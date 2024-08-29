Pancar ve mısır taban fiyatı üreticiyi tatmin etmeli

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR)- Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, pancar ve mısır taban fiyatının üreticiyi tatmin etmesi gerektiğini belirterek "Taneli mısırın borsalarda fiyatı 8 bin 500, 9 bin lira arasında. Devlet kalkar da 7 bin lira, 7 bin 500 lira açıklarsa üreticiyi tekrar baltalamış olur" dedi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, pancar ve mısır taban fiyatıyla bitkisel üretimin desteklenmesine ilişkin kararı değerlendirdi. Çelikoğlu, şunları söyledi:

"Odunpazarı havzası için önerilen ürünler belirlendi"

"Planlı üretime geçmek için geçen yıldan başlamak üzere ÇKS kayıtlarının eylül ayının 1'inde başlayıp yılbaşında tamamlanması planlandı. Ona göre de devlet üreticinin ne ürettiğini öğrenmek için bilmek için ona göre program yapmak için Eskişehir'in her tarafını ve Türkiye'deki tüm ilçeleri havza bazında böldü. Odunpazarı bölgesinde arpa, buğday, yağlık ay çiçeği, tane mısır, nohut, patates, kuru soğan ve yem bitkileri bizim Odunpazarı havzası için önerilen ürünler.

"Mazot ve gübre desteği olacak"

Devlet destekleme verirken eskiden mazot, gübre desteklemesi olan desteklemelerin adı temel destekler olarak değiştirildi. ÇKS'ye kayıtlı üyelerin ürettikleri ürüne göre mazottaki harcamalarının yüzde 50'si, gübredeki harcamaların yüzde 25'i bu genelde. Devlet tarafından karşılanacak ama üretim havzası içinde örneğin Odunpazarı bölgesinde yağlık ayçiçeği ektin. Bu yağlık ayçiçeği tarladaki ürüne mazot desteğinin yüzde 100'ü, gübre desteğinin yüzde 50'si üreticiye destek olarak tekrar devlet tarafından ödenecek. Ayrıca su sıkıntısı olan illerde, daha bu illerin nereler olduğunu bilmiyoruz. Orada da fazla su istemeyen ürünler ekildiği zaman onlara da yüzde 100 bir destek daha verecek devlet.

"Planlı üretime geçmenin birinci aşaması"

Planlı üretime geçmenin birinci aşaması. Geçen sene ÇKS kayıtlarının erken alınmasıyla planlı üretime ilk adım atılmıştı. Cumhuriyet tarihinden beri Türkiye'de 100 yıldır planlı bir üretim yok. Artık bunu zapturapt altına alarak planlayarak neye ne kadar ihtiyaç varsa ilk adımı buydu. Havza bazında üretim. Havza bazında üretimden sonra da şartlara uyanlara ödül olarak mazotun, gübrenin tamamı ödenecek.

"Bıraksınlar üreticiyle tüketici kendi arasında halletsin"

Kat sayı sistemi çıkardılar. Eskiden 10 lira alıyorsa üretici mazot, gübre desteklemesi. Şimdi örnek veriyorum bir dönüm buğdayın hesaplaması yapılacak. 8 litre mazot yakıyor. Bu 8 litre mazotun tamamının destelemesini verecek devlet. 20 kilo gübre kullanıyor, 10 kilosunun desteklemesini verecek. Mazotun, gübrenin neredeyse tamamının ödemesini yapacaklar. 10 lira alırken 30 lira alırsa üretici mazot desteklemesi, bir nefes daha alacak. Ama bizim istediğimiz bu desteklemelerle birlikte bizim taban fiyatlarımızın bizi tatmin edecek şekilde olması gerekiyor. Önümüzde açıklanacak bir pancar taban fiyatı var, bir mısır taban fiyatı var. Şu anda dün yaptığımız araştırmalarda Adana'da, Konya'da, Hatay'da şu anda taneli mısırın borsalarda fiyatı 8 bin 500, 9 bin lira arasında. Devlet kalkar da 7 bin lira, 7 bin 500 lira açıklarsa üreticiyi tekrar baltalamış olur. ya bizi tatmin edecek taban fiyatı açıklamasında ya da bıraksınlar her yerde serbest piyasa ekonomisi deniyor. Bizim mısıra da taban fiyatı açıklamasınlar. Bıraksınlar üreticiyle tüketici kendi arasında halletsin."