Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor ve ilçe genelinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği yoğun ziyaret programlarına gece saatlerine devam ediyor.

22.08.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor ve ilçe genelinde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği yoğun ziyaret programlarına gece saatlerine devam ediyor. Başkan Yılmaz, "Yapılması gereken şeyleri yapmak için gece-gündüz uğraşıyorum. Yapacağız da. Biz, yapacağız. Bahanenin arkasına sığınmayacağız" dedi.

Güne sabahın erken saatlerinde, Şehitkamil ve Şahinbey Ziraat Odaları'na yaptığı ziyaretlerle başlayan Başkan Umut Yılmaz, bölgedeki çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan Yılmaz, tarımın ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilere verilen desteğin arttırılması gerektiğini söyledi. Başkan Yılmaz, daha sonra CHP Gaziantep Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına katıldı.

Şehitkamil'in dört bir yanındaki mahalleleri ziyaret eden Başkan Umut Yılmaz, vatandaşlarla birebir temas kurarak onların taleplerini dinliyor. Çıksorut bölgesinde hem mahalle sakinleri hem de kadınlarla yaptığı toplantılarda, bölgenin ihtiyaçlarını ve belediyeden beklentilerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın bir diğer durağı ise Gaziantep Besnililer Derneği ve Kays Aşireti Gaziantep Ceysler Derneği oldu. Başkan Yılmaz, hemşehri derneklerine yaptığı ziyaretlerde, dernek üyeleriyle bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinledi.

Fıstıklık ve onat Kutlar'da yoğun ilgi

Başkan Yılmaz, Fıstıklık ve Onat Kutlar Mahallesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle, mahalle sakinleriyle birebir temas kurmaya devam etti. Bu buluşmalarda, mahalle sakinlerinin sorunları ve önerileri dinlendi, belediye hizmetlerine ilişkin görüşler alındı. Başkan Yılmaz, her iki mahallede de samimi ve sıcak bir atmosferde geçen toplantılarda, belediye olarak mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Fıstık mitingine davet

Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Gaziantep'e yapacağı ziyareti hatırlatarak, "Cumartesi günü Genel Başkanımız Özgür Özel Gaziantep'e geliyor. İşçinin, kadının, emekçinin derdini anlatmak için, ev kiralarını konuşmak, itiraz etmek ve çözüm önerileri sunmak için saat 18.00'de meydanda olacağız. Lütfen, bizi yalnız bırakmayın. Sizden rica ediyorum, lütfen gelin." diyerek halkı, İstasyon Meydanı'ndaki buluşmaya davet etti.

"Kimin hangi partili olduğuyla ilgilenmiyorum"

Tüm mahallelerde sorunların çözümü için gece-gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Halkımız bize çok büyük destek verdi. Ziyaret ettiğimiz her adreste, farklı partili yurttaşlarımız var. Ben, ziyaret ettiğimiz noktalarda bize gösterdikleri ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Ben bir mahalleye giderken, kimin hangi partili olduğuyla ilgilenmiyorum. Bir mahalleye, o mahallede ne kadar oy aldığıma bakarak gitmiyorum. Ben, mahallelerimize ne yapabilirim derdindeyim. Her mahallemizin problemlerini biliyorum. Mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili problemleri çözüme kavuşturuyoruz. Su problemi olan noktalar var, bu konuyla ilgili yetkimiz yok ama konuyla yakından ilgileniyoruz. Mahalle sakinlerimizin beklentisi, daha yaşanabilir bir mahallede yaşamak. İyi bir mahallede yaşamak her yurttaşımızın hakkı. Mesela mahallelerimize park yapmak zorundayım. Bunu vaat olarak veremem. Ben, çocuklarımıza futbol sahası, basketbol sahası yapmak zorundayım. Belediye başkanlığı çabuk geçer. 5 yıl sonra belki beni seçmezsiniz. Benim için önemli olan o döneme girdiğimde mahallelerimizden geçerken, mahalle sakinlerinin yüzüne bakacak yüzüm olsun. Dolayısıyla yapılması gereken şeyleri yapmak için gece-gündüz uğraşıyorum. Yapacağız da. Biz, yapacağız. Bahanenin arkasına sığınmayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halkla iç içe olma vizyonunu sürdürüyor - Son Dakika


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