verilmiyor. Proje bile versen Van'da şu anda hiçbir muhalif belediye İller Bankası'ndan bir kuruş kredi alamıyor" dedi.

Eş Başkan Rabia Başak Koç ise "Gün geçtikçe ölüm haberleri, uyuşturucu kullananların haberleri artıyor. Birileri buna engel olamıyor. Bizim yapabileceğimiz mahallelerde özellikle uyuşturucuya dair eğitim ve seminerler vermek" dedi.

"Bize hiçbir dönüş yapılmadı"

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Eş Başkanlar şu şekilde konuştu:

Eş Başkan Rabia Başak Koç: "Geldiğimiz gün yanı 2024'te Eğitim Destek Programı (ESEM)'ler de hocalar geri çektirildi ve kapatıldı. Defalarca Milli Eğitime görüş talebinde bulunduk fakat bize hiçbir dönüş yapılmadı. ESEM'ler etüt merkezleri olarak devam ediyor. Daha önce 400 kişi eğitim görürken şu anda sayısı düşen öğrencilere ancak etütlerini yapabilecekleri merkezler olarak kullanabiliyoruz. Umarım yeniden ESEM'leri açtırır yoksul ailelerin çocuklarının orada ders görmelerine vesile oluruz."

Eş Başkan Cemil Komi: "Yaklaşık 7 aydır görev başındayız. Bu 7 ay içerisinde dönem dönem resmi yazılarla Ankara'ya gidip temaslarda bulunmamıza rağmen herhangi İller Bankası'ndan bizlere kredi sağlanmadı. Krediler sağlanmadığı zaman işlerde, çalışmalarda aksamalar oluyor. Bu da çifte standart olduğunun bir göstergesi seçime bir ay kala bizden önceki yönetime 50 milyon kredi hiç sorgulamadan verilirken bizim proje sunmamıza rağmen bize bir türlü kredi sağlanmadı. Bu da muhalif olan belediyelerin ne kadar zor duruma sokmak istediklerini, halkla karşı karşıya getirip hizmet yapılmadığı anlayışını geliştirmek için yapılan genel bir politikadır. Biz artık özkaynaklarımızla yaratmak istediğimiz çalışmalar sonucunda burada genel imkansızlıklarla işlerimizi yürütüyoruz. Daha çok vizyonel projeler, alt ve üst yapı çalışmalarını yürütebilmemiz için iller bankasının bu kredileri bizlere sağlaması gerekiyor. Özel bankalarda sadece teminat mektubu göstermediklerini görüyoruz bu da bizleri çalışma anlamında zor durumda bırakıyor. Bizim amacımız burada herkese eşit mesafede olunmasıdır. Herkesin hakkı neyse onun verilmesidir. Bizden önceki yönetime seçime bir ay kala krediler verilirken bizden bu kredi olanaklarını kısmalarını çifte standart olduğunu değerlendiriyoruz."

"Van Gölü siyaset üstü bir sorundur"

Van Gölü'nün korunmasının siyaset üstü bir durum olduğunu vurgulayan Komi, "Van Gölü dediğiniz zaman herkesi kapsayan bir durum, siyaset üstü bir sorundur. Ama Van Gölü kuruma eylemi toplantıları Tatvan ve Bitlis'te yapılırken Van Gölü havzasında bulunan DEM Belediyelerinin çağrılmaması, bunları dışlamak siyaset dışına itmek anlamındadır. Bugün Van'da 14 belediyenin 14'ünü DEM'li başkanlar kazanmışsa bunu da kimse görmemezlikten gelemez. Bugün Van Gölü etrafında bulunan tüm belediyelerin bu toplantılara katılma ve söz kurma hakları vardır. Yarın Van Gölüne akıtılan atıkların yapılan projelerde herkesin burada fikir ve katkı sunması gereken bir yerde noktada olmamız gerekir. Bu yapılırsa ancak Van Gölü korunabilir ve havza geliştirilebilir. Diğer şekilde birkaç kişiyle Van Gölü'nü kurtaramazsınız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi: 'Muhalif Belediyelere İller Bankası Kredi Vermiyor' - Son Dakika

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