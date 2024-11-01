Veli Ağbaba: "Malatya'da ve Türkiye'de de Hukukunuzu Savunmaya Devam Edeceğim"

Yerel

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'Babalar Sözünü Tutar' sloganıyla ikincisini gerçekleştirdiği konsere; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldığı için katılamayınca gönderdiği bir video mesaj ile gençlere seslendi. Ağbaba, "Bugün maalesef aranızda değilim. Esenyurt'ta maalesef halkın iradesine karşı yapılan bir operasyonla görevden alınan belediye başkanımızın iradesinin yanında yer alacağım. Malatya'da ve Türkiye'de de hukukunuzu savunmaya devam edeceğim" dedi.

Milletvekili Ağbaba, 'Babalar sözünü tutar' sloganıyla milli bayramlarda Malatyalı gençlere konser sözünü yerine getirdi. 19 Mayıs'ta Gripin grubunu Malatyalılarla buluşturan Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medyasından "Hangi sanatçıyı Malatya'da görmek istersiniz" anketinde en çok istenen isim olan Semicenk'i gençlerle bir araya getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen konsere katılmak için Malatya'ya gelen Veli Ağbaba, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası İstanbul döndü. Konserde gençlerle bir araya gelemeyen Ağbaba, çektiği videoyla alanı dolduran binlerce gence seslendi. Ağbaba, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını yürekten kutluyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi" sözleriyle başladığı konuşmasında, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatyalıların en çokta gençlerin isteğiyle Malatya Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldum. Seçimde kazanmayı umuyordum ve sizlere hizmet etmeyi çok istiyordum. Özellikle çocuklara ve gençlere hizmet etmek istiyordum ancak Malatyalıların iradesine de saygı duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Ben seçimi kaybettim ama gençlerin gönüllerini kazandım"

Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Şehrimiz depremde yerle bir oldu. Maalesef Türkiye kamuoyunda sanki Malatya'da deprem yaşanmamış duygusu hakimken kentimizin deprem yaşadığını daha fazla çalışarak her yere duyurdum. Dedim ki; 'Malatya'da sadece binalar yıkılmadı, sadece ilçe ve beldelerimiz yok olmadı. Maalesef Malatya'da moraller ve umutlarda yıkıldı'. Gençlere seçim sürecinde söz verdim, 'Yıkılan kenti ayağa kaldırmak görevimiz ama gençlerimizin ve Malatyalının moralini yükseltmek benim temel görevim olacak' dedim. Milli bayramlarda gençlerin istediği sanatçıları Malatya ile buluşturacağımı söyledim. İlkini Gripin konseriyle yaptık, yine sözümüzde duruyoruz, herkesin çok sevdiği Semicenk'i Malatyalı gençlerle buluşturuyoruz çünkü babalar sözünü tutar. Sözümü tutuyorum, bundan sonrada tutmaya devam edeceğim. Ben seçimi kaybettim ama gençlerin gönüllerini kazandım, onları birleştirdim. Ülkücüsü milliyetçisi, muhafazakarı solcusu çocukların ve bütün gençlerin kalbini kazandığımı biliyorum. Bu benim için seçim kazanmaktan daha da değerli. Sizlere hizmet etmeye, sizler için çalışmaya devam edeceğim. Hiç kimse 'Malatya sahipsiz' demesin. Veli Ağbaba gece gündüz demeden sizlere hizmet etmeye, sizlerin dertlerini dillendirmeye devam edecek. Sizlerin sesi soluğu olmayı sürdüreceğimin sözünü veriyorum. Malatya tarihi bir günü yaşıyor. On binlerce insan burada buluştuk, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

"Esenyurt'ta seçimi kaybedenler halkın iradesine saygı göstermediler"

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak, yerine kayyum atanmasına tepki gösteren Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün maalesef aranızda değilim. Esenyurt'ta maalesef halkın iradesine karşı yapılan bir operasyonla görevden alınan belediye başkanımızın iradesinin yanında yer alacağım. Malatya'da ve Türkiye'de de hukukunuzu savunmaya devam edeceğim. Biz, halkın iradesine karşı saygılıyız. Demokrasi sadece kazananların iradesine saygılı olmak değil esas demokrasi kaybedince de demokrasinin ve milletin iradesine saygılı olmaktır. Maalesef bugün İstanbul Esenyurt'ta seçimi kaybedenler bu iradeye saygı göstermediler. 2019'da Ekrem İmamoğlu'na seçim tekrarlatanlar halkın iradesine karşı meydan okumaya çalışıyorlar. Sizlere söz verdim; hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin hakkını, hukukunu savundum, savunmaya devam edeceğim. Bu nedenle bugün Esenyurt'tayım. Dün Malatya'ya geldim, sizlerle buluşmanın ve kucaklaşmanın heyecanını yaşıyordum ama birileri bizlerin buluşmasına izin vermedi."

"Torpilin olmadığı, liyakatin esas olduğu bir dönemi yaratmak zorundayız"

Alanı dolduran binlerce gence de seslenen Ağbaba, "Sevgili gençler sınav kapılarında, mülakatlarda, Ankara'da dayınız yok diye elendiğinizi biliyorum. Torpilin olmadığı, liyakatin esas olduğu bir dönemi yaratmak zorundayız. O nedenle gençlerimiz için güçlü bir şekilde; 'gençlerimiz için mülakat değil liyakat' diyoruz. Maalesef gençlerimizin üçte biri işsiz durumda evlerinde bekliyor. Türkiye'de 6 milyon genç ne okuyabiliyor ne çalışabiliyor. 'Ev genci' denen bir deyimi oluştu. Gençlerin umudunun Malatya'da arttığı, yurt dışına gitmek istemediği bir iklimi yaratmak zorundayız. Bunun için çalışıp, çabalayacağım" dedi.

Milletvekili Ağbaba'nın konuşmasının ardından Semicenk sahne aldı. Gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Semicenk'in şarkılarına eşlik etti.