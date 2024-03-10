Yerel

Yeni dönemde Yıldırım için fazlası var

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.

'Yeni Dönemde Yıldırım İçin Fazlası Var' sloganıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ferhat Daysalı, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. 2019 yılından bu yana sokakları erguvan kokan Yıldırım için canla başla çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu şehrin en temel ihtiyaçları için her alanda ciddi hamleler yaptıklarını ve projeler geliştirdiklerini söyledi. Yıldırım'ı Uludağ'ın eteklerine kurulmuş, derelerle, vadilerle bezenmiş bir kent olarak gördüklerini aktaran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim bir Yıldırım tasavvurumuz var. Bu şehir ki mayası gönüller sultanı Emir Sultan tarafından yapılmıştır. Yıldırım Beyazıt Han'ın cesaretini, Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve Emir Sultan'ın manevi şahsiyetini kendimize rehber edindik. Kapıları bereketle açılan sıcacık yuvalara, çocuklarımızın geleceğini inşa eden mekanlara, kadınlarımızın emeklerini destekleyen imkanlara ve her bir insanımızın kendini değerli hissettiği bir Yıldırım'ı inşa etmeye çalıştık. Çünkü Yıldırım değerlerin şehridir dedik. Yıldırım'ı yeşiliyle, tarihiyle, yaşayan mekanlarıyla ve güçlü insan kaynağı ile böyle tasavvur ettik. Bu kadim şehir için daha yapacak çok işimiz, birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Şimdi Yıldırım için fazlası var" dedi.

"Parlayan bir marka şehir inşa edeceğiz"

Gelecek dönemde hayata geçirecekleri tüm projeler ve hizmetler ile parlayan bir Yıldırım inşa edeceklerini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, imardan ulaşıma, kültür sanattan eğitime, yeşil alanlardan turizme kadar tüm projelerde insan odaklı Yıldırım yaklaşımını ön planda tutacaklarını belirterek, "İnsan odaklı anlayışımızı yönetimde de sürdürüyoruz. Bir zincir halinde ilerleyerek her bir halkamızın bu şehre değer katacak birer unsura dönüşmesini sağlıyoruz. Bunu tek başımıza değil bu şehirde yaşayan aziz Yıldırımlıların katkısı ile başaracağız. Bu şehri dönüştürmek ve geliştirmek yalnızca kentsel dönüşüm çalışmaları sağlamak ile ilgili değildir. Şehre bir ufuk koymayı gerektirir. Şehrimiz eğitim ile parlasın diye kültür yaşam merkezleri ve yeni uyumayan kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Gençlerimizde bu kütüphanelerde çalışıp nice başarılara imza atmaya gayret edecek. Birlikte çalışacağız ve bu Yıldırım eğitim ile parlayacak. Tam donanımlı spor komplekslerine yenilerini ekleyeceğiz, şehrimiz kupa ve madalyalar ile parlasın diye spora gönül vermiş her bir hemşehrimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. Gençlerde azimle ve kararlılıkla antrenmanlara katılıp bu şehre yeni başarılar kazandırmak için alın teri dökecekler. Kadınlarımıza da çok görev düşüyor. Bu şehri marka bir değer yapmak için yeni kooperatifler açmaya devam edeceğiz. Onlar da burada üretime destek olacak ve marka değeri kazandıracak coğrafi işaretli ürünlere imza atacak. Hep birlikte parlayan bir marka şehir inşa edeceğiz. Yıldırım'ı dirençli şehirleşmeyle, ulaşımıyla, teknolojiyle, tarih ve turizmle, kültür ve sanatla, yeşiliyle ve doğasıyla, sağlık ve sporuyla, yaşam alanlarıyla, sosyal belediyecilikle parlayan bir tasavvurla hareket edeceğiz" diye konuştu.

40 bin tapu

Yıldırım'ın temel önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu problem çözülmeden kentsel dönüşümün sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Yıldırım Belediyesi olarak imar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, Yıldırım'da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Bu minvalde imar uygulamalarımıza başlayarak, 15 bin hak sahibine tapularını teslim ettik. Kısa süre içerisinde bu sayıyı 40 bine çıkaracağız son aşamadayız. Yaptığımız imar uygulamaları bugün belki tam anlamıyla görülmüyor olabilir. Ancak, mülkiyet problemini ortadan kaldıran, özellikle ilçemizin riskli alanda yeni ve güvenli yaşamın önünü açan imar ve plan uygulamaları bu şehir için adeta sessiz bir devrimdir. Bu uygulamalar ile 68 bin metrekare spor alanın, 36 bin metrekare sağlık alanını, 680 bin metrekare yeşil alanını, 93 bin metrekare sosyal ve kültürel alanı, 78 bin metrekare cami alanını ve 250 bin metrekare okul alanını bedelsiz olarak ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

30 bin konut hedefi

Yıldırım'da süregelen plansız büyüme ve çarpık yapılaşmanın beraberinde getirdiği sorunları ortadan kaldırmanın tek yolu kentsel dönüşüm olduğunu aktaran Yılmaz, "Güvensiz, sosyal alanları ve ulaşım aksları yetersiz bölgelerimizi, güvenli konutlar, yaşam standartları yüksek, ulaşım ağı gelişmiş, ortak kullanım alanları ile desteklenmiş, yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Mevlana Mahallesi ilk etapta hemşehrilerimiz dün anahtarlarına kavuştu. Çınarönü, Mimarsinan, Ulus ve DavutkadıMahalleleri'nde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz imar planı uygulamaları sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin bölgemizde gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 9 noktada katlar hızla yükseliyor. Şu anda proje çalışmaları devam eden 5 kentsel dönüşüm projemiz, önümüzdeki dönem için özel sektöre destek vereceğimiz 4 dönüşüm projemiz var. Kentsel dönüşüm projelerimizi yalnızca bu projelerle değil, gönüllülük ile tüm ilçemizde gerçekleştireceğiz.Hedefimiz, yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 30 bin konutu dönüştürerek hemşehrilerimizi bu güvenli şemsiye altına almaktır. İlçemize Kentsel Dönüşüm Uzlaşma ve Arabulucuk Ofisi ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kazandıracağız. Yine Kent Estetiği ve Kentsel Tasarım Rehberi oluşturacağız" dedi.

Alışveriş merkezi müjdesi

Belediyeciliği altyapı ve yol yapmaktan ibaret gören klasik anlayışı kabul etmediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Spor merkezlerinden kütüphanelere, pazar yerlerinden sağlık merkezlerine hemşehrilerimizin yaşam konforunu artıracak tesisleri Yıldırım'a kazandırıyoruz. Hem kamu kurumlarımızın hem de hayırseverlerimizin de desteğini alarak Yıldırım'ı geleceğe taşıyoruz. Yıldırım'ın ilk alışveriş merkezi olan Kaplıkaya Sosyal Yaşam ve Alışveriş Merkezi'ni ilçeye kazandırıyoruz. İlçemizin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandıracak Duaçınarı Kültür ve Kongre Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Sosyal destek hizmetlerimizi tek merkezden daha etkin bir şekilde yürütmek için Yıldırım Sosyal Destek Merkezi'ni Yıldırım'a kazandırıyoruz. Yıldırım Hayvan Barınağı'nı sil baştan yeniliyoruz. Can Dostlar Pati Parkı'nı, Up Kafe'yi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ni, Yavuzselim ve Hacivat Kütüphane ve Gençlik Merkezleri'ni, Aşık Sümmani Kültür Merkezi'ni, 11 adet modern kapalı pazar alanını, 5 adet aile sağlık merkezini hizmete açacağız" dedi.

Şehirlerin marka değerlerinin en ön önemli göstergelerinden birisinin kişi başına düşen yeşil alan miktarı olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Daha göreve geldiğimiz gibi Yıldırım'a kişi başı bir metrekare yeşil alan kazandırmayı taahhüt ettik. 663 bin metrekareye tekabül hedefimize kısa süre içerisinde ulaşınca bu sefer hedefimizi 1,5 milyon metrekare olarak güncelledik. Bugün itibari ile bunun 1 milyon 200 bin metrekaresini tamamladık. Önümüzdeki dönem Hünkar Korusu, Cumalıkızık Manej Alanı, Zeyniler Seyir Terası, Yıldırım, Küreklidere, Değirmenönü Orman Parkları'nı, Şirinevler ve Deliçay Kent Parkları'nı, Fevziye Parkı'nı ve Yıldırım Çocuk Köyü'nü, onlarca mahalle parkını ilçemize kazandıracağız. Dere ıslah çalışmaları gerçekleştireceğiz. Enerji Verimliliği Ofisi ve Güneş Enerji Santrali'ni Yıldırım'a kazandıracağız" sözlerini kaydetti.

Teknoloji yatırımları

Yıldırım'a kazandıracakları teknoloji yatırımları ile teknolojide parlayan bir Yıldırım inşa edeceklerini söyleyen Yılmaz, "İlçemize ar-ge odaklı çalışmalar yürütülecek, projeler geliştirilecek Yıldırım Teknopark ve Şehir Kuluçka Merkezi kazandıracağız. Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesine yönelik eğitimlervereceğimiz bir yapay zeka merkezi kuracağız. Profesyonel e-spor takımlarının rahatlıkla oyun oynayabilecekleri, yıl boyunca sertifikalı oyunculuk, koçluk menajerlik ve yayıncılık dersleri alabilecekleri Yıldırım e-Spor Merkezi'ni kazandıracağız. İçerik oluşturma, çekim ve kurgunun yanı sıra telif ve kurallar hakkında da teorik ve uygulamalı dersler verilecek Stüdyo Yıldırım'ı gençlerimiz için açacağız ve teknoloji alanında yeni fikirlerin önünü açacağımız Hackathon etkinlikleri düzenleyeceğiz" sözlerini aktardı.

Değerlerin kenti yıldırım

Yıldırım'da sadece inşa edilen değil aynı zamanda ihya edilen bir şehir tasavvurları olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Önümüzdeki dönem için bir 'Turizm Master Planı' hazırlayacağız. Kentimizin turizm planlarının gelişimine katkı sunacağımız Yıldırım Külliyesi Sosyal Yaşam Alanı'nı, Zaman Medeniyeti Müzesi'ni, Cumalıkızık Çarşısı'nı, İsabey Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ni, Murad Emri Efendi Evi'ni, Yıldırım Bilgi ve Hikmet Evi'ni ilçemize kazandırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Müsellim Köşkü'nü ve sivil mimari örneklerini ihya edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile Setbaşı- Yeşil Emirsultan Yayalaştırma Projesi ile tarihi mekanlar ve yapılar arasındaki ilişkiyi güçlendirerek Yıldırım'ın turist kapasitesini artıracağız. Ayrıca bu çerçevede tur otobüslerinin parklaşması için imkanlar oluşturacağız" dedi.

Kültür ve sporda marka kent yıldırım

Geride bırakılan 5 yılda 260 bin vatandaşı sporla buluşturduklarının altını çizen Yılmaz, "Kadıyayla Kamp Merkezi'ni, Hoca Taşkın Gençlik ve Spor Merkezi'ni, Gökdere Tenis Kortları ve Naim Süleymanoğlu Kapalı Tenis Kortu'nu hizmete açacağız. Yunus Emre Spor Kompleksi ve Umurbey Kapalı Yüzme Havuzu'nu sil baştan yenileyeceğiz. Sportif Yetenek Tarama Akademisi ile yeni Naim'ler yetiştireceğiz. Kültür ve sanat açısından da önemli projeleri hayata geçireceğiz. Birbirinden renkli festivallerin yanında; Emirsultan Tasavvuf Müzesi'ni, Alev Alatlı Şehir, Düşünce ve Sanat Merkezi'ni, Yıldırım Sanat Galerisi'ni, Aşık Yunus Yazarlık Akademisi'ni, Yıldırım Tiyatro Akademisi ve tiyatro otobüsünü, sokak sanatçıları köşelerini, çocuklar için eğitici sokakları ve graffiti sokaklarını hizmete açacağız" diye konuştu. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Biz her zaman taş üstünde taş koymanın derdinde olduk. Her zaman daha fazlasını yapabiliriz. Oktay Başkanımız da dedi ki, 'Daha fazlası var'. Size daha fazlasını yapmak için gücümüz var, enerjimiz var, gayretimiz var. Bizim bu gayreti göstermek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizler bizim yanımızda olursanız, Oktay Başkanımızı da değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Başkanımızı da yalnız bırakmazsanız, onunla yol yürürseniz, biz çok daha farklı bir Yıldırım'ı sizlerle buluşturabileceğimize, size layıkıyla hizmet edebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.