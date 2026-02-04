Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

04.02.2026 09:03  Güncelleme: 10:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu kapasamda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da olduğu 19 isim gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte 19 kişi gözaltına alındı.

FENOMENLER DE GÖZALTINDA

Bu 19 kişi içinde fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de bulunduğu ifade edildi.

Barış Barışma - İmren Öztürk- Sevcan Güler

NE OLMUŞTU?

18 Aralık 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda sabah erken saatlerde çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda pop şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Operasyon sırasında hücre ve kan örnekleri almak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört isim daha sonra serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve sosyal medya figürü Cihan Şensözlü için de gözaltı kararı çıkarıldı; ancak bu kişiler baskın sırasında adreslerinde bulunamadı. Yine soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

28 Aralık'ta sabah saatlerinde yine İstanbul'daki çeşitli adreslere baskınlar düzenlendi ve rapçi Ege Karataşlı, model Buse İskenderoğlu, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan Veyis Ateş, Ege Karataşlı ve Taner çağlı tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı.

Öte yandan Habertürk'te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

30 Aralık 2025'te İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı gözaltına alındı. Subaşı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

8 Ocak 2026 günü Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19'u tutuklandı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 4 isim serbest bırakılırken, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin Genel Müdürü Arif Altınbulak, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ile kamuoyunda "Ciciş kardeşler" olarak bilinen isimlerden Ceyda Ersoy'un da olduğu 19 kişi tutuklandı.

12 Ocak'ta kulübü yöneticisi Ayşe Tarım, gece kulübü işletmecisi Burak Fahri Yön, eski televizyon sunucusu Nilüfer Batur Tokgöz, sunucu-oyuncu Selen Görgüzel ile Ceren Alper ve Ayşe Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında da adlî kontrol kararı verilirken, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklandı.

13 Ocak'ta Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

14 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu madde temin imal veya ticaret" suçlamasıyla 16 Ocak günü tutuklandı.

21 Ocak'ta ise Bilal Hancı yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarpıtıldı, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Ocak 2026'da komedyen Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven'in de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınmış, bu kişiler daha sonra serbest bırakılmıştı.

Son olarak bu sabah saatlerinde oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı da gözaltına alındı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Burak ÖZSARAÇ Burak ÖZSARAÇ:
    Epstein olayını nasıl gündemden düşürebiliriz çalışmaları başladı… 90 97 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Daha dün epstein olayı İçin emeklileri unutturmak için gündem değiştirme Bizi ne ilgilendirir bu olay diyordunuz Şimdi ise bizi ilgilendirmez dediğiniz olay ucu imamoğluna dokununca birden Her ne hikmetse birden kıymete bindi size de gündem beğendiremiyoruz:) 58 21
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    iyice suyunu çıkarttılar artık bırakın ülkenin yakasını insanlar geçim sıkıntısı içinde . 83 82 Yanıtla
    N1a1z1i1 N1a1z1i1:
    tutuklanan ve yargılanan kişilerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu sanmıyorum 54 15
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Suyunu çıkaran devlet değil sizinkiler Devlet görevini yapıyor 35 18
  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    şaka gibiler la nerden vuracaklarını şaşırdılar 47 32 Yanıtla
    Taner Avcı Taner Avcı:
    ne yapsınlar hangi taşı kaldırsan pislik 5 3
  • Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    iyice şaşırdılar bu millet kanmıyor 43 30 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Senin millet dediğin CHP’den ibaret değil herkes inanıyor 18 20
    Ceylan.568 Ceylan.568:
    biz devletimize güveniyoruz 2 1
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    Epstein olayına karışanları bekliyoruz 34 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ucu CHP’ye dokunsa bile mi 17 10
    Taner Avcı Taner Avcı:
    onlara yolu gösterdi reis zamanında 2 4
    Taner Avcı Taner Avcı:
    biyerden başlamak lazım 1 1
